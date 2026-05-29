ביקורת נוקבת של הרמטכ״ל כלפי הפוליטיזציה המואצת של הצבא והלחצים הפסולים מצד אנשי הדרג הפוליטי הפועלים בצבא ומאתגרים אותו.

הרמטכ*ל זמיר אמר היום דברים שאמורים להדהד בלבו של כל מי שצהל יקר לו. זמיר שמונה בידי נתניהו אחרי שהוא זרק את קודמו חוטף היום ריקושטים מאת האיש המבין כמה מסוכנת ההתערבות הביביסטית השומטת לעיתים מהצבא את הלגיטימיות של חלק מהתנהלותו.

זמיר אמר בטקס צבאי: “מעל לשנתיים וחצי שאנו לוחמים בכל חזית ובכל גזרה. בלבנון, פגענו ביכולותיו האסטרטגיות של חיזבאללה והחלשנו את כוחו.

הרחקנו את איומי הפשיטה הישירה מעל הגבול והיישובים, ויצרנו מציאות ביטחונית חדשה ומשופרת, עליה אנחנו ממשיכים להילחם בנחישות ובהתמדה, גם ברגעים אלה ואותה אנחנו ממשיכים לעצב על מנת להבטיח את ביטחון יישובי הצפון.

לצד אבדותינו הקשות ונפגעינו, אנו מכים בחיזבאללה באפן חסר תקדים ורב מימדי במודיעין מדוייק, באש ובתמרון. בתקופת זמן זו צה"ל שינה מהיסוד את תפיסת הביטחון שלו: אנו יוזמים, תוקפים ומסירים כל איום שמתהווה כנגד מדינת ישראל.

אנו מכים את משטר הרשע האיראני, והציר האיראני כולו, אין הכלה ואין עצימת עיניים. זוהי תפיסה מאתגרת למימוש – היא שוחקת וקשה ותוצאותיה אינן מיידיות; שדה הקרב אינו סטרילי ולעיתים גובה גם מחירים כואבים, אולם זו חובתו של צבא ההגנה לישראל כלפי אזרחיו וכלפי מדינתו.

צה"ל שינה את פריסתו באופן משמעותי – אנו ניצבים היום לפני הישובים בקווי התקפה קדמיים, אנו מהווים חוצץ בין אויב לבין האזרחים. בכל אחת מהזירות אנחנו מצויים בצומת אסטרטגית – בין הסכמים היסטוריים לבין חזרה ללחימה עצימה – עלינו להמשיך לפקוח עיניים, לשמור על דריכות מקסימאלית ולשמר ולהרחיב את הישגינו.

וכאן מגיעה העקיצה המשמעותית ביותר המתפרשת כביקורת נוקבת נגד נתניהו ועשראל כץ.

רב אלף זמיר: ״צה"ל מאותגר גם מבחוץ פנימה, תוך ניסיונות לגרור אותו למאבקים פוליטיים שאינם לו,.

השיקול היחידי לנגד צה"ל – ביטחון המדינה ואזרחיה וזהו. נמשיך לפעול בממלכתיות, באחריות, בענווה, אנחנו מחויבים לייצר עבורכם ועבור הלוחמים היוצאים אחריכם לקרבות את התנאים הטובים ביותר להתמודדות עם אתגרי הלחימה הממושכת.

נמשיך ולפעול על מנת למלא את שורותיו של צה"ל בלוחמים הנדרשים לנו כדי לנצח; נמשיך לפעול ללא הרף על מנת לפתח את המענים המתקדמים ביותר הנדרשים לנו מול איומים חדשים בשדה הקרב; להבטיח עבורכם, ועבור משפחותיכם המסורות את תנאי השירות הראויים ואת המענים הנדרשים מול ההיעדרות הממושכת והגעגוע האינסופי".

