פרשנות: איראן שברה את הכלים, פוצצה את המו״מ עם טראמפ והולכת להסלמה המכוונת בעיקר נגד ישראל

יש הסבורים שהתוכנית של נתניהו צלחה. הוא הצליח לפוצץ את המו״מ לסיום המלחמה עם איראן באמצעות ההסלמה המכוונת בלבנון, הן בהרחבת הכיבוש הקרקעי מעבר לליטאני והן עד לבופור ובמקביל הפצצות מחודשות בביירות והגליית מאות אלפי תושבים נוספים בתוככי לבנון הקרועה והשסועה.

טראמפ לא הצליח לבלום את נתניהו שיכרסם בהדרגה בהפסקת האש, גרם לחיזבאללה להתפתות לירות לעבר צפון ישראל ומכאן ועד לחידוש ש מלא של המבצע בלבנון ועוד באזורים נרחבים שטרם טופלו קודם הדרך היתה קצרה מאוד.

לנתניהו אצה הדרך. חידוש המלחמה בהיקף מלא ואולי נרחב מכל מה שידעה ישראל עד כה משרתת את האינטרס הפוליטי הפנימי של מי שלא רוצה בחירות כי הוא מבין מה יקרה לו בהן. לכן, מי שלא רוצה בחירות יעשה הכל כדי להכניס את ישראל למלחמת חרבו דרבו איומה ארוכה ומתמשכת שתמנע את ההליך הדמוקרטי ותכניס את ישראל למצב חירום מתמשך.

בינתיים, מצליח נתניהו כשהפעם הוא הצליח ״לגייס״ את משמרות המהפכה שלא יוכלו לעמוד מנגד נוכח המתרחש. מצד שני ברור לכל שהאיראנים שדים אלי קרב והנקמה שלהם היא אכזרית, מתוכננת ובעיקר מפתיעה – כך לדבריהם.

בוושינגטון חוששים מהצפוי ולא ששים אלי קרב. לעומת זאת הסינים, פוטין וארדואן יחגגו אם אכן ההידרדרות תהיה מהירה וקטלנית.

ממדיכים לעקוב ולדווח.

