צה״ל הפציץ 100 מטרות בדרום לבנון

*אנא לאורך הלילה, צה"ל תקף יותר מ-100 תשתיות טרור ומחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה בבקאע וברחבי דרום לבנון.

במספר תקיפות בבקאע, הותקפו תשתיות טרור ומחסן אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה.

בדרום לבנון, הותקפו יותר מ-90 מחסני אמצעי לחימה, מפקדות, עמדות תצפית ותשתיות ששימשו את מחבלי הארגון לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

בתיעוד של אחת מהתקיפות הלילה במרחב משע'רה, ניתן לראות מספר תקיפות שונות שבוצעו תוך שניות לעבר תשתיות מהן זוהתה פעילות של מחבלי חיזבאללה. התקיפה הובילה לחיסולם.

