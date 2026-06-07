הרוג ו-5 פצועים בפיגוע בשרון – ערביי ישראל מוזהרים לא לסייע לאויב

בוקר של טרור בשרון הסתיים בהרוג, חמישה פצועים ומצוד נרחב של כוחות הביטחון לאחר שמחבל ביצע מסע ירי בכמה זירות לאורך קו התפר, מאזור כוכב יאיר ועד צור יצחק, צור נתן וסלעית. המחבל חוסל בתום מרדף, אולם בשעות שלאחר מכן נמשכו הסריקות בעקבות חשד כי אדם נוסף היה מעורב באירוע או סייע למחבל.

הקורבן בפיגוע הוא גבר בן 35 שנפגע אנושות באחת מזירות הירי ומותו נקבע למרות מאמצי ההחייאה. בנוסף נפצעו שני בני אדם באורח קשה ושלושה נוספים באורח בינוני. כלל הפצועים פונו לבתי החולים באזור המרכז לקבלת טיפול רפואי.

הפיגוע החל סמוך לכוכב יאיר, שם פתח המחבל באש לעבר אזרחים. בתוך דקות התברר כי לא מדובר בזירת ירי אחת אלא במסע טרור מתגלגל. דיווחים נוספים החלו לזרום מצור יצחק, מצור נתן ומאזור סלעית, והובילו להקפצת כוחות גדולים של משטרה, צה”ל ושב”כ.

בשלב מסוים הופעלו התרעות חדירת מחבלים בצור יצחק וביישובים נוספים באזור. תושבים נקראו להסתגר בבתיהם, שערי יישובים נסגרו, וצירים מרכזיים נחסמו מחשש להמשך מסע הירי או להימצאות מחבלים נוספים בשטח.

לפי המידע הראשוני שפורסם, המחבל שחוסל הוא תושב טייבה. גורמי הביטחון בודקים את נסיבות הגעתו לאזור, את מסלול תנועתו בין הזירות השונות ואת האפשרות שפעל בסיוע נוספים. במקביל נמשך המצוד אחר חשוד נוסף שעל פי חלק מהדיווחים נמלט מהאזור במהלך האירוע.

האירוע בלט במיוחד בשל היכולת של המחבל לנוע בין כמה מוקדי ירי בפרק זמן קצר יחסית. הדבר יצר בשעות הראשונות תמונת מצב מבצעית מורכבת במיוחד, כאשר במערכת הביטחון ניסו להבין אם מדובר בפיגוע בודד, בחוליה מאורגנת או במספר מחבלים הפועלים במקביל.

הפיגוע התרחש באחד האזורים הרגישים ביותר מבחינה ביטחונית בישראל – מרחב קו התפר שבין יישובי השרון המזרחי לבין אזור קלקיליה. מאז מתקפת 7 באוקטובר הוגברה משמעותית הכוננות באזור, וראשי רשויות התריעו שוב ושוב מפני ניסיונות חדירה ופיגועים בצירים הסמוכים לגדר הביטחון.

בצה”ל, במשטרה ובשב”כ צפויים לבצע תחקיר מקיף של האירוע. בין השאלות המרכזיות שייבחנו: כיצד הצליח המחבל להגיע למוקדי הירי, כיצד נע בין הזירות השונות, האם קיבל סיוע לוגיסטי, והאם מדובר בחלק מתשתית טרור רחבה יותר.

נכון לעכשיו התמונה הרשמית היא:

הרוג אחד – גבר בן 35.

שני פצועים קשה.

שלושה פצועים בינוני.

מחבל אחד חוסל.

נמשך המצוד והחקירה לבדיקת אפשרות למעורבות חשוד נוסף.

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