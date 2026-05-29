דובר צהל: עד כה חוסל רק שליש מצבא חיזבאללה

דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין אמר היום בפיקוד הצפון: “חשוב לי להסביר מה צה״ל עושה בלבנון. ראשית המטרה שלנו ברורה – להגן על יישובי הצפון, להרחיק את האיום, ולפגוע באופן עמוק ולהחליש את חיזבאללה לאורך זמן. אנחנו תוקפים בעוצמה כל העת, לוחמינו פועלים במרחב קו ההגנה הקדמי ומחסלים עשרות מחבלים בכל שבוע שעובר. רק מתחילת הפסקת האש, חיסלנו יותר מ-700 מחבלים בלבנון. הם מצטרפים למעל 2,500 מחבלים שחיסלנו מתחילת מבצע 'שאגת הארי'.

“זה חשוב כי חיזבאללה מונה כ-30,000 מחבלים, מתוכם כבר חיסלנו כמעט שליש מהכוח שלו. בימים האחרונים פגענו במפקדי גזרות ובעלי תפקידים מבצעיים – בכך הבאנו לפגיעה משמעותית ביכולות הפיקוד והשליטה של חיזבאללה. הרמטכ״ל הנחה להגביר את הפגיעה בו ולהעמיק את המכות אותן הוא חוטף. הכוחות בשטח ממשיכים להשמיד את תשתיות הטרור של חיזבאללה – זוהי פעולה עקבית ושיטתית. חיזבאללה מוכה וחבול ונמצא במלחמת הישרדות על המשך קיומו – זו המציאות בשטח. הוא משווע להפסקת אש, הוא נלחם על שרידותו.

“אנחנו עוסקים במענה לאיום הרחפנים כל הזמן. מיטב המוחות בצה״ל ומחוצה לו עוסקים בכך. אנחנו מתמקדים בשלושה מאמצים מרכזיים – מאמץ הגילוי, שנועד לספק התרעה מוקדמת לכוחות ובו כבר יש התקדמות; בנוסף אנחנו משפרים את מאמץ היירוט; ואת ההגנה על הכוחות בשטח. אנחנו ממשיכים להשתפר כל העת, מתוך מחויבות להעניק לכוחותינו בשטח את ההגנה הטובה והאפקטיבית ביותר. כפי שאמר הרמטכ"ל אתמול, אין מגבלה בהפעלת הכוח ובמשאבים כאשר מדובר על ביטחון כוחותינו וביטחון תושבינו.

“גם ברגעים אלו, לוחמי צה"ל בחובה, קבע ומילואים כותשים את חיזבאללה על כלל מערכיו – לוחמינו פועלים בעוז ומביאים להישגים רבים. חיל האוויר פועל ללא הפסקה בכל הזירות. תוקף בכל רחבי לבנון. רק ביממה האחרונה תקפנו בצור, בביירות ובדרום לבנון בסיוע עצים לכוחות המתמרנים.

“אנחנו לא עוצרים לרגע – כוחותינו מתמרנים גם ברגעים אלה וממשיכים להעמיק את הפגיעה במהלכים מפתיעים ונועזים. כוחותינו פועלים כעת במקומות שאני כמג"ד לא הצלחתי לעבור בהם ואליהם לא הצלחתי להגיע והם עושים את זה בהצלחה רבה. כל זה נועד להרחיק את האיום מיישובי הצפון. תושבי הצפון, צה״ל איתכם ולמענכם כל הזמן, גם בחזית וגם בעורף. אין בעולם עוצמה שמשתווה לרוח שלכם – אתם מפגינים חוסן, אחריות ועוצמה. אנחנו נמשיך לפעול בעוצמה ובנחישות כדי להגן עליכם. כדי להרחיק את האיום וכדי לפגוע בחיזבאללה באופן עמוק ולאורך זמן – אלו המטרות הניצבות לנגד עינינו.

“אנחנו לא נרפה, בשום זירה, קרובה או רחוקה. צה"ל ערוך לחזור ללחימה עצימה מול משטר הטרור האיראני במידה ונדרש. אנחנו נמשיך לפעול בכל מקום במטרה להבטיח את ביטחון אזרחי ישראל. זו חובתנו".

