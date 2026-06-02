טראמפ הורה לנתניהו לא להפציץ את ביירות וזעם עליו והתריס באוזניו: ״בלעדי היית עכשיו בכלא״

טראמפ נבהל מהודעת איראן על פרישה מהמו״מ – ולחץ על נתניהו לעצור מייד את המתקפה על ביירות. על פי מקורות אמריקניים שקיבלו תידרוך מעושי דברו של טראמפ, הנשיא זעם על נתניהו ואמר לו – בלעדי כבר מזמן היית יושב בכלא.

בשטח איראן הודיעה שפרשה מהמו״מ – טראמפ התקפל, נתניהו נעצר: כך נמנעה ברגע האחרון הסלמה מסוכנת בלבנוןֿ.

על פי הדיווחים, טראמפ אמר לנתניהו שהפצצת ביירות תגביר את בידודה של ישראל, ושניים מהמקורות טענו כי טראמפ הצהיר שסייע "לשמור על נתניהו מחוץ לכלא". גורם אחד טען כי טראמפ תקף את נתניהו באופן הזה: "אתה מטורף לעזאזל. בלעדיי אתה היית בכלא, אני מציל את ה*** שלך. כולם שונאים אותך עכשיו. כולם שונאים את ישראל בגלל זה". מקור נוסף שתודרך בפרטי השיחה טען כי טראמפ היה "נרגןועצבני", וצעק על נתניהו: "מה אתה עושה לעזאזל?".

כל זה מגיע בעיתוי כמעט בלתי אפשרי להתעלמות. שעות ספורות לאחר שטהרן הודיעה על הפסקת המגעים עם וושינגטון במחאה על התקיפות הישראליות בביירות, פרסם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודעה חריגה שבה הבהיר כי שוחח עם בנימין נתניהו, כי לא יהיו כוחות ישראליים בביירות וכי כל כוח שהיה בדרכו לעיר כבר הוחזר לאחור. במקביל טען טראמפ כי באמצעות מתווכים הושגה גם הבנה מול חיזבאללה להפסקת הירי ההדדית.

אם אכן קיים קשר ישיר בין שני האירועים, המשמעות מרחיקת לכת: טראמפ הגיע למסקנה שהמשך הפעילות הישראלית בלבנון מסכן את הסיכוי להציל את ערוץ המו״מ מול איראן ועלול להוביל להפעלת מנופי לחץ איראניים נוספים, ובראשם החות’ים בתימן והאיום על נתיבי השיט בבאב אל־מנדב.

במילים פשוטות, טראמפ זיהה סכנה להתמוטטות כל המהלך המדיני שניסה לבנות מול טהרן, והחליט להתערב אישית מול נתניהו כדי לבלום הסלמה נוספת. זו אינה בהכרח כניעה לדרישות איראן, אך זו בהחלט עדות לכך שהבית הלבן חושש מהידרדרות אזורית שעלולה להפוך למשבר גלובלי.”

קודם דיווחנו:

יש הסבורים שהתוכנית של נתניהו צלחה. הוא הצליח לפוצץ את המו״מ לסיום המלחמה עם איראן באמצעות ההסלמה המכוונת בלבנון, הן בהרחבת הכיבוש הקרקעי מעבר לליטאני והן עד לבופור ובמקביל הפצצות מחודשות בביירות והגליית מאות אלפי תושבים נוספים בתוככי לבנון הקרועה והשסועה.

טראמפ לא הצליח לבלום את נתניהו שיכרסם בהדרגה בהפסקת האש, גרם לחיזבאללה להתפתות לירות לעבר צפון ישראל ומכאן ועד לחידוש ש מלא של המבצע בלבנון ועוד באזורים נרחבים שטרם טופלו קודם הדרך היתה קצרה מאוד.

לנתניהו אצה הדרך. חידוש המלחמה בהיקף מלא ואולי נרחב מכל מה שידעה ישראל עד כה משרתת את האינטרס הפוליטי הפנימי של מי שלא רוצה בחירות כי הוא מבין מה יקרה לו בהן. לכן, מי שלא רוצה בחירות יעשה הכל כדי להכניס את ישראל למלחמת חרבו דרבו איומה ארוכה ומתמשכת שתמנע את ההליך הדמוקרטי ותכניס את ישראל למצב חירום מתמשך.

בינתיים, מצליח נתניהו כשהפעם הוא הצליח ״לגייס״ את משמרות המהפכה שלא יוכלו לעמוד מנגד נוכח המתרחש. מצד שני ברור לכל שהאיראנים שדים אלי קרב והנקמה שלהם היא אכזרית, מתוכננת ובעיקר מפתיעה – כך לדבריהם.

בוושינגטון חוששים מהצפוי ולא ששים אלי קרב. לעומת זאת הסינים, פוטין וארדואן יחגגו אם אכן ההידרדרות תהיה מהירה וקטלנית.

