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כצפוי האיראנים הגיבו בשיגורים בודדים על התקיפה בדאחייה והודיעו שיסתפקו בכך

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רמי יצהר 7 ביוני 2026

איראן מימשה את איומיה וביצעה ביום ראשון בערב כמה שיגורים לכיוון ישראל. הירי בוצע לדברי טהרן בתגובה להפצצת שתי מטרות שעות קודם לכן ברובע דאחייה בביירות.

לאחר השיגורים הודיעה טהרן כי היא מסתפקת בירי הזה ואם ישראל תפסיק להפציץ בביירות, מבחינת האיראנים – הנושא סגור. אלא שנתניהו לא כל כך מהר יוותר על חלון ההזדמנות לחדש את המלחמה בתקווה שהדבר יוליך לאי קיום בחירות ולהנצחת המשך שלטונו.

בינתיים אפשר שנתב״ג ייסגר לתנועה אזרחית ושר החינוך הודיע על ביטול הלימודים ובחינות הבגרות. בן גביר מחמם מנועים כהרגלו ודורש ״שטהרן תבער״ ומי שנדפקים הם כמובן אזרחי ישראל.

מאמריקה נמסר שטראמפ מעודכן במצב ועדיין לא ברור אם יאשר לנתניהו לצאת לסבב מלחמתי מלא נוסף.

ממשיכים לעקוב ולדווח.

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רמי יצהר

עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

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