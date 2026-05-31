שר האוצר לשעבר משה כחלון הורשע בעבירות כלכליות חמורות

הכוכב של מעמד הביניים הסתבך: משה כחלון הודה, הורשע – והקאמבק הפוליטי שלו בסכנה.

פעם הוא היה האיש שהביס את חברות הסלולר, הוריד מחירים למיליוני ישראלים, הפך לתקווה הגדולה של מעמד הביניים ואיים אפילו על שלטונו של בנימין נתניהו. היום אותו משה כחלון עומד בנקודה אחרת לחלוטין: שר האוצר לשעבר הודה והורשע במסגרת הסדר טיעון בפרשת יונט קרדיט, לאחר שלא דיווח במשך חודשים על מידע מהותי הנוגע לאי סדרים חמורים שהתגלו בחברה הציבורית שבראשה עמד.

לפי כתב האישום, כחלון, שכיהן כיו”ר דירקטוריון חברת האשראי החוץ־בנקאי יונט קרדיט בין יוני 2021 ליוני 2022, ידע על מידע משמעותי הנוגע לאי סדרים ולמעילה שהתגלו בסניף נצרת של החברה, אך לא פעל להביאו לידיעת הדירקטוריון וציבור המשקיעים במשך תקופה ממושכת. במסגרת ההסדר הוא יודה בעבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך. הצדדים צפויים לבקש מבית המשפט להטיל עליו מאסר על תנאי, קנס של 180 אלף שקלים והגבלת כהונה כנושא משרה בחברה ציבורית למשך 18 חודשים.

אבל הסיפור האמיתי גדול בהרבה מההליך המשפטי.

זהו סיפור על אחד הפוליטיקאים המצליחים ביותר שקמו בישראל בעשורים האחרונים, האיש שטיפס משכונת גבעת אולגה בחדרה עד למשרד האוצר, וכמעט הצליח לשנות את המפה הפוליטית כולה.

מהשכונה לחדרי הכוח

משה כחלון מעולם לא הגיע מהאליטה הישראלית.

בן למשפחה שעלתה מלוב, שירת בצה”ל, עבד בעבודות שונות ולמד בהדרגה את המערכת הפוליטית מלמטה. הוא צמח בליכוד בתקופה שבה המפלגה נשלטה בידי דמויות חזקות ומבוססות ממנו בהרבה.

הפריצה הגדולה שלו הגיעה דווקא ממקום שנראה אז טכני למדי: משרד התקשורת.

כחלון זיהה את הזעם הציבורי כלפי מחירי הסלולר המופקעים, פתח את השוק לתחרות, והוביל מהלך ששינה את חייהם של מיליוני ישראלים. חשבונות הטלפון הסלולרי התרסקו, הציבור הרגיש לראשונה שפוליטיקאי באמת נלחם עבורו, וכחלון הפך כמעט בן לילה לכוכב פוליטי.

באותן שנים הוא היה אולי השר הפופולרי ביותר בישראל.

האיש שנתניהו חשש ממנו

בשיא כוחו נחשב כחלון לאיום ממשי על בנימין נתניהו.

הוא עזב את הליכוד, הקים את מפלגת “כולנו” ורץ בבחירות 2015 תחת דגל חברתי־כלכלי מובהק.

התוצאה הייתה מרשימה: עשרה מנדטים, כניסה לממשלה ותיק האוצר.

כשר אוצר ניסה להוביל שורת מהלכים שנועדו לסייע למעמד הביניים, ובראשם תוכנית “מחיר למשתכן”. במשך שנים היא הייתה פרויקט הדגל שלו.

תומכיו טוענים עד היום שהוא ניסה להתמודד עם משבר הדיור בכלים שהיו בידיו.

מבקריו טוענים שהוא מכר אשליה לצעירים, הגדיל ביקושים אך לא הצליח לפתור את בעיית השורש של שוק הדיור הישראלי.

