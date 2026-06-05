הבחירות באופק ופתאום צצו לנתניהו המוני עוקבים מזויפים ברשת החברתית. מטא חשדה, בדקה והסירה

תעשיית הנדסת התודעה, הסתת מעריצים לכיווני שווא ויצירת מצגי ווא של פופולריות גןאה היא טכניקה ידועה בתקופת בחירות. נתניהו כל כך חושש לגורלו הפוליטי ובצדק שיש מי שיציגו בהמשך הכתבה שאלות מעניינות.

הנה העובדות ותחילה עיקרן:

זינוק פתאומי במספר העוקבים, אלפי חשבונות שנראו פיקטיביים, מחיקה המונית שביצעה מטא ושתיקה סביב השאלה המרכזית – מי הוסיף את הבוטים ומדוע. גם אם לעולם לא תתקבל תשובה חד-משמעית, הפרשה חושפת את אחת התופעות המדאיגות ביותר בעידן הפוליטי המודרני: המאבק על התודעה כבר לא מתנהל באמצעות שכנוע הציבור אלא באמצעות יצירת אשליה של תמיכה ציבורית.

בתוך ימים ספורים נוספו לחשבון האינסטגרם של ראש הממשלה בנימין נתניהו אלפי עוקבים חדשים. הזינוק החריג עורר מיד חשד בקרב חוקרי רשת ומשתמשים שעקבו אחר הנתונים בזמן אמת. רבים מהחשבונות החדשים נראו חסרי פעילות, בעלי מאפיינים המזוהים עם בוטים או חשבונות מזויפים. זמן קצר לאחר מכן התברר כי מטא הסירה כ-17 אלף חשבונות מחשבון האינסטגרם של נתניהו במסגרת פעילות נגד חשבונות לא אותנטיים.

מטא עצמה לא ייחסה אחריות לנתניהו או לאנשיו ולא טענה כי החשבונות נרכשו על ידי גורם כלשהו. החברה הסתפקה בהבהרה שהיא פועלת באופן שוטף נגד פעילות מזויפת וחשבונות שאינם אותנטיים.

אבל מבחינה ציבורית ופוליטית, השאלה הגדולה כבר אינה רק מי יצר את החשבונות.

השאלה היא מדוע בכלל קיים צורך ביצירת מצג כזה.

האשליה חשובה לא פחות מהמציאות

בעידן הרשתות החברתיות, מספר העוקבים הפך למטבע פוליטי.

עוקבים רבים יוצרים רושם של פופולריות.

תגובות רבות יוצרות תחושה של תמיכה.

שיתופים רבים יוצרים תחושת תנופה.

הבעיה היא שהציבור נוטה לבלבל בין השפעה אמיתית לבין מספרים מנופחים.

מחקרים רבים בעולם הראו כי בני אדם מושפעים ממה שמכונה "הוכחה חברתית" – הנטייה להאמין שמשהו נכון או פופולרי אם נראה שרבים אחרים תומכים בו.

לכן גם אלפי בוטים שאינם מצביעים, אינם חושבים ואינם קיימים באמת, יכולים להשפיע על השיח הציבורי.

הם יוצרים אשליה של כוח.

והאשליה הזאת היא לעיתים המוצר המבוקש ביותר בפוליטיקה.

הפרשה אינה מתחילה באינסטגרם

מי שעוקב אחרי הזירה הפוליטית הישראלית בשנים האחרונות מכיר היטב את הטענות החוזרות על שימוש ברשתות השפעה, חשבונות אנונימיים, מערכי מסרים מתואמים ופעילות דיגיטלית אגרסיבית.

הוויכוח אינו חדש.

החידוש הפעם הוא שמדובר במספרים שניתן היה לראות בעיניים.

על פי הדיווחים, נוספו לחשבון נתניהו אלפי עוקבים בתוך זמן קצר באופן שעורר חשד מיידי אצל חוקרי רשת. לאחר מכן הגיע הצעד של מטא שהסירה את אותם חשבונות.

