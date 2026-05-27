באר שבע מצאה את הקורבן התורן למחדליה: השופט

שלא יהיה ספק הגביע למכבי תל אביב שמנצחת בגמר את הפועל באר שבע 1:2.ניצחון צודק במשחק מתוח שבו האלופה לא הצליחה להשיג דאבל ובכך הושג סוג של צדק ספורטיבי.

המשחק היה בטדי. האלופה הובילה במחצית הראשונה אבל מכבי היתה טובה יותר וחוללה מהפך מוצדק. רוי רביבו עם שער הניצחון.

שינו זוארץ, יו״ר ההתאחדות: ״ברכות למכבי תל אביב על זכיה בגביע המדינה בסיומו של ערב כדורגל מצוין. ברכות לבעלים מיטש גולדהאר, למאמן קני מילר, ההנהלה, הצוותים השונים, השחקנים הנחושים ומעל לכל האוהדות והאוהדים שהאמינו, תמכו וזכו לחגוג את התואר המרגש״.

