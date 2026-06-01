אייזנקוט נגד הפרות החוק של החרדים ומלחמתם במשטרה

איזנקוט הגיב בחומרה על פריצת המפגינים החרדים לתחנת משטרת בית שמש הלילה במחאה על מעצר עריק.

אייזנקוט אמר כי מדובר ב"דגל שחור על הדמוקרטיה הישראלית ועל ישראל כמדינת חוק שכולם שווים בפניו". הוא ציין כי על המשטרה לעצור את כל המעורבים, ותקף את הממשלה: "ראש הממשלה, שרי ממשלת ישראל וחברי הכנסת מהליכוד והציונות הדתית – גם באירוע הזה, האחריות היא עליכם. שתיקתכם היא עוד פרק חמור במצב שישראל התדרדרה אליו".

