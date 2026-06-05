הרבע הרביעי שהציל עונה: הפועל תל אביב ברחה מהתהום, ניצחה את ראשון לציון ועלתה לחצי הגמר

בסוף הפועל תל אביב בפעם הרביעית ברציפות בחצי גמר הפלייאוף, אבל בתחילת הרבע הרביעי במצב של שוויון 68:68 האוהדים האדומים בהיכל מנורה מבטחים היו על סף התקף לב.

אחרי ההלם שספגו במשחק הראשון בסדרה, אחרי הניצחון המוחץ במשחק השני שהחזיר את הסדר על כנו, ואחרי שלושה רבעים שבהם מכבי ראשון לציון שוב סירבה לשתף פעולה עם התסריט שנכתב עבורה – האדומים עמדו בפני סכנת הדחה אמיתית ומביכה במיוחד.

אלא שאז עלה לבמה האיש שנועד בדיוק לרגעים כאלה.

ואסילייה מיציץ’.

הרכז הסרבי, אחד השמות הגדולים ביותר שהגיעו אי פעם לליגה הישראלית, השתלט על המשחק לחלוטין. תוך דקות ספורות הפך קרב שקול למופע אדום חד-צדדי. מיציץ’ קלע 11 נקודות במהלך ריצת 0:13 קטלנית, הפועל ברחה ליתרון דו-ספרתי, ומכבי ראשון לציון נשברה.

בסיום: 83:96 להפועל תל אביב, 1:2 בסדרה והכרטיס לחצי הגמר נשאר אצל מי שסומנה מלכתחילה כמועמדת לאליפות.

האדומים פתחו היטב והוליכו 16:25 בסיום הרבע הראשון. במחצית כבר עמד היתרון על 38:46, אך ראשון לציון המשיכה להילחם. הכתומים חזרו פעם אחר פעם, ניצלו דקות פחות טובות של המארחת והצליחו למחוק את כל הפער עד לשוויון המלחיץ בפתיחת הרבע האחרון.

שם הגיע רגע ההכרעה.

מיציץ’ סיים עם 23 נקודות – שיא עונתי בליגה – והזכיר מדוע עופר ינאי ואנשי הפועל היו מוכנים להשקיע סכומי עתק כדי להביא אותו לישראל.

לצדו בלטו ג’ונתן מוטלי עם 22 נקודות, ים מדר עם 19, ועוז בלייזר שסיפק שוב את אחת ההופעות השקטות אך החשובות ביותר עם 12 נקודות ו-4 מ-4 מחוץ לקשת.

בצד השני נפרדה מכבי ראשון לציון מהעונה בראש מורם. הקבוצה שהדהימה את הליגה כשניצחה במשחק הראשון של הסדרה גרמה להפועל להזיע עד הרגע האחרון והוכיחה פעם נוספת מדוע פלייאוף הוא עולם שונה לחלוטין מהעונה הסדירה.

עבור דימיטריס איטודיס, השורה התחתונה היא הדבר החשוב ביותר.

המשימה הראשונה הושלמה.

אבל כעת מתחיל הדבר האמיתי.

תמונת חצי הגמר

חצי הגמר הראשון יפגיש את הפועל תל אביב עם הפועל ירושלים.

הסדרה תיערך בשיטת הטוב מחמישה משחקים.

המשחק הראשון ייערך ביום ראשון בהיכל מנורה מבטחים, כאשר להפועל תל אביב יתרון הביתיות.

בחצי הגמר השני תפגוש מכבי תל אביב את הפועל חולון, גם היא בסדרה של הטוב מחמישה.

ומי עשוי להיפגש בגמר?

אם מכבי תל אביב והפועל תל אביב יעברו את המשוכות שלהן, יקבל הכדורסל הישראלי את הדרבי הגדול ביותר שניתן לדמיין – סדרת גמר על האליפות בין שתי היריבות העירוניות.

אם הפועל ירושלים תדיח את הפועל תל אביב, עשוי להיווצר גמר קלאסי נוסף בין ירושלים למכבי תל אביב.

אפשרות נוספת היא גמר בין הפועל תל אביב להפועל חולון – מפגש שיחזיר זיכרונות מיריבויות פלייאוף סוערות מהעבר.

כך או אחרת, ארבע הקבוצות שנותרו הן בדיוק ארבע הקבוצות שהציגו את הכדורסל האיכותי והשאפתני ביותר העונה, והמאבק על האליפות נכנס כעת לשלב שבו כל טעות עלולה לעלות בעונה שלמה.

והמסר שהפועל תל אביב שולחת לליגה אחרי הרבע האחרון הזה ברור:

אפשר להפחיד אותה. אפשר ללחוץ אותה. אפשר אפילו להביא אותה לשוויון 68:68 במשחק על כל הקופה.

אבל כל עוד מיציץ’, מוטלי וים מדר על הפרקט – אסור להספיד אותה אפילו לשנייה.

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