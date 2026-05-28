חיילת נהרגה בצפון מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה

המוות והאימה ממשיכים להשתולל בזירה הצפונית והפעם חיילת נהרגה מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. לישראל אין כרגע פתרונות למכה הזו מאידך ממשיך צה״ל להנחית הפצצות בלבנון, לפנות שטחים ולהפציץ הפעם בזירת צור.

דובר צה״ל מסר:

סמלת רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, נפלה אתמול (רביעי) מפגיעת רחפן נפץ בצפון הארץ – כך הודיע צה"ל הבוקר (חמישי).

ינאי שירתה כמש"קית ת"ש בגדוד רותם (405) של חטיבת גבעתי. מפגיעת הרחפן נפצעו גם שני חיילי מילואים, חברי כיתת הכוננות של מושב גורן – אחד מהם באורח קשה והשני באורח בינוני.

המש"קית נהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בשטח צבאי במושב שומרה. באותו אירוע נפצעו שני חיילי מילואים באורח קשה ובינוני. סמל ינאי היא החללת ה-24 מאז תחילת סבב הלחימה בצפון במסגרת "שאגת הארי".

התקרית הקטלנית אירעה על רקע תקיפות בלתי פוסקות של רחפני אויב באזור שומרה וסביבתה בימים האחרונים.

רחפן הנפץ פגע במתחם צבאי בתוך המושב, וכתוצאה מהפגיעה נהרגה ינאי ושני אנשי מילואים נוספים נפצעו. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. לאחר מותה, הועלתה ינאי מדרגת רב-טוראי לדרגת סמל.

השבוע נהרגו שני חיילים נוספים בזירה הצפונית.

״עניין מרכזי״ חדשות וסקופים מאז 1999. לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!