טראמפ כפה על נתניהו עצירת אש ואיראן הכריזה על הפסקת השיגורים – אי בהירות בקשר ללבנון

איראן כי היא מפסיקה את שיגורי הטילים וחוזרת למחויבות להפסקת האש. ההודעה הגיעה זמן קצר לאחר שהנשיא האמריקני דונלד טראמפ הורה לראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו להפסיק באופן מיידי את התקיפות באיראן.

ההתפתחות הדרמטית מסמנת את אחד מרגעי המפנה החשובים ביותר מאז פרוץ העימות הישיר בין ישראל לאיראן. לראשונה מאז החלה המערכה, נראה כי וושינגטון אינה רק מתווכת מאחורי הקלעים אלא גם מפעילה את מלוא כובד משקלה כדי למנוע הידרדרות נוספת.

על פי גורמים המעורים במגעים, טראמפ העביר מסר חד וברור לירושלים שלפיו ארצות הברית אינה מעוניינת בחידוש המלחמה וכי יש למצות את חלון ההזדמנויות שנוצר להפסקת אש יציבה. המסר הועבר לאחר שבימים האחרונים גברו הדיווחים על כוונות ישראליות להרחיב את התקיפות בעקבות הפרות איראניות נטענות של ההבנות שהושגו.

מבחינת טראמפ, ההישג המרכזי של החודשים האחרונים היה עצירת ההסלמה האזורית ומניעת הידרדרות למלחמה כוללת שעלולה הייתה לערב את מדינות המפרץ, לפגוע באספקת הנפט העולמית ולהכניס את הכלכלה הבינלאומית לסחרור נוסף. בבית הלבן מבינים כי כל סבב חדש של תקיפות עלול למחוק בתוך ימים את כל ההישגים המדיניים שהושגו במאמץ רב.

התגובה האיראנית הייתה מהירה יחסית. בטהרן הודיעו כי לנוכח הפסקת ההפצצות מצד ישראל והלחץ האמריקני, איראן שבה למחויבות להפסקת האש ומורה לכוחותיה לעצור את השיגורים. גורמים איראניים הדגישו עם זאת כי מדובר בצעד מותנה, וכי כל תקיפה נוספת בשטח איראן תיענה בתגובה.

מאחורי הקלעים מתברר כי מדינות המפרץ מילאו תפקיד מרכזי במאמץ הבלימה. סעודיה, איחוד האמירויות, קטאר ועומאן הפעילו בשבועות האחרונים לחץ כבד הן על וושינגטון והן על טהרן כדי למנוע חזרה ללחימה. מבחינתן, חידוש המלחמה היה עלול לפגוע ישירות בכלכלות האזור, בשווקי האנרגיה ובתוכניות הפיתוח האדירות שעליהן הן בונות את עתידן.

גם טורקיה הייתה פעילה מאחורי הקלעים. הנשיא רג’פ טאיפ ארדואן קיים שיחות עם מנהיגים אזוריים ועם גורמים אמריקניים, בניסיון למנוע הידרדרות שעלולה הייתה להצית מחדש מוקדי עימות נוספים במזרח התיכון.

בישראל קיבלו את ההתפתחויות ברגשות מעורבים. מצד אחד, עצם הפסקת השיגורים האיראניים מפחיתה באופן משמעותי את האיום המיידי על העורף הישראלי. מצד שני, גורמים ביטחוניים ממשיכים להזהיר כי איראן לא ויתרה על תוכניותיה האסטרטגיות, ובוודאי שלא על שאיפותיה בתחום הגרעין.

ואכן, במקביל להודעת הפסקת השיגורים, ממשיכים בכירים איראניים להשמיע איומים. רק ביממה האחרונה הזהירו גורמים בטהרן כי אם ארצות הברית או ישראל יחדשו את התקיפות, איראן תשקול צעדים דרמטיים ובהם העשרת אורניום לרמה הקרובה לזו הנדרשת לנשק גרעיני. אמנם מומחים חלוקים בשאלה האם לאחר ההפצצות הכבדות נותרו לאיראן היכולות הטכניות לבצע מהלך כזה במהירות, אך עצם האיום ממחיש עד כמה רחוקה עדיין הדרך להסדר ארוך טווח.

