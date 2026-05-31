הישג ענק לקבוצה הקטארית של פריז – הגביע הנוצץ מכולם שנה שנייה ברציפות

זה לקח זמן. הכסף הגדול נשפך כבר שנים. הכוכבים הגדולים הגיעו והלכו, מאמני צמרת הוחתמו ופוטרו והתוצאה המקווה התמהמהה. אבל אשתקד היא הגיעה דווקא אחרי שנעלמו כל הכוכבים הגדולים ממסי ועד אמבפה והגיע המאמן שעובד קשה, בצניעות ועם המון כישרון לאבחן את הדברים הקטנים שעושים את ההבדל.

מאת רמי יצהר

״עניין מרכזי״

ההשקעה הקטארית הגדולה בקבוצה הפריזאית הניבה הישג אדיר: PSG הניפה בפעם השנייה ברציפות את גביע האלופות אחרי דרמת פנדלים אדירה מול ארסנל שגם חיה מכספים שמקורם בערביי המפרץ.

פריז סן ז׳רמן זכתה בליגת האלופות בפעם השנייה ברציפות לאחר ניצחון 3:4 בפנדלים על ארסנל הלונדונית בגמר שנערך בבודפשט,

אחרי 1:1 בתום 120 דקות של כדורגל מתוח, אגרסיבי, דרמטי ולעיתים עצבני.

וכמו כל גמר גדול באמת — זה לא היה רק משחק.

זו הייתה התנגשות בין שתי תפיסות עולם.

מצד אחד פריז של לואיס אנריקה — האלופה המכהנת, משוחררת מהתלות בכוכב־על יחיד, עמוקה, מאורגנת וקשוחה.

מן הצד השני ארסנל של מיקל ארטטה — אלופת אנגליה הטרייה, שחזרה לצמרת האירופית אחרי שנים ארוכות וחלמה להשלים דאבל היסטורי עם זכייה ראשונה בתולדותיה בגביע האלופות.

פתיחה חלומית לארסנל

הגמר נפתח בסערה.

בדקה השישית בלבד הגיע הרגע שגרם לעשרות אלפי אוהדי ארסנל ביציעים להאמין שזה באמת קורה.

קאי האברץ ניצל התקפה מהירה והעלה את האנגלים ליתרון 0:1. בודפשט נצבעה לרגע באדום. ארסנל נראתה מאורגנת, חדה ומלאת ביטחון.

במשך דקות ארוכות פריז התקשתה לפרוץ את הקווים של ארטטה.

דקלן רייס שלט במרכז המגרש.

מרטין אודגור ניהל את הקצב.

דויד ראיה סיפק כמה עצירות חשובות.

וביציעים כבר התחילו לחלום.

פריז חזרה כמו אלופה אמיתית

אבל אלופות אמיתיות אינן נבהלות.

המחצית השנייה הייתה שייכת יותר ויותר לפריז.

הלחץ גבר.

השליטה בכדור עברה לצד הצרפתי.

ואז הגיע הרגע ששינה את המשחק.

כריסטיאן מוסקרה הכשיל ברחבה את חביצ’ה קברצחליה.

השופט הצביע על הנקודה הלבנה.

עוסמאן דמבלה ניגש לבעיטה.

בעט מדויק.

1:1.

מרגע זה המשחק הפך למלחמת עצבים.

דמבלה המשיך לאיים.

בראדלי ברקולה הגיע להזדמנויות.

מן הצד השני סאקה והאברץ ניסו לעקוץ במתפרצות.

שני השוערים סיפקו הצלות קריטיות.

הקצב ירד.

המתח עלה.

ההארכה: כדורגל של עצבים

שלושים דקות נוספות לא הצליחו להכריע.

פריז הייתה מעט מסוכנת יותר.

ארטטה השתולל על הקווים לאחר שארסנל דרשה פנדל שלא נשרק וזעם על צוות השיפוט. המאמן אף ספג כרטיס צהוב בעקבות המחאות שלו.

השחקנים כבר נאבקו בעיקר ברגליים הכבדות.

כל טעות הייתה עלולה לגמור עונה שלמה.

ואז הגיע הרגע האכזרי ביותר בכדורגל.

פנדלים.

הדו־קרב ששבר את ארסנל

הבעיטות הראשונות נכנסו.

הלחץ הלך וגבר.

כל בעיטה הרגישה כמו חיים ומוות.

בסופו של דבר הגיעה הבעיטה שהכריעה את הגמר.

