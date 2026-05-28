מועדון לונדוני צנוע הדהים את אירופה וזכה בגביע הקונפרנס ליג

היסטוריה בדרום לונדון וכבוד גדול לכדורגל האנגלי בכללו: קבוצת קריסטל פאלאס הלונדונית זכתה הלילה בקונפרנס ליג האירופית לראשונה בתולדותיה, אחרי ניצחון 0:1 בגמר על הקבוצה הספרדית ראיו ואייאקנו.

משחק הגמר של הגביע האירופי השלישי בחשיבותו נערך בלייפציג שבגרמניה. שער הניצחון נכבש בדקה ה-51 בידי החלוץ הצרפתי ז׳אן־פיליפ מאטטה, שהפך לגיבור הגדול של המועדון האנגלי.

עבור קריסטל פאלאס מדובר ברגע היסטורי של ממש: זהו התואר האירופי הראשון של המועדון מאז נוסד לפני יותר ממאה שנה, והמשך ישיר למהפכה שהוביל המאמן האוסטרי אוליבר גלסנר. בתוך שנתיים וחצי בלבד הוא הצליח להפוך קבוצה שנאבקה בתחתית הפרמייר ליג למחזיקת גביע אנגלי ולזוכה אירופית.

המשחק עצמו היה שקול במחצית הראשונה, כאשר ראיו ואייקאנו – קבוצת השכונות הקטנה והאהובה ממדריד – הצליחה להקשות מאוד על האנגלים. ההגנה הספרדית בראשות לה ז׳ן ופתה סיס הצליחה לנטרל כמעט לחלוטין את מאטטה במשך 45 דקות. אלא שאז הגיע רגע ההכרעה: אדם וורטון בעט, השוער הארגנטיני בטאייה הדף רע — ומאטטה עט על הריבאונד ודחק פנימה את שער הניצחון.

מכאן ואילך המשחק הפך ללחץ ספרדי כבד מול הגנה אנגלית קשוחה. ראיו ניסתה להשוות באמצעות דה פרוטוס, אלבארו גארסיה ואיסי פלאסון, אך פאלאס עמדה בלחץ. בשלב מסוים אף רשמה הקבוצה האנגלית רצף מצבים מסחרר שכלל פגיעות במשקוף ובקורה, בדרך כמעט ל-0:2.

האווירה ביציעים הייתה יוצאת דופן. יותר מ-12 אלף אוהדי ראיו ואייקאנו הגיעו ממדריד ללייפציג והפכו את מרכז העיר הספרדית הקטנה ללב הפועם של הגמר. מנגד, אוהדי פאלאס יצרו קרנבל אנגלי אדיר. עבור שתי הקבוצות הייתה זו הופעה ראשונה אי פעם בגמר אירופי.

במהלך המחצית הראשונה אף נרשמה דרמה ביציעי האצטדיון כאשר המשחק נעצר לכמה דקות בעקבות אירוע רפואי חמור ביציע של אוהדי ראיו. שוער הקבוצה הספרדית סימן לשופט לעצור את ההתמודדות עד להגעת הצוותים הרפואיים.

הזכייה מעניקה לקריסטל פאלאס כרטיס לליגה האירופית בעונה הבאה ומבססת את מעמדו של המועדון כאחת ההפתעות הגדולות של הכדורגל האירופי בשנים האחרונות. עבור ראיו ואייקאנו, למרות האכזבה העצומה, עצם ההגעה לגמר נחשבת להישג היסטורי אדיר עבור מועדון קטן יחסית שנאבק במשך שנים בצל הענקיות של מדריד.

התגובות באנגליה נלהבות במיוחד. כלי התקשורת הבריטיים הגדירו את הלילה כ״הרגע הגדול בתולדות קריסטל פאלאס״, בעוד שבספרד הדגישו את האכזבה אך גם את הכבוד שהביאה ראיו לשכונת ואייקאס ולכדורגל הספרדי.

כך, בלילה אחד בלייפציג, נכתב אחד הסיפורים הרומנטיים והבלתי צפויים של הכדורגל האירופי: מועדון שבמשך עשורים נלחם בעיקר נגד ירידות — עומד עכשיו על גג אירופה של הקונפרנס ליג עם גביע בידיים ודמעות בעיניים.