השאלה המרכזית כעת היא האם מדובר בהפסקת אש אמיתית או רק בהפוגה זמנית. ההיסטוריה של האזור מלמדת כי הפסקות אש רבות קרסו בתוך ימים או שבועות. אולם הפעם קיים גורם חדש: המעורבות האישית של טראמפ. הנשיא האמריקני השקיע הון פוליטי רב בהשגת הרגיעה, והוא אינו מסתיר את רצונו להציג את עצמו כמי שמנע מלחמה אזורית רחבת היקף.

במערכת הבינלאומית עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות. שוקי הנפט הגיבו באופטימיות זהירה, הבורסות באסיה ובאירופה קיבלו את החדשות בחיוב, ומנהיגים בעולם בירכו על החזרה להפסקת האש. יחד עם זאת, איש אינו ממהר להכריז על סוף המשבר.

הסיבה פשוטה: כל הסוגיות שבשורש העימות נותרו בעינן. תוכנית הגרעין האיראנית לא נפתרה. מערך הטילים האיראני לא פורק. חיזבאללה והמיליציות הפרו־איראניות ממשיכים לפעול. וישראל עדיין נחושה למנוע בכל מחיר מצב שבו איראן תתקרב לנשק גרעיני.

לכן, למרות השקט היחסי הבוקר, המזרח התיכון עדיין עומד על חבית חומר נפץ. ההבדל היחיד הוא שכעת המכסה נסגר מחדש – לפחות לעת עתה.

להלן תוספת בלבד לכתבה, בלי לגרוע מילה אחת, המחדדת את הנקודה הלבנונית החשובה שעלתה בהודעה האיראנית:

טהרן קשרה במפורש בין איראן ללבנון

פרט חשוב נוסף בהודעה האיראנית הרשמית כמעט ונבלע בתוך הדיווחים הראשונים, אך עשוי להיות בעל משמעות אסטרטגית רחבה: האיראנים לא התייחסו רק להפסקת ההפצצות בשטח איראן, אלא קשרו במפורש את המשך הפסקת האש גם למתרחש בלבנון.

לפי הנוסח שהופץ בטהרן, איראן רואה בהמשך התקיפות הישראליות בלבנון גורם שעלול לערער את היציבות האזורית ולהחזיר את האזור כולו למסלול הסלמה. במילים אחרות, מבחינת המשטר האיראני אין עוד הפרדה מוחלטת בין הזירה האיראנית לזירה הלבנונית.

מדובר בהתפתחות מעניינת משום שבמשך שנים הקפידה טהרן להציג את חיזבאללה כארגון עצמאי הפועל בהתאם לשיקוליו שלו. כעת, לפחות ברמה ההצהרתית, האיראנים מאותתים כי מה שקורה בלבנון הוא חלק בלתי נפרד ממערכת השיקולים האסטרטגית שלהם.

גורמי מודיעין במערב עוקבים מקרוב אחר הניסוח הזה. ההערכה היא כי טהרן מנסה להרחיב את גבולות הפסקת האש מעבר לאיראן עצמה וליצור למעשה מטריית רגיעה אזורית שתכלול גם את לבנון, ואולי בעתיד גם זירות נוספות שבהן פועלים ארגונים הנתמכים על ידה.

מבחינת ישראל, הסוגיה מורכבת במיוחד. ירושלים ממשיכה להבהיר כי גם אם הופסקו התקיפות באיראן, היא אינה רואה עצמה מחויבת לוותר על חופש הפעולה המבצעי בלבנון נגד העברות נשק, התבססות חיזבאללה או איומים מיידיים על גבול הצפון.

כאן בדיוק עלול להיווצר מוקד החיכוך הבא: איראן מבקשת לקשור בין הזירות, בעוד ישראל ממשיכה להתייחס לכל זירה בהתאם לאיומים הישירים הנשקפים ממנה.

אם אכן זו כוונת טהרן, הרי שהמאבק על עתיד הפסקת האש לא יוכרע רק בשמי איראן אלא גם בכפרים שמדרום לליטאני, בבקעת הלבנון ובמסדרונות הנשק שבין טהרן, דמשק וביירות.

ייתכן מאוד שהשקט הנוכחי יימדד בימים הקרובים לא לפי מספר המטוסים הישראליים מעל איראן — אלא לפי מה שיקרה בגזרה הלבנונית.

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999.

לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!