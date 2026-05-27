יום רביעי, 27 במאי 2026
באר שבע מצאה את הקורבן התורן למחדליה: השופט

רמי יצהר 27 במאי 2026

שלא יהיה ספק הגביע למכבי תל אביב שמנצחת בגמר את הפועל באר שבע 1:2.ניצחון צודק במשחק מתוח שבו האלופה לא הצליחה להשיג דאבל ובכך הושג סוג של צדק ספורטיבי.

המשחק היה בטדי. האלופה הובילה במחצית הראשונה אבל מכבי היתה טובה יותר וחוללה מהפך מוצדק. רוי רביבו עם שער הניצחון.

שינו זוארץ, יו״ר ההתאחדות: ״ברכות למכבי תל אביב על זכיה בגביע המדינה בסיומו של ערב כדורגל מצוין. ברכות לבעלים מיטש גולדהאר, למאמן קני מילר, ההנהלה, הצוותים השונים, השחקנים הנחושים ומעל לכל האוהדות והאוהדים שהאמינו, תמכו וזכו לחגוג את התואר המרגש״.

רמי יצהר

עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

