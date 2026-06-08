טראמפ מתנער מנתניהו שסיבך את ישראל בתוהו ובוהו מכוון המרחיק את פיזור הכנסת והליכה לבחירות וישראל נותרת מסובכת כך שהבחירות מתרחקות מתמיד

וזה המצב נכון לעכשיו במבט על: נתניהו הצליח להוביל למהומה ענקית, הפר בשיטתיות את הפסקת האש בצפון, הרחיב את הכיבוש, ההפצצות וההתגרות באופן שלא הותיר לחיזבאללה שום אפשרות זולת ירי לעבר ישראל או כניעה שהיא בלתי סבירה לחלוטין.

וכשגם זה לא לא המצב יעל כדי ליצר כאוס הגיעו התקיפות בביירות ואיראן הגיבה והודיעה שמבחינתה זהו זה. טראמפ הכריז פומבית שהוא מתנגד להסלמה אבל נתניהו בשלו – הפציץ באיראן ומכאן והלאה עד לשיגורים איראניים רציפים קצרה הדרך.

נתניהו השיג את שלו: ישראל חזרה למצב חירום. ואם זה יימשך הזירה הפוליטית תגווע והבחירות מתרחקות.

ואכן היום טראמפ מתנער מנתניהו ואומר בראיונות שונים כי

נתניהו החליט לתקוף בדאחיה בניגוד לדעתי וירי התגובה מאיראן לישראל לא שינו את מאמצי להשלים את המו״מ עם איראן.

הנשיא האמריקני מדגיש: ״אני קובע את העניינים, אני קובע אותם, נתניהו לא קובע את העניינים״.

ובקיצור נמרץ: החלטת נתניהו וממשלת הימין הימין הקיצוני לשבור את הכלים בכל מחיר הניבה צמצום הזירה לחילופי מהלומות בין ישראל לאויביה בעוד שטראמפ יכול להחלץ מהמהסבך שנקרם.

מטרת העל של ביבי – שלא יהיו בחירות.

״עניין מרכזי״