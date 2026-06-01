לקנות אוטו בסופרמרקט זה כמו לקנות גבינה וסנדביץ׳ במוסך

הספין היה מושלם: התנפלות, אזל המלאי, מי שלא חטף – הפסיד.

באמת???? עניין מרכזי מבהיר שלגמרי לא בטוח.

אז מה באמת מקבל מי שהתפתה לקנות מכונית בחנות לממכר מזון?

מאת רמי יצהר

Rami Yitzhar

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999.

המחיר המחירון המירבי של האוטו הוא לכאורה ורק על הנייר 160,000 שקלים. מהלקוח נדרש 139,000.

לא מדובר ברכב חדש כמקובל אלא בעסקת ״אפס קילומטרים״ . זה קאטת׳ רציני ומוקש שצריך להיות מודעים לו היטב.

המשמעות היא שהרכב הופך מספר 2 ברשימת הבעלים כשבראש חברת הליסינג או חברת מסחר המכוניות.

חשוב לזכור שעובדה זו לבדה מפחיתה אוטומטית כ-10% ולעיתים הרבה יותר ממחיר הרכב.

הכי חשוב לבדוק היטב מתי יוצרה המכונית, מתי הגיעה לארץ וכמה זמן שכבה עם ״אפס קילוטמר״ כי הסוחר לא הצליח למכור אותה או לשווק אותה לליסינג.

לכן, חובה לבדוק מי הבעלים הראשון הרשום ברישיון הרכב – חברת ליסינג או השכרה, שכן הדבר משפיע על שווי הרכב ומחירו העתידי.

הזמן שחלף ממועד הייצור: יש לבדוק כמה זמן חלף ממועד ייצור הרכב ועד לעלייתו לכביש בישראל (כמה זמן שהה אצל היבואן או בבונדד – מתחם לוגיסטי מאובטח בפיקוח רשות המכס לאחסון סחורות מחו"ל ללא תשלום מיסי יבוא בזמן האחסון).

כאשר הרכב נמצא יותר מ-12 חודשים ממועד ייצורו, קיימת הפחתה במחירו לפי המחירון.

מדובר בהפחתת מחיר מצטברת:

אם הרכב רשום על שם חברת ליסינג כיד ראשונה ובנוסף עברו 12 חודשים ממועד ייצורו, קיימת הפחתה מצטברת שיכולה להגיע לכ-7% עד 15% מערך הרכב, בהתאם לנתוניו.

מועד העלייה לכביש:

יש לבדוק את המועד המופיע ברישיון. אם הרכב עלה לכביש בשנת 2025, יש להשוות את מחירו למחירון של רכב משומש ולבצע את ההפחתות הרלוונטיות.

אם העלייה לכביש היא בשנת 2026, יש להתייחס למחיר רכב חדש ולבצע ממנו את ההפחתות.

תוקף האחריות:

יש לוודא שהרכב נהנה עדיין מאחריות יבואן בתוקף ולבדוק מתי היא מסתיימת. תוקף האחריות הוא גורם מרכזי שיש להביא בחשבון.

בקיצור, מי שעמד בתור ורץ לחתום על העסקה – כדאי לו לשבת עכשיו, לבדוק היטב, להתייעץ ואז להמשיך. מוטב לגלות עכשיו שמיהרת מדי מאשר כשזה יהיה מאוחר מדי.

ואם בדקת ומצאת שזו עסקת חייך – סחתיין – שיחקת אותה. נסיעה טובה ובטוחה.

״עניין מרכזי״ חדשות וסקופים מאז 1999.

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