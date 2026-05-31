נשיא איראן מאיים לפרוש בשל מחלוקות עם מפקד משמרות המהפכה

טלטלה בטהרן: נשיא איראן מסעוד פזשכיאן מבקש לפרוש? מאחורי הקלעים מתנהל קרב כוח מסוכן שעלול לשנות את פני המשטר

גורמים שונים באיראן ומחוצה לה מדווחים כי נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, ביקש או שוקל להתפטר מתפקידו לאחר חודשים ארוכים של עימותים פנימיים, השפלות פוליטיות, משבר כלכלי חסר תקדים והדרה הולכת וגוברת ממוקדי קבלת ההחלטות האמיתיים בטהרן.

למרות שאין עדיין אישור רשמי וסופי לכך שהוגשה התפטרות פורמלית, עצם הופעת הדיווחים בעיתוי הנוכחי – כאשר איראן מצויה בעימותים אזוריים, תחת לחץ בינלאומי כבד ובצל מאבקי ירושה בצמרת – נחשבת לאחד הסימנים הדרמטיים ביותר לכך שהמערכת השלטונית האיראנית מצויה במשבר עמוק הרבה יותר מכפי שהיא מוכנה להודות בפומבי.

לפי חלק מהדיווחים, פזשכיאן חש כי הפך לנשיא ללא סמכויות ממשיות, בעוד משמרות המהפכה, מנגנוני הביטחון ומעגלי הכוח סביב המנהיג העליון מקבלים את ההחלטות הגורליות בלעדיו.

הידיעות שלפיהן נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, ביקש או שוקל להתפטר אינן מגיעות משום מקום. גם אם בשלב זה אין אישור רשמי ומוחלט מצד המשטר לכך שהוגשה התפטרות פורמלית, עצם העובדה שהשמועות הללו צצות שוב ושוב בחודשים האחרונים – ואף מוכחשות מחדש על ידי גורמים שונים – מלמדת על עומק המשבר הפנימי באיראן.

מה שמתרחש בטהרן רחוק מלהיות ויכוח פוליטי רגיל. מדובר במאבק על עצם השאלה מי באמת שולט באיראן: הנשיא הנבחר, או משמרות המהפכה והמנהיג העליון.

פזשכיאן גילה שהנשיא באיראן הוא לא באמת הנשיא

פזשכיאן נבחר לאחר שהציג עצמו כדמות פרגמטית יותר, כמי שמוכן לפתוח את איראן לעולם, להקל חלק מהצנזורה, לטפל במשבר הכלכלי ולנסות להפחית את המתיחות עם המערב.

אלא שכמעט כל הבטחותיו נתקלו בחומה. גם תומכיו החלו להודות שרוב יעדיו לא מומשו.

בפועל, באיראן הנשיא אינו בעל הבית.

הכוח האמיתי נמצא אצל:

* המנהיג העליון.

* משמרות המהפכה.

* מנגנוני הביטחון.

* מועצת שומרי החוקה.

* מרכזי כוח דתיים וכלכליים מקבילים.

פזשכיאן מצא את עצמו יותר ויותר בתפקיד של דובר רשמי ופחות כמקבל החלטות אמיתי.

הקרע מול משמרות המהפכה

אחד הסימנים הבולטים למשבר נחשף בדיווחים שלפיהם פזשכיאן זעם על כך ששר החוץ עבאס עראקצ’י פעל בתיאום עם בכירי משמרות המהפכה מבלי לעדכן אותו באופן מלא. לפי הדיווח, הנשיא אף שקל להדיח את שר החוץ בשל כך.

זהו פרט קריטי.

הוא מעיד שהמערכת האזרחית באיראן איבדה שליטה על חלקים מרכזיים במדיניות החוץ והביטחון.

במילים אחרות: הנשיא יושב בארמון הנשיאות, אבל אחרים מחזיקים במפתחות.

מלחמה, סנקציות וכלכלה מתרסקת

מאז תחילת העימותים האזוריים וההסלמה מול ארצות הברית וישראל, מצבה של איראן הידרדר עוד יותר.

המשטר מתמודד עם:

* אינפלציה קשה.

* מטבע חלש.

* אבטלה.

* מחסור בהשקעות זרות.

* לחץ ציבורי גובר.

* תסכול בקרב צעירים.

* משבר אינטרנט וצנזורה שהוביל לחסימות ממושכות.

פזשכיאן נאלץ לשאת באחריות הציבורית לכישלונות שאין לו באמת יכולת לפתור.

גם סוגיית הגרעין הפכה למלכודת

בזמן שהמערב מפעיל לחץ חסר תקדים, איראן נעה בין איומים למו”מ.

פזשכיאן ניסה לשדר פתיחות מסוימת ולמנוע עימות חזיתי, אך במקביל נאלץ ליישר קו עם העמדות הנוקשות של הממסד הביטחוני.

התוצאה היא מצב שבו הוא מותקף משני הכיוונים:

* הקיצונים רואים בו רך מדי.

* הרפורמיסטים רואים בו חלש מדי.

זו נוסחה קלאסית לשחיקה פוליטית.

מה באמת עומד מאחורי שמועות ההתפטרות?

ישנן כמה אפשרויות:

אפשרות ראשונה: לחץ אמיתי לפרוש

ייתכן שפזשכיאן אכן הגיע למסקנה שאינו מסוגל להשפיע עוד על קבלת ההחלטות.

לפי חלק מהדיווחים, הוא חש מבודד ומודר מתהליכים מרכזיים.

אפשרות שנייה: איום פוליטי

באיראן, איום בהתפטרות יכול להיות כלי לחץ.

המסר למנהיגות עשוי להיות:

“אם אינכם נותנים לי סמכויות – קחו אחריות בעצמכם.”

אפשרות שלישית: מאבק ירושה

מאז הטלטלות בצמרת האיראנית והמעבר להנהגה החדשה סביב מוג’תבא חמינאי, מתנהלים מאבקי כוח פנימיים עצומים. חלק מהפרשנים מעריכים שפזשכיאן הפך לדמות שולית יחסית במאבקי הירושה והשליטה החדשים.

ואם הוא באמת יתפטר?

זה יהיה אירוע דרמטי הרבה יותר ממה שנראה במבט ראשון.

לא בגלל כוחו של פזשכיאן עצמו.

אלא בגלל המסר.

התפטרות של נשיא איראן בעת משבר ביטחוני, כלכלי ופוליטי תיחשב כהודאה רשמית בכך שהמערכת האזרחית איבדה השפעה מול מנגנוני הביטחון.

הדבר עלול:

* להעצים את כוח משמרות המהפכה.

* להחריף את חוסר היציבות הפנימי.

* להגביר ספקולציות על מאבקי כוח בצמרת.

* להקשות על כל ניסיון עתידי למו”מ מול המערב.

השורה התחתונה

נכון לעכשיו אין אישור רשמי ומלא לכך שפזשכיאן אכן התפטר, ויש גם הכחשות מצד גורמים איראניים.

אבל עצם העובדה שהשמועה הזאת חוזרת שוב ושוב, ובמיוחד בתקופה שבה איראן מתמודדת עם משברים ביטחוניים, כלכליים ופוליטיים חסרי תקדים, מצביעה על מציאות אחת ברורה:

מאחורי חזית האחדות שמנסה טהרן להציג לעולם, מתנהל קרב עוצמה אכזרי בין הנשיאות, משמרות המהפכה ומרכזי הכוח האמיתיים של הרפובליקה האסלאמית. והקרב הזה עלול להשפיע לא רק על איראן – אלא על כל המזרח התיכון.

