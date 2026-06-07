כצפוי האיראנים הגיבו בשיגורים בודדים על התקיפה בדאחייה והודיעו שיסתפקו בכך

איראן מימשה את איומיה וביצעה ביום ראשון בערב כמה שיגורים לכיוון ישראל. הירי בוצע לדברי טהרן בתגובה להפצצת שתי מטרות שעות קודם לכן ברובע דאחייה בביירות.

לאחר השיגורים הודיעה טהרן כי היא מסתפקת בירי הזה ואם ישראל תפסיק להפציץ בביירות, מבחינת האיראנים – הנושא סגור. אלא שנתניהו לא כל כך מהר יוותר על חלון ההזדמנות לחדש את המלחמה בתקווה שהדבר יוליך לאי קיום בחירות ולהנצחת המשך שלטונו.

בינתיים אפשר שנתב״ג ייסגר לתנועה אזרחית ושר החינוך הודיע על ביטול הלימודים ובחינות הבגרות. בן גביר מחמם מנועים כהרגלו ודורש ״שטהרן תבער״ ומי שנדפקים הם כמובן אזרחי ישראל.

מאמריקה נמסר שטראמפ מעודכן במצב ועדיין לא ברור אם יאשר לנתניהו לצאת לסבב מלחמתי מלא נוסף.

ממשיכים לעקוב ולדווח.

״עניין מרכזי״

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