זלנזקי מציע לפוטין: בוא ניפגש ונסיים את המלחמה הזו

זלנסקי לפוטין: "די למלחמה. בוא ניפגש ונשים לה סוף"

במכתב פתוח וחריג מציע נשיא אוקראינה פגישה אישית, הפסקת אש מיידית ומשא ומתן לסיום המלחמה. מאחורי היוזמה מסתתרת מציאות קשה: מלחמה שנכנסה לשנתה החמישית, מאות אלפי נפגעים, הרס כלכלי עצום ושני מנהיגים שעתידם הפוליטי והאישי כרוך בתוצאותיה.

מאת מערכת "עניין מרכזי"

לאחר יותר מארבע שנות מלחמה עקובה מדם, שבמהלכן נהרגו ונפצעו מאות אלפי בני אדם, מיליונים נעקרו מבתיהם, ערים שלמות נהרסו וכלכלות שלמות נשחקו, פרסם נשיא אוקראינה, ולודימיר זלנסקי, מכתב פתוח ויוצא דופן לנשיא רוסיה, ולדימיר פוטין.

במכתב קורא זלנסקי לפגישה אישית בין השניים במדינה שלישית, להפסקת אש מלאה במהלך המשא ומתן, לחילופי שבויים נרחבים ולהנעת תהליך מדיני שיוביל לסיום המלחמה הארוכה ביותר והקטלנית ביותר שידעה אירופה מאז מלחמת העולם השנייה.

אולם מעבר להצעה עצמה, המכתב חושף מציאות מורכבת בהרבה: שני מנהיגים הנמצאים בעיצומו של מאבק צבאי, מדיני ואישי, כאשר עבור כל אחד מהם תוצאות המלחמה עשויות לקבוע לא רק את עתיד מדינתו אלא גם את גורלו שלו.

מלחמה ללא סוף נראה לעין

כאשר רוסיה פלשה לאוקראינה בפברואר 2022 העריכו רבים כי הקרב יוכרע בתוך שבועות. ארבע שנים מאוחר יותר, החזית עדיין בוערת.

רוסיה אמנם הצליחה להשתלט על שטחים נרחבים במזרח ובדרום אוקראינה, אך לא השיגה את יעדיה המרכזיים. אוקראינה מצידה הצליחה לבלום את הכוחות הרוסיים, אך גם היא רחוקה מהשבת כל השטחים שאיבדה.

התוצאה היא מלחמת התשה ממושכת הגובה מחיר כבד משני הצדדים.

ערים חרבות, תשתיות הרוסות, אוכלוסיות מותשות וכלכלות הסופגות נזקים מצטברים הפכו למציאות יומיומית עבור מיליוני אזרחים.

המלחמה כבר מזמן אינה רק מאבק על שטח. היא הפכה למאבק על יכולת העמידה של שתי החברות.

החיים עצמם הפכו לבני ערובה

מאחורי הדיווחים על מתקפות כטב"מים, טילים וקרבות בחזית מסתתרת מציאות אנושית קשה.

באוקראינה חיים מיליונים תחת איום מתמיד של תקיפות אוויריות. משפחות רבות איבדו את בתיהן, את פרנסתן ולעיתים גם את יקיריהן.

ברוסיה אמנם המלחמה רחוקה יותר מהמרכזים הגדולים, אך גם שם מורגשות השלכותיה. גיוסי מילואים, אבידות גוברות, סנקציות כלכליות, עליות מחירים ואי-ודאות גוברת הפכו לחלק מחיי היומיום.

ככל שהמלחמה מתארכת, כך מתרחב הפער בין היעדים שהוצגו לציבור בתחילתה לבין המחיר שנדרש לשלם עבורה.

לא רק מלחמה בין מדינות – גם מאבק על הישרדות פוליטית

המכתב של זלנסקי מעניין במיוחד משום שהוא נוגע, במישרין ובעקיפין, בשאלה שאיש מהמנהיגים אינו נוהג לדון בה בפומבי: מה יקרה ביום שאחרי המלחמה.

עבור פוטין, המלחמה הפכה מזמן למבחן אישי. הוא השקיע בה את יוקרתו, את מעמדו הבינלאומי ואת סמכותו בתוך רוסיה. נסיגה או הודאה בכישלון עלולות לערער את התדמית שבנה במשך יותר מרבע מאה כמנהיג חזק ובלתי מנוצח.

גם זלנסקי נמצא במצב מורכב. הוא הפך לסמל ההתנגדות האוקראינית וזכה להערכה בינלאומית רחבה, אך בסופו של דבר יידרש להסביר לציבור בארצו מה הושג ומה היה המחיר.

שני המנהיגים, כל אחד מסיבותיו, הפכו במידה רבה לבני ערובה של המלחמה עצמה.

עבור שניהם, סיום המלחמה אינו רק החלטה מדינית אלא גם הימור אישי עצום.

המכתב שלא נכתב רק לפוטין

למרות שהוא מופנה רשמית לנשיא רוסיה, נדמה כי זלנסקי כתב את המכתב עבור קהלים נוספים.

הוא פונה לציבור הרוסי ומנסה לשכנע אותו שהמלחמה אינה משרתת עוד את האינטרס הלאומי של רוסיה.

הוא פונה לאליטה הכלכלית והפוליטית במוסקבה ומזכיר את המחירים המצטברים של הבידוד הבינלאומי.

הוא פונה לארצות הברית ולאירופה ומבקש להציג את אוקראינה כמי שמוכנה להסדר אך אינה מוכנה להיכנע.

ובמקביל הוא פונה גם לציבור האוקראיני ומבהיר כי קייב אינה מוותרת על המאבק, אך גם אינה שוללת פתרון מדיני אם יובטח ביטחונה.

הכדור עובר למגרש של פוטין

בסופו של דבר, המהלך של זלנסקי מעביר את מרכז הדיון משדה הקרב אל הזירה המדינית.

במשך שנים ניסו שני הצדדים לשכנע את העולם כי האחר הוא שמונע את סיום המלחמה.

כעת מבקש נשיא אוקראינה להציג הצעה קונקרטית ולחייב את הקרמלין להגיב.

אם פוטין יסרב, יוכל זלנסקי לטעון כי מוסקבה היא שמעדיפה את המשך הלחימה.

אם יסכים, ייפתח תהליך שעשוי לשנות את פני הסכסוך כולו.

המשמעות הרחבה

המכתב אינו מבטיח שלום. הוא גם אינו משנה את המציאות הקשה בשטח.

אבל הוא משקף את העובדה שאחרי שנים של מלחמה, שני הצדדים מבינים כי גם ניצחון צבאי אינו מבטיח בהכרח יציבות או ביטחון.

המלחמה שינתה את אוקראינה, שינתה את רוסיה ושינתה את אירופה.

השאלה הגדולה כעת אינה רק מי ינצח בה, אלא מי יצליח למצוא דרך לרדת ממנה מבלי לאבד את שלטונו, את יוקרתו או את עתידו.

וזו אולי הסיבה שהמכתב הזה חשוב כל כך: הוא אינו עוסק רק בסיום מלחמה, אלא בגורלם של שני המנהיגים שהמלחמה הפכה לחלק בלתי נפרד מזהותם הפוליטית – ואולי גם מהישרדותם האישית.