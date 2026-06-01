סנסציה: הפועל תל אביב הפסידה לנמושה בפתיחת רבע גמר הפלייאוף

הפלייאוף נפתח עם רעידת אדמה: מכבי ראשון לציון הדהימה את הפועל תל אביב 74:82 ביד אליהו, בעוד הפועל ירושלים עבדה קשה הרבה יותר מהצפוי בדרך לניצחון 71:82 על הפועל העמק. אם מישהו חשב שסדרות רבע הגמר יהיו טיול עבור הפייבוריטיות – הערב הזה הוכיח בדיוק את ההפך. פתאום הלחץ עבר לצד של הגדולות, והחלום על אליפות כבר לא נראה בטוח כפי שנדמה היה לפני פתיחת הסדרות.

מכבי ראשון לציון הדהימה את הפועל תל אביב: 74:82

הסנסציה הגדולה של פתיחת הפלייאוף הגיעה מהמפגש בין סגנית מוליכת הליגה הפועל תל אביב לבין מכבי ראשון לציון שסיימה רק במקום השביעי ונכנסה לסדרה כאנדרדוג מובהק. אלא שעל הפרקט לא היה זכר לפערים שעל הנייר.

ראשון לציון עלתה ללא רגשי נחיתות, שיחקה אגרסיבי, רצה למתפרצות, פגעה מבחוץ ובעיקר שידרה רעב. מנגד, הפועל תל אביב נראתה כאילו היא עדיין חוגגת את הניצחון בדרבי. ההגנה הייתה רכה, קבלת ההחלטות התקפית הייתה בעייתית, והאדומים אפשרו ליריבה לצבור ביטחון מרגע לרגע.

ים מדר היה היחיד כמעט שניסה להשאיר את הפועל במשחק. הרכז המצוין סיים עם 20 נקודות והוביל את קלעי קבוצתו, אך לא קיבל מספיק סיוע מהחברים סביבו. כאשר הפועל ניסתה לבצע קאמבק ברבע האחרון, ראשון לציון כבר הייתה עמוק בתוך המומנטום, שמרה על קור רוח וסגרה עניין.

המשמעות עצומה: הפועל תל אביב נמצאת כעת במרחק הפסד אחד בלבד מהדחה מוקדמת ומביכה במיוחד. אחרי עונה שבה סומנה כמועמדת מרכזית לאליפות, כל הלחץ עובר אליה לקראת המשחק השני בראשון לציון.

ומה שמחכה שם עלול להיות גיהינום ספורטיבי אמיתי מבחינת האדומים. האולם בראשל״צ צפוי להיות מלא עד אפס מקום, האוהדים המקומיים כבר מריחים סנסציה היסטורית, והפועל תגיע בידיעה שכל הפסד נוסף יסיים לה את העונה.

ירושלים ניצחה – אבל ממש לא הרשימה: 71:82 על הפועל העמק

אם בהפועל ירושלים קיוו לפתיחה רגועה של הפלייאוף, המציאות הייתה שונה לחלוטין.

הקבוצה מהבירה אמנם ניצחה 71:82 בפיס ארנה ועלתה ליתרון 0:1 בסדרה, אך במשך דקות ארוכות נאלצה להזיע מול יריבה עיקשת שלא הפסיקה להילחם.

העמק הגיעה למרות בעיות סגל ודיווחים על מספר שחקנים שאינם כשירים לחלוטין, והצליחה להישאר צמודה במשך חלקים גדולים מההתמודדות.

רק בשלבים המאוחרים יותר הצליחה ירושלים לנצל את העומק, הניסיון והיתרון הפיזי שלה כדי לברוח מעט ולייצר את ההפרש הדו-ספרתי שהעניק לה בסיום ניצחון נוח יותר מכפי שהמשחק באמת היה.

בירושלים יודעים היטב שהסיפור רחוק מלהסתיים. רק לפני ימים ספורים הסתיים המפגש האחרון בין הקבוצות בהפרש זעום של שתי נקודות בלבד, והעמק כבר הוכיחה שהיא מסוגלת להקשות מאוד על האדומים.

מה עכשיו?

בסדרה בין הפועל תל אביב למכבי ראשון לציון – כל העיניים מופנות למשחק השני. הפועל חייבת לנצח כדי לא להגיע למצב של הדחה, בעוד ראשון לציון חולמת להשלים סנסציה שתיזכר שנים.

בסדרה השנייה ירושלים אמנם השיגה את המטרה הראשונית ועלתה ל-0:1, אך היכולת לא סיפקה הרבה שקט. המשחק הבא בגן נר צפוי להיות הרבה יותר מסובך, במיוחד אם העמק תמשיך להציג את אותה רמת מחויבות ואנרגיה שהפגינה הערב.

בקיצור: הפלייאוף הישראלי נפתח בדיוק כפי שאוהדי הכדורסל אוהבים – עם דרמה, לחץ, הפתעה ענקית ותחושה ברורה ששום דבר כבר לא מובטח לאף אחת.

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