רודוס בקיץ 2026: להזמין עכשיו או להמר על דיל של הרגע האחרון?

רודוס חוזרת השנה לצמרת רשימת היעדים של הישראלים, ולא במקרה — טיסה ישירה של כשעה וחצי בלבד, חופים שטופי שמש, עיר עתיקה קסומה ומחירים שנחשבים מהנוחים שיש ביוון. אבל לתכנון הקיץ הזה נלווית דילמה אמיתית: המחירים יצאו עד כה נמוכים בצורה חריגה, אז האם כדאי לסגור עכשיו כשהמספרים מפתים — או להמתין ולתפוס דיל של הרגע האחרון? ריכזנו את התשובות לשאלות שהכי מטרידות את מי שמתכנן חופשה לרודוס בקיץ 2026.

מדוע דווקא עכשיו המחירים לרודוס נמוכים — והאם זה יישאר כך?

כמה גורמים משחקים לטובת המטיילים: התחזקות השקל מול הדולר והאירו, וחזרה הדרגתית של חברות תעופה זרות שהגדילה את היצע הטיסות ואת התחרות. התוצאה — מחירי הטיסות ליוון לקיץ 2026 נמוכים בעשרות אחוזים בהשוואה לקיץ 2025. הסייג: גורמים בענף התיירות מעריכים שמדובר בחלון זמני. ככל שמתקרבים ליולי-אוגוסט וההיצע מתמלא, צפויה עלייה ניכרת במחירים, ולפי חלק מההערכות אף קפיצה חדה. כלומר, "המחיר היפה" של היום אינו בהכרח המחיר שתפגשו בעוד חודשיים.

דיל לרודוס ברגע האחרון — באמת זול יותר, או הימור?

התשובה תלויה בעיקר במועד. רודוס היא בדיוק סוג היעד שבו אסטרטגיית הרגע האחרון יכולה לעבוד: טיסה קצרה, תדירות גבוהה והרבה טיסות שכר לאורך העונה (אפריל–אוקטובר), כך שתמיד יש תנועה ומקומות שמתפנים. כשנותרים מושבים וחדרים פנויים סמוך להמראה, הספקים מעדיפים למלא אותם גם במחיר נמוך, וההנחות יכולות להגיע לעשרות אחוזים. ה"אבל": בשיא העונה ובחגים הביקוש לרודוס גבוה מאוד, ולעיתים פשוט לא יישארו מקומות — בעיקר חדרים משפחתיים או תאריך מסוים. הרגע האחרון מצוין לזוג גמיש בתאריכי שוליים, ומסוכן למשפחה שחייבת שבוע ספציפי באוגוסט.

אז מתי הכי כדאי להזמין טיסה או דיל לרודוס לקיץ 2026?

כלל אצבע פשוט: ככל שהתאריך שלכם נוקשה יותר והעונה בוערת יותר — הקדימו. אם אתם חייבים שבוע מסוים ביולי-אוגוסט או נוסעים כמשפחה, כדאי לנעול עכשיו, בזמן שהמחירים עדיין נוחים והבחירה רחבה. אם אתם גמישים — זוג בלי ילדים, מוכנים לטוס "מתי שיוצא" או מכוונים לתאריכי שוליים כמו סוף מאי, יוני המוקדם או ספטמבר — דווקא משתלם להשאיר את הראש פתוח ולתפוס דיל ברגע האחרון. בכל מקרה, ביטוח ביטול גמיש הפך לכלי שכמעט כל מטייל מוסיף היום, כדי ליהנות מהמחיר הנמוך בלי לקחת סיכון מיותר.

סיכום

השורה התחתונה: אין תשובה אחת שמתאימה לכולם — יש את התשובה שמתאימה לכם.