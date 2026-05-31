מחליף מפתיע עד מוזנח לברק יצחקי כמאמן בית״ר ירושלים

בית״ר ירושלים נפרדה מברק יצחקי אך מי שמונה למחליפו הוא לא פחות מהפתעה מוזרה שספק אם האוהדים יהיו סובלניים כלפיו אם לא יצליח מיידית בפתיחת העונה הבאה הן בארץ והן באירופה

הנה הודעת המועדון:

בית"ר "גשם" ירושלים מודיעה הערב (ראשון) על סיום תפקידו של מאמן הקבוצה בשנתיים וחצי האחרונות, ברק יצחקי. אנו מודים לברק על התקופה שעברנו יחד, ועל ההתפתחות ההדדית שחווינו, ושומרים את הדלת פתוחה להצטלבות דרכנו בעתיד.

מי שמונה למאמן הקבוצה הוא אלמוג כהן, אשר יעבור מתפקיד המנהל המקצועי היישר אל הקווים וימשיך להוביל את המערכת. מי שיעמדו לצידו כעוזרי מאמן הם משה אוחיון, שימשיך בתפקידו ואחד מהסמלים הגדולים של בית"ר ירושלים, אבירם ברוכיאן, אשר חוזר אל המועדון.

בעלי המועדון, ברק אברמוב אמר לאחר המינוי: "יש לי הערכה רבה לברק יצחקי ולדרך שעשינו יחד, חבל שהדברים לא הסתדרו בסופו של דבר ואני מאחל ליצחקי בהצלחה גדולה בהמשך.

"כעת, הפנים שלנו אל העונה הבאה, ואל ההכנות שלה. אלמוג, שהפך את המועדון מבחינה מקצועית למה שהוא היום ואחראי במידה ניכרת על ההתקדמות בשנים האחרונות, ימשיך לעשות זאת על הקווים ולרגש את כולנו, ביחד עם עוזריו, כשהמטרה הראשונית היא כמובן אירופה. צפויה לנו עונה מרגשת, סוחפת וביחד איתכם ניקח את בית"ר עוד כמה צעדים קדימה"

מאמן הקבוצה, אלמוג כהן, אמר לאחר המינוי: "לפני הכל, אני רוצה להודות לברק יצחקי על שנתיים וחצי מלאות רגעי אושר ועל שיתוף פעולה מצוין לאורך השנים האחרונות. בתור מי שמוביל את המועדון בשנים האחרונות מבחינה מקצועית, יש לי אחריות גדולה בלהיות מאמן בית״ר ירושלים, אני מודע לה ומוכן להמשיך את מה שהתחלנו – ביחד.

כבר הוכחנו איזה עוצמות יש למועדון, והוכחנו כמה כוח יש לנו ביחד. נמשיך להוביל את בית״ר למקומות שהיא חייבת להיות חלק מהם, נחזק את הקבוצה ונעשה אותה עוד יותר טובה".

