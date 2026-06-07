הקול שנדם: ישי לוי הלך לעולמו בגיל 63 והותיר אחריו מורשת מוזיקלית מופלאה

עולם המוזיקה הישראלי התעורר הבוקר להלם ולעצב כבד עם היוודע דבר מותו של הזמר ישי לוי בגיל 63. רק שעות קודם לכן אישרה משפחתו כי הוא מאושפז במצב קשה וביקשה מהציבור “להנמיך את חרושת השמועות”. הבוקר כבר הגיעה הבשורה המרה: אחד הקולות הגדולים, המזוהים והמרגשים ביותר במוזיקה הים־תיכונית בישראל איננו עוד.

מותו של ישי לוי מסיים קריירה יוצאת דופן שנפרשה על פני יותר מארבעה עשורים. הוא היה הרבה יותר מזמר מצליח. עבור רבים הוא סימל את סיפורו של הזמר המזרחי שנאבק בדרך הארוכה מן השוליים אל לב הקונצנזוס הישראלי, תוך שהוא שורד משברים אישיים קשים, התמכרויות, קריסות כלכליות, נפילות מקצועיות ותקופות שבהן נדמה היה שהכול אבוד – רק כדי לחזור שוב ושוב אל קדמת הבמה.

מה קרה בימים האחרונים?

בסוף השבוע החלו להתרוצץ ברשתות החברתיות שמועות מדאיגות על מצבו הבריאותי של לוי. בתחילה נשמרה שתיקה, אולם בהמשך פרסמה משפחתו הודעה חריגה שבה אישרה כי הזמר אכן מאושפז במצב קשה. בני המשפחה ביקשו להודות לציבור על הדאגה הרבה אך גם להימנע מהפצת שמועות ופרטים בלתי מאומתים.

לוי סבל בתקופה האחרונה מבעיות בריאות שונות. כבר בשנה שעברה נאלץ לבטל הופעות בעקבות מצבו הרפואי, ואף פרסם הודעה למעריציו שבה התנצל על כך שאינו מסוגל לעלות לבמה.

הבוקר הסתיים המאבק.

הילד מראש העין שהפך לאגדה

ישי לוי נולד ב-20 בינואר 1963 בראש העין למשפחה תימנית מסורתית. אביו היה סופר סת”ם. כבר בגיל צעיר גילה כישרון מוזיקלי יוצא דופן. את בית הוריו עזב כנער צעיר והחל להופיע בחפלות, מועדונים ואירועים פרטיים בתקופה שבה המוזיקה המזרחית כמעט שלא קיבלה מקום בתחנות הרדיו המרכזיות.

בשנות ה-80 החל לפרוץ לתודעה עם שירי חפלות שהפכו ללהיטי רחוב. קולו הייחודי – שילוב נדיר של עוצמה, כאב, רגש וצלילות – גרם לו לבלוט כמעט מיד.

באותן שנים היה מקורב מאוד לזוהר ארגוב, מי שנחשב למלך הזמר המזרחי. רבים ראו בישי לוי את אחד היורשים הטבעיים של הסגנון והרגש שהביא ארגוב לבמה הישראלית.

השנים הקשות

אבל הקריירה שלו לא הייתה רצופה הצלחות.

לוי נאבק במשך שנים בהתמכרות קשה לסמים. הוא דיבר על כך בפתיחות יוצאת דופן והפך לסמל של אדם שנפל לתהומות אך הצליח להתרומם מהם. היו שנים שבהן משקלו צנח באופן דרמטי, הקריירה נעצרה והעתיד נראה קודר. אולם בניגוד לרבים אחרים, הוא הצליח להשתקם ולבנות את עצמו מחדש.

החזרה שלו לבמות נחשבת עד היום לאחד מסיפורי הקאמבק הגדולים ביותר בתרבות הישראלית.

רשימת הלהיטים שהפכה לפסקול ישראלי

קשה לסכם קריירה של יותר מארבעים שנה, אבל די בכמה מהשירים הגדולים שלו כדי להבין את עוצמת ההשפעה:

“רעיה”

“רקדי”

“ריקוד רומנטי”

“האחת שלי”

“תלתלים שחורים”

“פני מלאך”

“אהבתי בלחש”

“מלנכולי”

“ילדונת”

“כשאת צוחקת”

“עננים”

השירים הללו ליוו חתונות, חגיגות משפחתיות, מסיבות, ימי עצב ורגעי געגוע של מיליוני ישראלים במשך עשרות שנים.

ייחודו של לוי היה ביכולתו לשיר גם שירי שמחה קצביים וגם בלדות שוברות לב באותה אמינות רגשית. הוא לא רק שר מילים – הוא חי אותן.

האיש שמאחורי הזמר

לוי הותיר אחריו אישה וחמישה ילדים. אחד מהם הוא הזמר שיר לוי, שהמשיך את דרכו בעולם המוזיקה והפך בעצמו לאמן מצליח. לאורך השנים סיפר ישי לא פעם על חשיבות המשפחה בחייו ועל ניסיונותיו לפצות על השנים שאיבד בתקופות המשבר האישיות.

חבריו מספרים על אדם רגיש במיוחד, נדיב, בעל חוש הומור ואהבת אדם יוצאת דופן – אדם שהכיר מקרוב את שני קצות החיים: הפסגות הגדולות והתהומות העמוקים.

מורשת שתישאר כאן

כשמדברים על הזמר הים־תיכוני בישראל אי אפשר לספר את הסיפור בלי ישי לוי. הוא היה חלק מהדור ששבר את תקרת הזכוכית והפך את המוזיקה המזרחית ממוזיקה שנדחקה לשוליים לאחד הזרמים המרכזיים והאהובים ביותר בתרבות הישראלית.

במשך יותר מארבעים שנה הוא הצליח לעשות דבר נדיר: להישאר רלוונטי. דור ההורים גדל עליו, ילדיהם המשיכו לשמוע אותו, וגם נכדיהם הכירו את שיריו.

הבוקר הזה מותיר חלל עצום בעולם המוזיקה. אבל כמו שקורה עם אמנים גדולים באמת, הקול שלו לא ייעלם. הוא ימשיך להתנגן ברדיו, באולמות השמחות, במכוניות, ובזיכרון הקולקטיבי של ישראל.

ישי לוי הלך לעולמו בגיל 63 – אך השירים שהשאיר אחריו ימשיכו לחיות עוד שנים רבות.

״עניין מרכזי״

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