פלייאוף מעניין נמשך: מכבי התאמצה מול באר שבע וחולון הפתיעה בהרצליה והאם הקבוצה של איטודיס תעוף הערב?

מכבי תל אביב והפועל חולון עלו ל־0:1 בסדרות רבע הגמר – והמתח ממתין הערב כשראשון לציון תוכל להעיף את הפועל תל אביב אם תנצח גם במפגש השני, שהפעם מתקיים באולם הקטן הביתי בעיר היין.

פלייאוף ליגת העל בכדורסל יצא לדרך עם שני משחקים מסקרנים נוספים, שבסיומם השיגו מכבי תל אביב והפועל חולון יתרון 0:1 בסדרות רבע הגמר שלהן.

מכבי תל אביב די התאמצה לפני שגברה בבית על הפועל באר שבע/דימונה 90:106, בעוד חולון הפתיעה בחוץ את בני הרצליה 73:84.

וככה זה הלך – מכבי תל אביב – הפועל באר שבע/דימונה 90:106

במשך שלושה רבעים הפועל באר שבע נשארה בתמונה והקשתה על האלופה. אלא שאז הגיע הרבע האחרון, שבו מכבי תל אביב התפוצצה התקפית עם 33 נקודות, פתחה פער משמעותי וסגרה את הסיפור בדרך לניצחון דו־ספרתי מרשים.

הצהובים של עודד קטש פתחו את הפלייאוף בדיוק כפי שקיוו – ניצחון ביתי שמעניק 0:1 בסדרה ומאפשר להגיע רגועים יותר למשחק השני בדרום.

המשמעות מבחינת באר שבע ברורה: הפסד נוסף יעמיד אותה על סף הדחה, ולכן המשחק הבא יהפוך עבורה לקרב הישרדות לכל דבר.

בני הרצליה – הפועל חולון 84:73

אם הניצחון של מכבי היה צפוי יחסית, הרי שהתוצאה בהרצליה הייתה ההפתעה הגדולה של ערב פתיחת הפלייאוף.

הרצליה, שסיימה במקום גבוה יותר והחזיקה ביתיות, קיוותה לפתוח ברגל ימין, אבל חולון הגיעה נחושה, שלטה בחלקים ארוכים של המשחק והצליחה לחטוף את יתרון הביתיות כבר במשחק הראשון.

הניצחון 73:84 מעניק לחולון יתרון 0:1 בסדרה ומעביר את הלחץ כולו לצד של הרצליה. כעת המשחק השני בהיכל טוטו חולון עשוי להיות נקודת מפנה קריטית: ניצחון חולוני יעלה את הסגולים לחצי הגמר, בעוד ניצחון של הרצליה יחזיר את הסדרה לשוויון ויפתח אותה מחדש.

תמונת הפלייאוף

במקביל, גם הפועל ירושלים פתחה את הסדרה שלה עם ניצחון 71:82 על הפועל העמק, והפועל תל אביב גברה על מכבי ראשון לציון 74:82 במשחק הראשון שלה וזו כמובן היתה הסנסציה הענקית של העונה עד כה.

הערב באולם מכבי בראשון לציון הגומלין. הפסד אדום והם עפים וזה יהיה כישלון קולוסאלי של איטודיס בעיקר.

נעקוב ונראה.

רמי יצהר Rami Yitzhar

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