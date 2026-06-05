מהמרים מתוחכמים הונו את הטוטו במיליארד שקלים לפחות

חשד חמור הנבדק בימים אלה מעלה אפשרות כי במשך שנים הופעל מנגנון מתוחכם שאפשר למהמרים להשפיע על יחסי הזכייה בווינר, לבטל הימורים בהיקפים עצומים ברגע האחרון ולהפיק רווחים חריגים על חשבון המערכת והציבור. היקף הכספים שנמצא בבדיקה מגיע לכ-920 מיליון שקלים בחמש השנים האחרונות בלבד, אולם גורמים המעורים בפרשה מעריכים כי הנזק האמיתי עשוי להיות גדול בהרבה. אם החשדות יתבררו כנכונים, מדובר באחת מפרשות ההונאה החמורות ביותר שנחשפו אי פעם בתחום ההימורים החוקיים בישראל.

מאת מערכת "עניין מרכזי"

במשך שנים האמינו מיליוני ישראלים כי יחסי הזכייה בווינר משקפים את הערכת הסיכויים האמיתית של השוק ואת התפלגות ההימורים בין התוצאות השונות. כעת מתברר כי ייתכן שבחלק מהמקרים השוק כלל לא שיקף פעילות אמיתית אלא הושפע ממניפולציות שבוצעו באופן שיטתי על ידי מהמרים מתוחכמים.

בדיקה שמקורה בממצאים חריגים שהתגלו במערכות הטוטו מעלה חשד כי קבוצות מהמרים ניצלו במשך תקופה ארוכה את מנגנון ביטול הטפסים כדי להשפיע באופן מלאכותי על יחסי הזכייה ולגרוף רווחים משמעותיים.

היקף הביטולים החריגים שנבדק מגיע לכ-920 מיליון שקלים בחמש שנים בלבד. אולם הסכום הזה מייצג רק את הכספים שבוטלו בפועל. גורמים המכירים את הנתונים מעריכים כי היקף הרווחים שהופקו באמצעות השיטה, כמו גם הנזק שנגרם לשוק ההימורים כולו, עשוי להביא את הפרשה אל מעבר לרף מיליארד השקלים.

כך פעלה השיטה לפי החשד

התקנות מאפשרות לכל מהמר לבטל טופס הימור בתוך שלושים דקות ממועד שליחתו.

במקור נועד הסדר זה להגן על מהמרים מפני טעויות או החלטות פזיזות. אלא שעל פי החשד, הפך מנגנון הביטול לכלי פיננסי מתוחכם.

לפי הממצאים הנבדקים, מהמרים הזינו תחילה הימורים גדולים במיוחד על תוצאה מסוימת במשחק.

הזרמת הכספים גרמה למערכת לשנות את יחסי הזכייה בהתאם להיקף הכסף שנכנס.

לאחר שהיחסים השתנו, בוטלו ההימורים המקוריים בתוך חלון הזמן המותר.

בשלב הבא הוזרמו הימורים חדשים על התוצאה הנגדית – הפעם בתנאים משופרים שנוצרו כתוצאה מהמניפולציה.

בפועל, על פי החשד, לא הייתה למבצעי הפעולה כל כוונה שההימור הראשון יישאר בתוקף. מטרתו היחידה הייתה להשפיע על השוק.

גורמים המעורים בבדיקה משווים את השיטה להרצת מניות בבורסה – פעולה שבה יוצרים ביקוש מלאכותי כדי להזיז מחיר ואז מנצלים את השינוי לצורך הפקת רווח.

הנתונים שהדליקו את הנורות האדומות

אחד הנתונים המטרידים ביותר שנחשפו קשור להיקף ביטולי הטפסים.

בעוד שבמערכת ההימורים המקוונת שיעור הביטולים עומד על שברי אחוזים בלבד, בתחנות הפיזיות עומד שיעור הביטולים הממוצע על כ-10 אחוזים.

