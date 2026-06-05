צרפת פתחה בחקירה בחשד לעינויים ופשעי מלחמה: סרטון בן גביר הפך לראיה מרכזית בפרשה שמסבכת את ישראל

מה שהחל כמפגן כוח תקשורתי של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בנמל אשדוד, עלול להפוך לאחת הפרשות המשפטיות והמדיניות הרגישות ביותר שנפתחו נגד ישראל באירופה מאז פרוץ מלחמת עזה.

הפרקליטות הלאומית למלחמה בטרור של צרפת (PNAT) הודיעה רשמית על פתיחת חקירה מקדימה בחשד לעינויים ולפשעי מלחמה בעקבות תלונות של אזרחים צרפתים שהשתתפו במשט “סומוד” לעזה ונעצרו על ידי ישראל לאחר השתלטות חיל הים על כלי השיט. לפי הדיווחים בצרפת, בין החומרים שהועברו לחוקרים נמצא גם הסרטון שפרסם בן גביר עצמו ובו נראים פעילים כבולים, כורעים על ברכיהם וראשיהם מורכנים, כשברקע מתנגן ההמנון הישראלי.

המהלך הצרפתי אינו עוד מחאה דיפלומטית או גינוי פוליטי. מדובר בהליך פלילי לכל דבר, המתנהל בידי הגוף האחראי בצרפת לחקירת טרור, פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות. עצם העובדה שהחקירה הופקדה בידי ה-PNAT מעידה על חומרת ההתייחסות בפריז לטענות שהועלו.

על פי הגרסה שהציגו הפעילים עם שובם לצרפת, הם היו נתונים להשפלות, לאלימות פיזית, לחשיפה לקור, לכפייה לעמוד או לכרוע בתנוחות מכאיבות לאורך זמן ואף לאלימות מינית. חלק מהטענות הללו הועברו למשרד החוץ הצרפתי באמצעות דיפלומטים צרפתים שפגשו את המגורשים לאחר שחרורם. שר החוץ הצרפתי ז’אן־נואל בארו הוא שהעביר את החומר לתביעה.

ישראל מצדה דוחה את ההאשמות וטוענת כי הפעילים נעצרו במסגרת אכיפה חוקית של הסגר הימי על עזה וכי לא בוצעו מעשי התעללות. גורמים ישראליים מדגישים כי מדובר במשט פוליטי שנועד לפרובוקציה בינלאומית וכי כל המשתתפים גורשו בסופו של דבר ללא פגיעה חמורה.

אלא שבצרפת טוענים כי דווקא הסרטון שפורסם על ידי בן גביר הקשה על האפשרות להתעלם מהאירוע. במקום לשמש הוכחה לנחישות ישראלית, הפך הסרטון בעיני מבקרים רבים לראיה חזותית הממחישה את הטענות להשפלה מכוונת של העצורים. כמה מכלי התקשורת המרכזיים באירופה הצביעו במפורש על הקשר שבין פרסום הסרטון לבין הגברת הלחץ הציבורי והמשפטי לפתיחת ההליך.

הסערה כבר חרגה מגבולות המשפט. צרפת אסרה בעבר על כניסתו של בן גביר לשטחה בעקבות הפרשה, צעד חריג ביותר כלפי שר מכהן במדינה ידידותית. החקירה הנוכחית עלולה להעמיק עוד יותר את המשבר בין ירושלים לפריז.

המשמעות המעשית של החקירה עדיין מוגבלת בשלב זה. מדובר בחקירה מקדימה ולא בכתב אישום. עם זאת, מומחים למשפט בינלאומי מציינים כי חקירות מסוג זה יוצרות מאגר ראיות, עדויות ומסמכים שעלולים בעתיד לשמש הליכים נוספים בבתי משפט לאומיים או בינלאומיים. לכן עצם פתיחת החקירה נתפסת כאירוע בעל משמעות אסטרטגית ולא רק תקשורתית.

הפרשה גם משתלבת במגמה רחבה יותר של החרפת היחסים בין חלק ממדינות אירופה לבין ממשלת ישראל. בשבועות האחרונים הלכה וגברה הביקורת האירופית על המלחמה בעזה, על המצור ועל התנהלות גורמים בממשלה הישראלית. תמונות העצורים הכבולים בנמל אשדוד הפכו לסמל תקשורתי שהופץ במהירות ברשתות ובמהדורות החדשות ברחבי העולם.

מבחינת ישראל, הסכנה העיקרית אינה משפטית בטווח המיידי אלא תדמיתית ומדינית. בעוד ירושלים טוענת כי פעלה נגד ניסיון להפר את הסגר הימי, מתנגדיה מציגים את התמונות כהוכחה ליחס משפיל כלפי אזרחים זרים. במלחמות מודרניות, הקרב על התודעה חשוב לעיתים לא פחות מהקרב בשטח – ובמקרה הזה, הסרטון שנועד להציג ניצחון תודעתי הפך בעיני רבים באירופה לראיה נגד מי שפרסם אותו.

האם החקירה תוביל בסופו של דבר להליכים משפטיים ממשיים? מוקדם לדעת. אך דבר אחד כבר ברור: בנמל אשדוד לא הסתיימה הפרשה כאשר הפעילים עלו למטוסים חזרה לאירופה. מבחינת צרפת, היא רק מתחילה עכשיו.

״עניין מרכזי״

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