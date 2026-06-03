הורמוז על סף פיצוץ: ארה״ב ירתה טיל על מיכלית נפט – איראן הגיבה במטח בליסטי לבסיסים אמריקניים

מה שנראה עד לפני שבועות אחדים כמלחמת התשה מוגבלת, הופך כעת במהירות לעימות ישיר ומסוכן בין ארצות הברית לאיראן בלב אחד מצווארי הבקבוק החשובים בעולם.



בלילה שבין שלישי לרביעי חלה הסלמה חריגה כאשר הצבא האמריקני שיגר טיל הלפייר לעבר מיכלית הנפט M/T Lexie שניסתה להגיע לאי ח’ארג – מסוף ייצוא הנפט המרכזי של איראן. זמן קצר לאחר מכן הגיבה טהרן בשיגור טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקניים בבחריין ובכוויית. לפי הדיווחים, כל הטילים יורטו או כשלו להגיע ליעדם ולא היו נפגעים אמריקניים.

לפי פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM), המיכלית הנושאת דגל בוטסואנה התעלמה במשך כ-24 שעות מאזהרות חוזרות ונשנות של הכוחות האמריקניים. לאחר שהמשיכה בהפלגתה לכיוון האי ח’ארג, הוחלט לבצע ירי מדויק לעבר חדר המנוע שלה במטרה להשביתה מבלי להטביעה. הטיל פגע ביעדו והמיכלית נעצרה.

האירוע אינו עומד בפני עצמו. מדובר כבר בכלי השיט השישי שהאמריקנים משביתים מאז הטילו באפריל מצור ימי על התנועה אל הנמלים האיראניים ומחוצה להם. לפי CENTCOM, יותר ממאה ספינות נוספות הוסטו ממסלולן במסגרת אכיפת המצור.

תגובת איראן: טילים על בחריין וכוויית

התגובה האיראנית לא איחרה להגיע. משמרות המהפכה הודיעו כי שיגרו טילים בליסטיים לעבר מתקנים אמריקניים בבחריין ובכוויית. האמריקנים טוענים כי כל האיומים סוכלו וכי אף טיל לא פגע במטרותיו. במקביל דווח גם על שיגור כטב”מים איראניים לעבר כלי שיט אזרחיים באזור המפרץ.

בתגובה נוספת תקפו האמריקנים מתקני שליטה ותקשורת איראניים באי קשם, השולט על הכניסה למצר הורמוז. בכך התרחב העימות מעבר למאבק הימי והפך להתנגשות צבאית ישירה בין שתי המדינות.

למה דווקא ח’ארג?

האי ח’ארג הוא הלב הפועם של תעשיית הנפט האיראנית. חלק ניכר מיצוא הנפט של איראן עובר דרך המתקנים שבו. פגיעה ביכולת להגיע אליו משמעותה פגיעה ישירה במקור ההכנסה המרכזי של המשטר האיראני.

מבחינת וושינגטון, אכיפת המצור נועדה לחנוק את יכולת המימון של איראן. מבחינת טהרן, מדובר למעשה בהכרזת מלחמה כלכלית.

הורמוז – המקום שבו העולם עוצר נשימה

מצר הורמוז הוא אחד המעברים האסטרטגיים החשובים בעולם. חלק עצום מהנפט והגז של מדינות המפרץ עובר דרכו. כל הסלמה באזור גורמת מיד לזעזועים בשוקי האנרגיה, בבורסות ובמערכת הסחר העולמית.

עד כה נמנעו שני הצדדים ממלחמה כוללת. אולם האירועים האחרונים מעלים את השאלה האם הקווים האדומים מתחילים להימחק.

טראמפ במבחן הגדול

הבית הלבן ממשיך לטעון כי הפסקת האש שהושגה באביב עדיין בתוקף, למרות חילופי האש הנרחבים. במקביל מתנהלים מאמצים דיפלומטיים לחידוש השיחות עם איראן, אך אלה נקלעו למשבר נוסף על רקע ההתפתחויות בלבנון והמתיחות האזורית.

הדילמה של הנשיא טראמפ מורכבת: מצד אחד הוא מבקש להציג נחישות מול איראן. מצד שני, מלחמה רחבת היקף במפרץ עלולה להצית מחדש את כל המזרח התיכון, לגרור את מדינות המפרץ, לפגוע בכלכלה העולמית ולהזניק את מחירי האנרגיה.

השורה התחתונה

ירי טיל אמריקני על מיכלית אזרחית, גם אם הוגדרה כמטרה לגיטימית במסגרת המצור, הוא אירוע חריג ביותר. התגובה האיראנית בטילים בליסטיים מצביעה על כך שטהרן אינה מוכנה להשלים עם המציאות החדשה שנכפתה עליה.

הסכנה כעת אינה רק לעוד סבב חילופי אש. הסכנה היא לטעות אחת, טיל אחד שלא ייורט, או פגיעה אחת שתגרום לשני הצדדים לאבד שליטה על האירועים. במצר הורמוז, המקום שבו עוברת אספקת האנרגיה של העולם, זה עלול להיות הניצוץ שידליק אש גדולה בהרבה.

״עניין מרכזי״

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