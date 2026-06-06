תקריות האש בין צבא ארה״ב למשמרות המהפכה הופכות שגרה לטובת איראן

שום חזית אינה נרגעת. מהמפרץ הפרסי ועד אוקראינה, דרך לבנון ועזה – האירועים מצטברים בקצב שמקשה לעקוב. במזרח התיכון: ארצות הברית ואיראן ממשיכות להחליף מהלומות.

הלילה תקפו כוחות אמריקניים מתקני מכ”ם ומטרות חוף איראניות לאחר יירוט כטב”מים איראניים באזור מצר הורמוז. במקביל דווח על ירי טילים איראניים לעבר יעדים במפרץ, ועל המשך העימות סביב נתיבי השיט החשובים בעולם. שוקי האנרגיה עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות מחשש לשיבושים נוספים באספקת הנפט.

במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען כי חלק גדול מיכולות הטילים והמל”טים של איראן כבר נפגע, אך גם בוושינגטון מודים שהמלחמה רחוקה מסיום.

לבנון: הפסקת האש שוב מתנדנדת

המאמץ האמריקני להשיג רגיעה בגזרה הצפונית של ישראל ממשיך להיתקל בקשיים. חיזבאללה דחה את תנאי ההסדר שהוצעו לו, בעוד שבשטח נמשכים חילופי האש והחשש מהתלקחות מחודשת נותר גבוה.

המשמעות היא שהגבול הצפוני ממשיך להיות אחת מנקודות הנפץ המסוכנות ביותר בעולם כיום.

עזה: מגעים חדשים אך ללא פריצת דרך

בקהיר מתקיימים מגעים חדשים סביב אפשרות להתקדמות בהסדר בעזה. משלחת בכירה של חמאס הגיעה למצרים בניסיון לבחון צעדים להמשך התהליך המדיני, אך בשלב זה אין דיווח על פריצת דרך משמעותית.

אוקראינה: פוטין סוגר את הדלת בפני זלנסקי

ההתפתחות המדינית הבולטת באירופה הגיעה מסנט פטרבורג. ולדימיר פוטין דחה בפומבי את הצעתו של וולודימיר זלנסקי לפגישה ישירה וטען כי “אין טעם” במפגש כזה בשלב הנוכחי. במקביל שב והצהיר כי רוסיה מתכוונת להשיג את יעדיה במלחמה.

הצהרה זו נתפסת במערב כאיתות לכך שהקרמלין אינו ממהר להסדר ומאמין שזמן פועל לטובתו.

אוקראינה ורוסיה: גם הלילה נהרגו אזרחים

בזירה הצבאית נמשכו ההתקפות ההדדיות. מתקפת כטב”מים רוסית באזור קייב גרמה להרוגים ולפצועים, בעוד שאוקראינה ממשיכה להכות בעומק רוסיה ולפגוע במתקני אנרגיה ובתשתיות צבאיות.

המלחמה נכנסת לשנתה החמישית ללא כל סימן ממשי לסיום.

ישראל: העיניים עדיין לצפון ולאיראן

במערכת הביטחון הישראלית ממשיכים לעקוב בעיקר אחר שתי זירות: לבנון ואיראן. החשש המרכזי הוא שהסלמה נוספת באחת מהן תגרור תגובת שרשרת שתסחוף את האזור כולו.

ספורט: ניו יורק חולמת על אליפות

מחוץ לזירות הלחימה, ניו יורק ניקס עלתה ליתרון 0:2 בגמר לאחר ניצחון חוץ נוסף על סן אנטוניו. הסדרה עוברת כעת למדיסון סקוור גארדן, והניקס נמצאים במרחק שני ניצחונות בלבד מאליפות היסטורית.

הכלכלה העולמית: הסכנה האמיתית עשויה להגיע מתחנת הדלק

ההתפתחות המדאיגה ביותר מבחינה כלכלית אינה מגיעה מבורסה כזו או אחרת אלא ממחסני הנפט בעולם.

מלאי הנפט העולמי נשחק במהירות, ומומחי אנרגיה מזהירים כי אם המשבר באזור הורמוז יימשך, מחירי הנפט עלולים לזנק לרמות שלא נראו שנים. התחזיות הפסימיות כבר מדברות על 150 ואף 160 דולר לחבית בתרחיש קיצון.

סוכנויות דירוג בינלאומיות כבר החלו להנמיך תחזיות צמיחה עולמיות בשל השפעות המלחמה ועלויות האנרגיה.

הבהלה לזהב והטירוף סביב הבינה המלאכותית

אם פעם המשקיעים רצו זהב בזמן משבר, כיום הם רוצים גם שבבי מחשב.

המרוץ הגלובלי לבינה מלאכותית ממשיך לשבור שיאים. חברות ענק מגייסות סכומי עתק להשקעות בתשתיות מחשוב, ומומחים כבר מזהירים שהבינה המלאכותית משנה במהירות את שוק העבודה העולמי.

במקביל, גל הנפקות ענק מתקרב לשוק האמריקני, וממחיש שהכסף הגדול עדיין זורם לטכנולוגיה גם כאשר העולם בוער מסביב

השורה התחתונה

העולם פתח את סוף השבוע במצב של חוסר יציבות חריג: מלחמת ארצות הברית–איראן רחוקה מסיום, חזית לבנון עדיין נפיצה, עזה אינה נרגעת, פוטין מסרב להתקרב להסדר עם אוקראינה, ושוקי האנרגיה ממשיכים לחשוש מכל פגיעה נוספת במפרץ הפרסי. נכון לעכשיו, אין חזית אחת שמייצרת אופטימיות אמיתית – והחשש המרכזי הוא שהימים הקרובים יביאו דווקא הרחבה נוספת של המשברים הקיימים.

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