כשחסרה עצם בלסת: מה חשוב לדעת לפני השתלת שיניים?

השתלות שיניים הן כיום אחד הפתרונות המרכזיים לשיקום שיניים חסרות. הן מאפשרות להחזיר את יכולת הלעיסה, לשפר את מראה החיוך ולספק פתרון יציב לאורך זמן. עם זאת, לפני שמבצעים השתלת שיניים, חשוב להבין שלא בכל מצב ניתן להחדיר שתל באופן מיידי. אחד התנאים החשובים ביותר להצלחת הטיפול הוא קיומה של עצם מספקת בלסת.

כאשר עצם הלסת אינה מספיקה בגובה, ברוחב או באיכות הנדרשת, ייתכן שיהיה צורך בטיפול מקדים שמטרתו לבנות בסיס יציב יותר לשתלים. טיפולים אלה נפוצים במיוחד אצל מטופלים שאיבדו שיניים לפני שנים רבות, אצל מי שסבלו ממחלות חניכיים, או במקרים שבהם מבנה הלסת אינו מאפשר החדרת שתלים בצורה בטוחה ללא הכנה מוקדמת.

למה בכלל חסרה עצם בלסת?

לאחר עקירת שן או אובדן שן, העצם באזור שבו הייתה השן עלולה לעבור תהליך הדרגתי של ספיגה. כל עוד השן הייתה קיימת, העצם קיבלה גירוי טבעי בזמן לעיסה. כאשר השן חסרה, הגירוי הזה נעלם, והעצם עלולה להצטמצם עם הזמן.

ככל שחולף יותר זמן מאז אובדן השן, כך גדל הסיכוי לחוסר עצם משמעותי יותר. לכן, מטופלים שמגיעים להשתלת שיניים שנים רבות לאחר העקירה עשויים לגלות שלא ניתן לבצע את ההשתלה ללא הליך נוסף. גם דלקות כרוניות, מחלות חניכיים, טראומה באזור הפה או טיפולים קודמים שלא הצליחו עלולים להשפיע על כמות העצם הקיימת.

האתגר באזור הלסת העליונה

אחד האזורים המורכבים יותר להשתלות שיניים הוא החלק האחורי של הלסת העליונה. באזור זה נמצא חלל הסינוס, ולעיתים גובה העצם שבין חלל הפה לבין הסינוס אינו מספיק לצורך החדרת שתלים. במצב כזה, החדרת שתל ללא הכנה מתאימה עלולה להיות בעייתית, ולכן יש צורך בבדיקה מדויקת ובתכנון נכון.

במקרים שבהם חסר גובה עצם באזור האחורי של הלסת העליונה, ייתכן שיהיה צורך לבצע הרמת סינוס . מדובר בהליך שנועד לאפשר יצירת נפח עצם נוסף באזור שבו מתוכננים השתלים. מטרת הטיפול היא להגביה את רצפת הסינוס באופן מבוקר ולהוסיף חומר עצם, כך שניתן יהיה בהמשך לבצע השתלה בתנאים טובים יותר.

מהי השתלת עצם ומתי היא נדרשת?

במקרים שבהם חסר נפח עצם באזור הלסת, הרופא עשוי להמליץ על השתלת עצם. טיפול זה נועד להשלים או לעבות את העצם באזור שבו מתוכנן השתל. השתלת עצם יכולה להתבצע כחלק מטיפול מקדים לפני ההשתלה, ולעיתים ניתן לשלב אותה באותו שלב עם החדרת השתל, בהתאם למצב הקליני.

הצורך בהשתלת עצם נקבע לאחר בדיקה מקיפה, הכוללת לרוב צילום מתאים והערכה של מבנה הלסת. ההחלטה תלויה בכמות העצם הקיימת, במיקום השן החסרה, במספר השתלים הנדרשים ובתוכנית השיקום הכוללת.

חשוב להבין כי השתלת עצם אינה “סיבוך” של הטיפול, אלא לעיתים שלב הכרחי שמטרתו לשפר את התנאים לקליטת השתלים ולהגדיל את הסיכוי לשיקום יציב לאורך זמן.

תכנון נכון הוא חלק מהצלחת הטיפול

כאשר מתכננים השתלת שיניים, לא מספיק לבדוק רק האם יש מקום להחדיר את השתל. חשוב להבין מראש מה יהיה השיקום הסופי: היכן ימוקם הכתר, איך ייראה הסגר, כיצד יתחלקו כוחות הלעיסה והאם התוצאה תהיה גם נוחה וגם אסתטית.

במקרים של חוסר עצם, התכנון הופך לחשוב אפילו יותר. החלטה לא נכונה לגבי מיקום השתלים או דילוג על שלב של בניית עצם עלולים להשפיע על יציבות הטיפול בעתיד. לכן מומלץ לבצע את התהליך אצל רופא בעל ניסיון בשיקום ובהשתלות, שיודע להסתכל על כל שלבי הטיפול כמכלול אחד.

האם כל מטופל עם חוסר עצם חייב לעבור טיפול מקדים?

לא בהכרח. ישנם מקרים שבהם ניתן לבצע השתלה גם כאשר קיימת ספיגה מסוימת של העצם, במיוחד אם מצב העצם עדיין מאפשר החדרת שתל בצורה יציבה. במקרים אחרים, ניתן לשקול פתרונות שונים בהתאם למבנה הלסת ולצורך השיקומי.

לכן, אין תשובה אחידה שמתאימה לכל המטופלים. רק לאחר בדיקה אישית ניתן לקבוע האם יש צורך בהרמת סינוס, בהשתלת עצם, בטיפול משולב או באפשרות טיפול אחרת.

לסיכום

חוסר עצם בלסת הוא מצב נפוץ יחסית בקרב מטופלים הזקוקים להשתלות שיניים, אך הוא אינו בהכרח מונע טיפול. בעזרת אבחון נכון, תכנון מדויק ובחירה בהליך המתאים, ניתן במקרים רבים ליצור תנאים טובים יותר לביצוע השתלות שיניים ולשיקום הפה.

מי ששוקל לעבור השתלת שיניים, במיוחד לאחר שנים של חוסר שיניים או לאחר טיפולים קודמים, מומלץ שיפנה לבדיקה מקצועית אצל רופא מנוסה בתחום.