כך או כך, כחלון היה אחת הדמויות המשפיעות ביותר בכלכלה הישראלית.

ההיעלמות

ואז החל הדעיכה.

מפלגת “כולנו” נחלשה, המערכת הפוליטית נכנסה לכאוס של מערכות בחירות חוזרות, וכחלון חזר בהדרגה לליכוד.

הקסם הציבורי שאפיין אותו החל להיעלם.

הוא פרש מהחיים הפוליטיים, ומי שנראה בעבר כמועמד פוטנציאלי לראשות הממשלה הפך לדמות כמעט שקטה לחלוטין בזירה הציבורית.

ואז הגיע הפרק העסקי.

יונט קרדיט – הפרשה ששינתה הכול

לאחר פרישתו מהפוליטיקה מונה כחלון ליו”ר יונט קרדיט, חברת אשראי חוץ־בנקאי ציבורית שפעלה בתחום שנחשב לאחד המורכבים והמסוכנים במשק.

במהלך 2022 נחשפו בחברה אי סדרים חמורים.

החקירה חשפה חשדות למעילות, בעיות דיווח, ליקויי בקרה ונזקים משמעותיים לחברה ולמשקיעים. המסחר במניה הושפע, דירוגי האשראי נפגעו והחברה נכנסה לטלטלה קשה.

הרשות לניירות ערך פתחה בחקירה רחבת היקף.

כחלון נחקר בחשד שהיה מודע למידע מהותי בנוגע לאירועים שהתגלו בסניף נצרת ולא פעל כנדרש לדווח עליהם לציבור המשקיעים. לפי האישום, מדובר באי סדרים בהיקף של מיליוני שקלים.

בסופו של דבר בחרה הפרקליטות להגיע עמו להסדר טיעון.

המשמעות: הרשעה – אך בעבירה מצומצמת יחסית לעומת החשדות שעלו בתחילת הפרשה.

השאלה הגדולה: האם הדלת לפוליטיקה עדיין פתוחה?

וזו אולי הנקודה המעניינת ביותר בכל הפרשה.

הסדר הטיעון אינו כולל בשלב זה קביעה מפורשת של קלון. לכן במערכת הפוליטית כבר החלו דיונים האם כחלון עדיין יוכל לבצע קאמבק בעתיד.

התשובה אינה פשוטה.

משפטית, ייתכן בהחלט שהדלת לא נסגרה לחלוטין.

פוליטית וציבורית – הסיפור מורכב בהרבה.

המותג “משה כחלון” נבנה במשך שנים סביב דימוי של ניקיון כפיים, אותנטיות, חיבור לשטח ותחושת אמון ציבורי. גם אם מדובר בעבירת דיווח ולא בפרשת שוחד או גניבה, עצם ההרשעה פוגעת בלב הנכס המרכזי שהיה לו: אמינות.

האיש שעדיין מאמין שהוא לא אמר את המילה האחרונה

בסביבתו של כחלון טענו בשנים האחרונות שהוא עדיין מתעניין בפוליטיקה ושומר על קשרים ענפים במערכת הציבורית.

אנשים שהכירו אותו לאורך הקריירה מתארים אדם שלא ראה את עצמו כפוליטיקאי רגיל אלא כמנהיג חברתי עם שליחות.

לכן לא מעט פרשנים סבורים שגם אחרי הפרשה הנוכחית הוא לא ויתר לחלוטין על האפשרות לשוב בעתיד.

השאלה היא האם הציבור הישראלי, שכבר ראה אינספור פוליטיקאים נופלים וקמים מחדש, יהיה מוכן להעניק גם לו הזדמנות נוספת.

בינתיים, האיש שפעם סימל את התקווה הגדולה של מעמד הביניים מוצא את עצמו נאבק על המורשת שלו.

והמאבק הזה, כך נראה, רק מתחיל.

״עניין מרכזי״ חדשות וסקופים מאז 1999. לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!