למי טובה הפחתת הריבית? לאזרחים – ממש לא בטוח

בנק ישראל הוריד את הריבית ל־3.75%: הקלה למיליוני ישראלים — אבל גם סימן אזהרה לכלכלה

בנק ישראל הפחית היום את הריבית ברבע אחוז, מ־4% ל־3.75%, במהלך שמסמן שינוי כיוון ברור במדיניות המוניטרית לאחר חודשים ארוכים של זהירות, מלחמה, אינפלציה ואי ודאות ביטחונית. ההחלטה התקבלה על ידי הוועדה המוניטרית בראשות הנגיד פרופ׳ אמיר ירון, והיא צפויה להשפיע כמעט על כל ישראלי:

משכנתאות,

הלוואות,

אשראי,

שוק הדיור,

שוק ההון,

שער השקל,

וגם על יוקר המחיה.

אבל מאחורי הכותרת האופטימית מסתתר סיפור מורכב הרבה יותר.

בנק ישראל לא הוריד ריבית משום שהכול נפלא.

הוא הוריד ריבית משום שהמשק הישראלי נמצא בצומת רגיש מאוד:

מלחמה מתמשכת,

האטה בפעילות,

לחץ על עסקים,

ירידה מסוימת בצריכה,

ושוק שמתחיל להראות סימני עייפות.

המשמעות המיידית: הקלה במשכנתאות ובהלוואות

ההשפעה הישירה ביותר תהיה על בעלי:

משכנתאות בריבית משתנה,

הלוואות פריים,

ואשראי צמוד ריבית.

החזרי המשכנתאות צפויים לרדת במאות שקלים בחודש אצל חלק מהמשפחות, תלוי בגודל ההלוואה ובמסלול. גם עסקים קטנים ובינוניים צפויים ליהנות מאשראי מעט זול יותר.

במילים פשוטות:

הכסף נהיה קצת פחות יקר.

אחרי תקופה ארוכה שבה הריבית זינקה כדי להילחם באינפלציה, בנק ישראל מאותת כעת:

הלחץ מתחיל לרדת.

למה דווקא עכשיו?

בנק ישראל מסביר שהאינפלציה בישראל התמתנה ונמצאת בתוך יעד היציבות של 1%–3%. בנוסף, השקל התחזק בצורה משמעותית בחודשים האחרונים — מה שסייע להוריד לחצי מחירים דרך הוזלת יבוא.

אבל זה לא כל הסיפור.

מאחורי הקלעים יש גם חשש ברור:

אם הריבית תישאר גבוהה מדי לאורך זמן —

המשק עלול להתחיל להיחנק.

בבנק ישראל רואים:

ירידה מסוימת בפעילות הכלכלית,

שחיקה בצריכה,

ירידה בחלק ממדדי הפעילות,

ועייפות גוברת אצל משקי בית ועסקים.

השקל ה”ביריון”: ברכה וגם בעיה

אחד הגורמים המרכזיים שאפשרו את הורדת הריבית הוא דווקא השקל החזק.

בשוק כבר מכנים אותו:

“השקל הביריון”.

למה?

כי המטבע הישראלי התחזק בצורה חריגה מאוד מול הדולר, עד לרמות שלא נראו שנים רבות.

מבחינת הצרכן הישראלי זו בשורה טובה:

יבוא זול יותר,

פחות לחץ אינפלציוני,

הוזלה מסוימת של מוצרים מחו״ל.

אבל יש גם צד שני.

השקל החזק פוגע:

ביצואנים,

בתעשייה,

ובהייטק שמכניס דולרים.

כל דולר שמומר לשקלים שווה פחות.

לכן יש כיום בישראל מאבק אינטרסים אמיתי:

הציבור נהנה משקל חזק,

אבל חלק מהמגזר העסקי סובל ממנו מאוד.

ישראל מצטרפת לעולם: עידן הורדות הריבית חוזר

ישראל אינה לבד.

בעולם כולו מתחיל מעבר הדרגתי ממדיניות של העלאות ריבית — למדיניות של הורדות ריבית.

אחרי גל האינפלציה האדיר של השנים האחרונות:

ארה״ב מאותתת על הקלות עתידיות,

אירופה כבר מתחילה להוריד,

ובנקים מרכזיים רבים בעולם מבינים שהסכנה עוברת בהדרגה מאינפלציה — להאטה.

כלומר:

העולם עובר ממצב של:

“איך עוצרים עליות מחירים”

למצב של:

“איך מונעים חנק כלכלי”.

אבל בישראל הסיפור מסובך יותר

כי ישראל אינה מדינה רגילה כרגע.

בנק ישראל נאלץ לקבל החלטות תחת:

מלחמה מול איראן,

מתיחות בלבנון,

גיוסי מילואים,

גירעון תקציבי,

והוצאות ביטחון עצומות.

הנגיד אמיר ירון רמז כבר בעבר שהמצב הביטחוני מגביל את קצב הורדות הריבית, משום שכל הסלמה עלולה:

להחליש את השקל,

להעלות מחירי אנרגיה,

ולהחזיר אינפלציה במהירות.

כלומר:

הורדת הריבית היום היא גם הימור מסוים.

שוק הנדל״ן כבר מגיב

הורדת ריבית כמעט תמיד משפיעה גם על שוק הדיור.

כשמשכנתאות נהיות מעט זולות יותר:

יותר אנשים שוקלים לקנות,

יזמים מקבלים חמצן,

והביקושים עשויים להתעורר מחדש.

אבל בישראל של 2026 הבעיה עמוקה יותר:

מחירי הדירות עדיין גבוהים,

המלחמה פגעה בענף,

כוח אדם חסר,

והמשק עדיין רחוק מיציבות מלאה.

לכן איש לא מצפה כרגע ל”התפוצצות” חדשה במחירי הדירות — אבל בהחלט ייתכן שהשוק יקבל זריקת עידוד.

ומה יקרה עכשיו?

זו השאלה הגדולה.

בשווקים מעריכים שבנק ישראל עשוי לבצע עוד הורדה אחת או שתיים בהמשך השנה — אם:

האינפלציה תישאר נמוכה,

השקל ימשיך להיות חזק,

והמלחמה לא תסלים דרמטית.

אבל אם:

איראן תחזור להסלים,

מחירי הנפט יזנקו,

או השקל ייחלש בחדות —

כל התמונה עלולה להשתנות במהירות.

השורה התחתונה

הורדת הריבית היא בשורה טובה כמעט לכל מי שחנוק מהלוואות, משכנתאות ואשראי.

אבל היא גם סימן לכך שבנק ישראל מודאג מהמצב הכלכלי ומנסה לתת למשק חמצן לפני שההאטה תהפוך עמוקה יותר.

ובינתיים,

השקל ממשיך להתנהג כמו “ביריון” פיננסי —

חזק, אגרסיבי, ומפתיע אפילו את בנק ישראל עצמו.

השאלה הגדולה היא:

האם מדובר בתחילתה של התאוששות —

או רק בהפוגה קצרה בתוך תקופה כלכלית וביטחונית מסוכנת במיוחד.