גבריאל מגאלהאש ניגש לבעוט עבור ארסנל.

הבלם הברזילאי בעט מעל המשקוף.

הכדור טס לשמיים.

החלום התרסק.

פריז חגגה.

ארסנל קרסה.

פסז׳ ניצחה 3:4 בפנדלים וזכתה שוב בגביע האירופי.

העונה הזו המחישה זאת באופן מושלם. בדרך לגמר הדיחה פריז שורה של יריבות בכירות ובהן ליברפול, צ’לסי ובאיירן מינכן, עד שהגיעה לבודפשט והשיגה את מה שרק מעטים מצליחים לעשות: לשמור על הכתר האירופי.

הנתון שממחיש את גודל ההישג: עד הלילה אף קבוצה לא הצליחה להגן על התואר מאז תקופת השליטה המטורפת של ריאל מדריד לפני כמעט עשור.

התגובות: כאב בלונדון, אופוריה בפריז

לואיס אנריקה אמר בסיום:

“זו הייתה עונה אדירה. ארסנל קבוצה מצוינת, אבל הראינו לאורך כל הדרך למה הגענו שוב עד הסוף.”

מיקל ארטטה התקשה להסתיר את האכזבה:

“זה כואב מאוד. אבל אנחנו חייבים לקחת את הכאב הזה ולהפוך אותו לדלק לעתיד.”

דקלן רייס אמר:

“זה אחד הרגעים הקשים בקריירה שלי. אבל אני גאה בקבוצה הזאת.”

נשיא המועדון הפריזאי נאסר אל־חלאיפי כבר דיבר על המשך הדרך והבהיר שהמטרה היא להפוך את פריז לשושלת אירופית אמיתית.

עונה אירופית שנשלטה בידי האנגלים – אבל הסתיימה עם מלכה צרפתייה

למרות ההפסד של ארסנל בגמר הגדול, הכדורגל האנגלי מסיים עונה אירופית יוצאת דופן.

אסון וילה בליגה האירופית לאחר ניצחון 0:3 בגמר על פרייבורג. אונאי אמרי הוכיח שוב שהוא אחד ממומחי המפעל הגדולים בדורו.

קריסטל פאלאס הלונדונית השלימה סיפור אגדה כשזכתה בקונפרנס ליג בפעם הראשונה בתולדותיה עם ניצחון 0:1 על ראיו וייקאנו משער של ז’אן־פיליפ מאטטה.

כך שבסיכום העונה האירופית:

* גביע האלופות — פריז סן ז’רמן.

* הליגה האירופית — אסטון וילה.

* הקונפרנס ליג — קריסטל פאלאס.

שלוש זוכות שונות.

שלוש מדינות שונות.

אבל רק קבוצה אחת סיימה את העונה כמלכת אירופה.

ועכשיו – העולם עובר למונדיאל

הכדורגל האירופי כמעט לא יספיק לנשום.

המונדיאל כבר מעבר לפינה.

העומס האדיר על השחקנים הופך לגורם מרכזי.

שחקני פריז, ארסנל, אסטון וילה, ריאל מדריד, ברצלונה, באיירן מינכן, מנצ’סטר סיטי ונבחרות הענק מגיעים לטורניר אחרי עונה מפרכת במיוחד.

מאמנים בכל העולם חוששים מפציעות.

התאחדויות חוששות משחיקה.

והאוהדים רק מחכים לדבר הבא.

אבל לפחות ללילה אחד אין ספק מי במרכז הבמה.

פעם פריז הייתה בדיחה אירופית עשירה.

אחר כך הייתה פנטזיה.

אחר כך פרויקט.

עכשיו היא אימפריה.

אירופה כולה קיבלה הלילה את ההודעה הרשמית.

מי שרוצה את גביע האלופות — חייב לעבור דרך פריז.

ועכשיו – העולם כולו מסתכל על המונדיאל

אבל בכדורגל אין זמן לנוח.

כמעט בלי הפסקה יעבור מרכז הכובד למונדיאל הקרוב, שכבר מעבר לפינה.

המבט כעת מופנה לכוכבים הגדולים שסחבו את הקבוצות שלהם לאורך העונה הארוכה והמתישה. השאלה המרכזית היא מי יגיע בכושר הנכון ומי יקרוס פיזית אחרי עונה אינסופית.

״עניין מרכזי״ חדשות וסקופים מאז 1999. לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!