אלא שבחלק מהתחנות נמצאו נתונים קיצוניים הרבה יותר.

באחת התחנות הגיע שיעור הביטולים לכ-87 אחוזים מהטפסים שנשלחו.

במילים אחרות: כמעט תשעה מכל עשרה טפסים שנקלטו במערכת בוטלו זמן קצר לאחר מכן.

קשה להעלות על הדעת הסבר תמים להיקף כזה של ביטולים לאורך זמן.

נתונים מסוג זה מעלים חשד כי התחנות שימשו, במודע או שלא במודע, פלטפורמה לביצוע מניפולציות חוזרות ונשנות.

מי נפגע?

השאלה המרכזית איננה רק האם הטוטו הפסיד כסף.

הפגיעה האפשרית רחבה הרבה יותר.

כאשר יחסי הזכייה משתנים כתוצאה מהזרמת כספים מלאכותית, נפגעת אמינות השוק כולו.

מהמרים רגילים מקבלים תמונה מעוותת של הסיכויים ושל היקף ההימורים האמיתי.

הם מקבלים החלטות על בסיס נתונים שאינם משקפים בהכרח את המציאות.

במצב כזה, הנזק אינו מוגבל למפעיל המערכת אלא נוגע לכל משתתף בשוק.

איפה היו מנגנוני הפיקוח?

זו כנראה השאלה הקשה ביותר העולה מהפרשה.

גופי הימורים גדולים בעולם מפעילים מערכות ניטור מתקדמות שמטרתן לזהות דפוסי פעילות חריגים בזמן אמת.

כאשר תחנה מסוימת מציגה שיעורי ביטול חריגים, וכאשר היקף הביטולים המצטבר מגיע למאות מיליוני שקלים, מתבקשת השאלה כיצד לא הופעלו מנגנוני התרעה מוקדם יותר.

האם מדובר בכשל טכנולוגי?

בכשל ניהולי?

או שמא בהיעדר הבנה מספקת של שיטות פעולה מתוחכמות שהתפתחו בעולם ההימורים המודרני?

הבדיקה הנוכחית עשויה לספק תשובות, אך היא כבר מעוררת סימני שאלה כבדים.

הרבה מעבר להימורי ספורט

הטוטו אינו עוד עסק פרטי. מדובר בגוף ציבורי בעל מעמד ייחודי, שהכנסותיו מיועדות בין היתר למימון פעילות ספורט בישראל.

משום כך, כל חשד לפגיעה ביושרת מנגנון ההימורים חורג הרבה מעבר לשאלת הזכייה או ההפסד של מהמר כזה או אחר.

אם יתברר כי ניתן היה להשפיע על יחסי הזכייה לאורך שנים באמצעות ניצול פרצה מערכתית, יידרשו תשובות לא רק מהטוטו אלא גם מכל גורמי הפיקוח והרגולציה שאמורים היו להבטיח שוק הוגן ושוויוני.

השאלה הגדולה

נכון לעכשיו מדובר בחשדות הנבדקים וטרם נקבע כי בוצעה עבירה כלשהי.

אולם גם בשלב זה קשה להתעלם מהנתונים.

920 מיליון שקלים של הימורים שבוטלו.

תחנות שבהן שיעורי הביטול הגיעו לרמות חריגות באופן קיצוני.

וחשד למנגנון שפעל לכאורה במשך שנים מבלי שנבלם.

אם החשדות יתאמתו, זו לא תהיה רק פרשת הימורים.

זו תהיה אחת מפרשות המניפולציה הכלכלית הגדולות שנחשפו בישראל – כזו שעלולה ללמד כי במשך שנים היו מי שידעו כיצד להזיז את השוק, להשפיע על היחסים ולפעול לפי כללים שהציבור כלל לא ידע שקיימים.

עניין מרכזי

חדשות וסקופים מאז 1999.

עורך ראשי: רמי יצהר