איראן מכריזה: "ההשתוללות של נתניהו" היא באחריות טראמפ – ולכן גם ארה"ב תחטוף ובעוצה

טהראן מחריפה את הטון ומציבה איום ישיר על וושינגטון: כל פעולה ישראלית באזור נתפסת כחלק ממדיניות אמריקנית, וכל הסלמה נוספת עלולה לגרור תגובה נגד שני הצדדים כאחד.

המתיחות במזרח התיכון ממשיכה לטפס, ובטהראן משגרים מסר חד וברור: מבחינת ההנהגה האיראנית, אין עוד הבחנה בין ישראל לבין ארצות הברית. בהצהרה חריפה שפורסמה על רקע חילופי האש והמשבר סביב הפסקות האש באזור, האשימו גורמים איראניים את וושינגטון באחריות ישירה להתפתחויות האחרונות והזהירו מפני השלכות קשות.

לדברי דובר משרד החוץ האיראני, ארצות הברית נושאת באחריות מלאה להפרות האחרונות של ההבנות שהושגו בחודשים האחרונים. בטהראן טוענים כי ישראל אינה פועלת לבדה וכי כל צעד צבאי משמעותי זוכה לגיבוי אמריקני, בין אם באופן ישיר ובין אם באמצעות תמיכה מדינית, ביטחונית ודיפלומטית.

המסר האיראני מופנה בראש ובראשונה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. גורמים המקורבים למשטר טוענים כי אם וושינגטון אינה מצליחה לרסן את ממשלת ישראל, הרי שהיא שותפה מלאה למעשיה. "לא ניתן להפריד בין פעולותיה של ישראל לבין מדיניותה של ארצות הברית", אמר גורם בכיר בטהראן. "מי שמעניק גיבוי, יישא גם בתוצאות."

במערכת הפוליטית והביטחונית באיראן גוברת התחושה כי ההסכמים וההבנות שהושגו בתקופה האחרונה נשחקים במהירות. לטענתם, שורת פעולות צבאיות באזור, לצד צעדים אמריקניים שנחשבים בעיניהם להפרת התחייבויות, יוצרים מציאות חדשה שבה איראן אינה מחויבת עוד לאיפוק שהפגינה בעבר.

במקביל, נשמעים בטהראן קולות הקוראים להגיב באופן נרחב יותר על כל פעולה עתידית נגד אינטרסים איראניים. בכירים במשטר מזהירים כי כל ניסיון להפעיל לחץ צבאי נוסף על איראן או על בעלי בריתה ייתקל בתגובה "כואבת, רחבה ובלתי צפויה". לדבריהם, היעדים האפשריים אינם מוגבלים לזירה אחת בלבד.

ההתבטאויות האחרונות משקפות שינוי משמעותי בשיח האיראני. אם בעבר הופנו מרבית האיומים כלפי ישראל, כעת נראה כי וושינגטון מוצבת במרכז הכוונת המדינית והאסטרטגית של טהראן. מבחינת ההנהגה האיראנית, האחריות למצב אינה רובצת רק על ירושלים אלא גם על הבית הלבן.

גורמים מדיניים במערב מזהירים כי המשך חילופי האיומים עלול להביא להסלמה נוספת באזור שכבר נמצא בנקודת רתיחה. לדבריהם, ככל שהצדדים מקשיחים עמדות ומרחיבים את מעגל האחריות, כך גדל הסיכון להתנגשות ישירה שתצא משליטה.

לפי הערכות שונות, בימים הקרובים יימשכו המאמצים הדיפלומטיים למנוע הידרדרות נוספת. אולם בטהראן משדרים כי סבלנותם הולכת ופוקעת. המסר המרכזי העולה מהצהרותיהם ברור: אם ישראל תמשיך לפעול, ואמריקה תמשיך להעניק לה גיבוי, מבחינת איראן שתיהן ייחשבו לאותו יעד. על פי האזהרה האיראנית, המחיר עלול להיות כבד – ובעוצמה.

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