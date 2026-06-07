כוננות לקראת ירי טילים הלילה מאיראן לתל אביב

איראן מאיימת על ישראל: “עקבו הלילה אחר השמים” — בטהרן שוקלים תגובה ישירה בעקבות ההפצצות בביירות

האיום החריף ביותר מצד איראן מאז חידוש התקיפות הישראליות בלבנון הושמע אמש מטהרן, כאשר איברהים רדאעי, דובר ועדת הביטחון הלאומי והמדיניות החוץ של הפרלמנט האיראני, הזהיר כי התגובה על התקיפות הישראליות תהיה “מכרעת וכואבת” וקרא לציבור “לעקוב אחר שמי השטחים הכבושים הלילה”.

ההצהרה הדרמטית התקבלה במערכת הביטחון הישראלית ובמערב כאיתות לכך שבאיראן נשקלת ברצינות תגובה צבאית חדשה, בין אם באמצעות טילים, רחפנים, שלוחות איראניות באזור או שילוב של כמה מהאפשרויות במקביל.

ההתבטאות מגיעה לאחר גל תקיפות ישראליות בביירות ובדרום לבנון, שבמהלכן הותקפו יעדים של חיזבאללה ואנשי הארגון. בטהרן רואים בחיזבאללה את קו ההגנה הקדמי החשוב ביותר מול ישראל, ולכן כל פגיעה משמעותית בלבנון נתפסת גם כפגיעה ישירה באינטרסים האיראניים.

“תגובה מכרעת וכואבת”

בפוסט שפרסם רדאעי נכתב:

“נגיב על התקפת הישות הציונית בתגובה מכרעת וכואבת. יש להעניש את הכלב המשוגע הזה ולהחזירו למקומו. עקבו אחר שמי השטחים הכבושים הלילה.”

הניסוח החריג אינו משאיר מקום רב לפרשנות באשר לרמת הזעם בטהרן. יחד עם זאת, נכון לעכשיו אין הודעה רשמית של משמרות המהפכה או של המטה הכללי האיראני המודיעה על תחילת מבצע צבאי.

לכן במערכת הביטחון מתייחסים לאיום ברצינות רבה, אך עדיין לא כהודעה רשמית על מתקפה.

למה דווקא עכשיו?

האיומים האיראניים מגיעים לאחר שישראל הגבירה משמעותית את פעילותה בלבנון.

גורמים בלבנון מדווחים כי הותקפו יעדים בפרברי ביירות ובדרום המדינה, בעוד ישראל טוענת כי מדובר בפעילות הכרחית נגד תשתיות צבאיות של חיזבאללה.

עבור איראן מדובר בנקודה רגישה במיוחד.

לאורך השנים השקיעה טהרן עשרות מיליארדי דולרים בבניית חיזבאללה ככוח ההרתעה המרכזי שלה מול ישראל. מבחינתה, החלשת הארגון הלבנוני פירושה פגיעה באחד הנכסים האסטרטגיים החשובים ביותר של הרפובליקה האיסלאמית.

האם איראן באמת תחדש את ירי הטילים?

זו השאלה המרכזית המעסיקה כעת את קהילת המודיעין.

איראן כבר הוכיחה בעבר יכולת לשגר מאות טילים ורחפנים לעבר ישראל.

אולם המצב כיום מורכב יותר.

מצד אחד, בטהרן קיים לחץ פנימי מצד גורמים רדיקליים במשמרות המהפכה להגיב בעוצמה.

מצד שני, הנהגת איראן יודעת שכל מתקפה רחבה עלולה להוביל לתגובה ישראלית ואמריקנית קשה במיוחד.

לפיכך ההערכות הן כי נשקלות מספר אפשרויות:

* ירי טילים מוגבל לעבר מטרות צבאיות.

* מתקפת רחפנים.

* הפעלת שלוחות איראניות באזור.

* הסלמה דרך חיזבאללה.

* פעולות נגד אינטרסים מערביים במרחב הימי.

טראמפ במוקד הדילמה

האיומים האיראניים מגיעים בזמן רגיש עבור נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

הממשל האמריקני השקיע מאמצים רבים בחודשים האחרונים בניסיון למנוע הידרדרות למלחמה אזורית כוללת.

אולם בטהרן קיימת הערכה כי טראמפ מוגבל יותר מכפי שהוא מציג.

באיראן עוקבים מקרוב אחר הוויכוח הפנימי בארצות הברית, שם קיימים גורמים בקונגרס ובסנאט המתנגדים למעורבות אמריקנית עמוקה במלחמה נוספת במזרח התיכון.

האיראנים עשויים להעריך כי חלון ההזדמנויות שלהם לפעולה רחב יותר מכפי שהיה בעבר.

אירופה מודאגת

באיחוד האירופי גוברת הדאגה מפני הידרדרות נוספת.

מדינות אירופה חוששות כי מלחמה חדשה בין ישראל לאיראן תביא לגלי הגירה נוספים, לזינוק במחירי האנרגיה ולהעמקת המשבר הכלכלי ביבשת.

גורמים אירופיים פועלים בימים האחרונים בערוצים דיפלומטיים בניסיון למנוע את ההסלמה.

גם הכלכלה על הכוונת

לכל עימות בין ישראל לאיראן יש משמעות החורגת בהרבה מהמזרח התיכון.

שוקי האנרגיה העולמיים עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות.

הסיבה פשוטה:

כל איום איראני על נתיבי השיט או על יציבות האזור מעלה מיידית את החשש מפגיעה באספקת הנפט והגז.

כתוצאה מכך עלולים להיפגע:

* מחירי הדלק בעולם.

* עלויות התחבורה.

* שוקי המניות.

* האינפלציה הגלובלית.

זו הסיבה שכל התבטאות איראנית חריגה זוכה לתשומת לב גם בבורסות ניו יורק, לונדון, פרנקפורט וטוקיו.

השורה התחתונה

ההצהרה של איברהים רדאעי היא הרבה יותר מאיום מילולי.

היא משקפת את הלחץ הגובר בטהרן להגיב על התקיפות הישראליות בלבנון ואת הרצון האיראני לשקם את ההרתעה שנפגעה בחודשים האחרונים.

נכון לעכשיו אין הוכחה שהתקבלה החלטה סופית על חידוש ירי טילים לעבר ישראל.

אבל כאשר בכיר איראני קורא לעולם “לעקוב אחר שמי ישראל הלילה”, ברור שהאזור כולו נכנס שוב לשעות של דריכות גבוהה וחוסר ודאות.

השאלה הגדולה איננה אם איראן זועמת.

השאלה היא האם הזעם הזה יתורגם למתקפה — או שיישאר בשלב האיומים בלבד.

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