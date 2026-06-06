הניקס הדהימו את הספרס שוב ועכשיו ההצגה הגדולה עוברת למדיסון סקוור גארדן

הניקס במרחק שני ניצחונות בלבד מאליפות היסטורית: וומבניאמה כמעט הציל את סן אנטוניו, אבל ניו יורק שוב ברחה עם הניצחון

ניו יורק ניקס עשתה בלילה שבין שישי לשבת צעד ענק לעבר האליפות הראשונה שלה מאז 1973 כאשר ניצחה 104:105 את סן אנטוניו גם במשחק השני בגמר הליגה המקצוענית ועלתה ליתרון 0:2 בסדרה. כעת הסדרה עוברת למדיסון סקוור גארדן, שם יתקיימו שני המשחקים הבאים, והניקס יודעים ששני ניצחונות נוספים יספיקו להם כדי להשלים את המשימה ההיסטורית.

המשחק היה צמוד ודרמטי לכל אורכו, אך כמו במשחק הראשון, ברגעי ההכרעה מצאה ניו יורק דרך לנצח. קארל-אנתוני טאונס הוביל את קלעי הניקס עם 21 נקודות ו-13 ריבאונדים. ג’יילן ברנסון ומיקל ברידג’ס הוסיפו 20 נקודות כל אחד. או.ג’י אנונובי תרם 17 נקודות חשובות, בעוד הספסל סיפק דקות איכותיות שסייעו לניו יורק להחזיק מעמד גם כאשר סן אנטוניו הפעילה לחץ כבד.

מנגד, ויקטור וומבניאמה סיפק את משחקו הטוב ביותר בסדרה עד כה. הכוכב הצרפתי סיים עם 29 נקודות, 9 ריבאונדים ו-4 חסימות, אך ייזכר בעיקר בשל שתי הפעולות האחרונות של המשחק: איבוד כדור קריטי פחות מעשר שניות לסיום והחטאת זריקת הניצחון עם הבאזר. הכדור פגע בטבעת ויצא החוצה, וסן אנטוניו נותרה המומה מול הקהל הביתי שלה.

ברנסון עצמו לא נהנה מערב קליעה מזהיר. הוא התקשה מהשדה, אך ברגע האמת חטף כדור, סחט עבירה וקלע את זריקת העונשין שהעניקה לניקס את היתרון המכריע. זה היה עוד רגע שממחיש מדוע הוא הפך למנהיג הבלתי מעורער של הקבוצה במסע הפלייאוף הנוכחי.

הנתון שמדאיג במיוחד את אנשי סן אנטוניו הוא ההיסטוריה. לפי הנתונים שפורסמו לאחר המשחק, אף קבוצה לא הצליחה למחוק פיגור 0:2 בגמר לאחר שהפסידה את שני המשחקים הראשונים בביתה. המשמעות היא שהספרס ניצבים בפני משימה כמעט בלתי אפשרית.

מבחינת הניקס, הסיפור הופך מרגש יותר מרגע לרגע. מדובר במועדון מהמפוארות בליגה, אך כזה שלא הניף גביע אליפות יותר מחמישה עשורים. הניצחון הזה היה ה-13 ברציפות של ניו יורק בפלייאוף הנוכחי – רצף נדיר ביותר בהיסטוריה של הליגה – והוא מחזק את התחושה שהקבוצה הנוכחית עשויה להיות זו שתסיים את ההמתנה הארוכה.

כעת כל העיניים נשואות למשחק השלישי, שייערך בניו יורק. זו תהיה הופעת הגמר הביתית הראשונה של הניקס בעיר מאז 1999, והאווירה במדיסון סקוור גארדן צפויה להיות מחשמלת. ניצחון נוסף של ניו יורק יעלה אותה ליתרון 0:3, מצב שממנו אף קבוצה לא חזרה מעולם בסדרת גמר. מנגד, הספרס יודעים שהפסד נוסף יסגור כמעט לחלוטין את חלון התקווה שלהם.

בינתיים, אחרי שני משחקים בטקסס, המסר ברור: הניקס לקחו את יתרון הביתיות, גנבו פעמיים את ההצגה על מגרש זר, והם נמצאים במרחק שני ניצחונות בלבד מאליפות שעליה חלמו דורות של אוהדים במשך יותר מחמישים שנה.

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