במילים אחרות, זו אינה טענה תיאורטית אלא אירוע שניתן למדוד.

האם נתניהו אחראי?

כאן חשוב להבחין בין עובדה לבין פרשנות.

אין בשלב זה ראיה פומבית לכך שנתניהו, מפלגת הליכוד או מי מטעמם רכשו את החשבונות או הזמינו אותם.

מטא לא טענה זאת.

גם הפרסומים בנושא אינם מציגים ראיה ישירה לקשר כזה.

עם זאת, בפוליטיקה המודרנית יש לעיתים חשיבות גם למה שמתרחש בסביבתו של מנהיג ולא רק למה שניתן להוכיח משפטית.

כאשר אלפי חשבונות מזויפים מתווספים דווקא לחשבונו של ראש ממשלה מכהן, וכאשר הדבר קורה בתקופה שבה מצבו בסקרים מורכב והאמון הציבורי בו נמצא בשחיקה, קשה להתעלם מההקשר הרחב.

המשבר האמיתי הוא משבר האמון

הסיפור האמיתי אינו 17 אלף עוקבים.

הסיפור האמיתי הוא מדוע 17 אלף עוקבים מזויפים הפכו בכלל לנושא חדשותי.

התשובה נמצאת במקום אחר לגמרי.

במשך שנים נהנה נתניהו מתמיכה ציבורית רחבה ומדימוי של מנהיג בלתי מנוצח. מאז 7 באוקטובר התמונה השתנתה. האמון הציבורי נפגע. האחריות למחדל עדיין מרחפת מעל המערכת הפוליטית.

המלחמה נמשכת.

והציבור הישראלי נראה ספקני יותר מאי פעם.

בתקופה כזו, כל ניסיון לייצר מראית עין של פופולריות הופך לרגיש במיוחד.

לא הבוטים הם הסיפור – המציאות היא הסיפור

גם אם כל 17 אלף החשבונות היו נשארים פעילים, הם לא היו משנים את המציאות.

בוטים אינם מצביעים בקלפי.

חשבונות מזויפים אינם מעניקים אמון.

אלגוריתמים אינם מחליפים מנהיגות.

ולכן האירוע הזה חשוב לא בגלל המספרים אלא בגלל הסמליות שלו.

הוא ממחיש עד כמה הפוליטיקה המודרנית הפכה למאבק על תודעה, חשיפה, נראות ותחושת פופולריות.

אבל בסופו של דבר, הציבור פוגש את המציאות בחיי היומיום.

ביוקר המחיה. בביטחון האישי. במלחמה האינסופית, בשחיתויות. בהדתלטות השלטונית על מוסדות שעלולים להציג שאלות קשות או להפעיל בקרה חוקית.

נתניהו הפך את ישראל למדינה המאוסה בעולם. התנהלותו גרמה לרעים להיראות קורבנות ולהפך. ישראל הופכת מבודדת מיום ליום והצעדים הלהיטים נגד מנהיגי זולגים לטינה עמוק. נגד ישראל בכללה. זה נובע בעיקר כי נתניהו הצליח לעקוראת קפלןמהיסוד ולהשמיד כל מחאה פוליטית נגד התנהלותו.

את המציאות הזאת אי אפשר לנפח באמצעות אלפי חשבונות אנונימיים.

השורה התחתונה

מטא הסירה 17 אלף חשבונות לא אותנטיים מחשבון האינסטגרם של נתניהו. זו העובדה. �

מי יצר אותם, מי הפעיל אותם ומי נהנה מהם – אלה שאלות שעדיין נותרו פתוחות.

אבל מבחינה ציבורית, הפרשה חושפת אמת גדולה יותר:

כאשר מנהיג נדרש להישען על מספרים מנופחים, על תעמולה בלתי פוסקת ועל תחושת פופולריות מלאכותית, ייתכן שהבעיה אינה ברשת החברתית.

ייתכן שהבעיה היא הפער ההולך וגדל בין הדימוי לבין המציאות.

עניין מרכזי

חדשות וסקופים מאז 1999.

עורך ראשי: רמי יצהר