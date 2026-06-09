גם ברוממה הפועל תל אביב טובה יותר מירושלים

ים מדר השתלט על רוממה, מיציץ’ סגר עניין בקור רוח סרבי: הפועל תל אביב גנבה את הביתיות ועלתה ל־0:1 על ירושלים

אם מישהו חשב שהטלטלות הביטחוניות, האזעקות, המלחמה מול איראן והעזיבה של חלק מהזרים של הפועל ירושלים יישארו מחוץ לפרקט – הוא קיבל אמש תשובה אחרת לגמרי.

בתום קרב פלייאוף קשוח, עצבני, צמוד ורווי תהפוכות, ניצחה הפועל תל אביב את הפועל ירושלים 84:88 ועלתה ליתרון 0:1 בסדרת חצי גמר הפלייאוף. הניצחון מעניק לאדומים של דימיטריס איטודיס את מה שבאו לקחת – שבירת יתרון הביתיות והעברת הלחץ כולו לצד הירושלמי.

אבל מעבר לתוצאה, הסיפור של הערב נכתב בשני שמות.

ים מדר.

ואסיליה מיציץ’.

מדר, שבחודשים האחרונים עבר עליות ומורדות מקצועיות, הזכיר לכולם מדוע הוא אחד הכדורסלנים הישראלים הטובים בדורו. הוא סיים עם 25 נקודות, לקח אחריות ברגעים שבהם המשחק איים לברוח, חדר, קלע מבחוץ, ייצר לאחרים ובעיקר שידר מנהיגות. כל פעם שירושלים ניסתה לברוח, מדר היה שם כדי להחזיר את הפועל תל אביב לחיים.

ואז הגיע מיציץ’.

הסרבי הוותיק, שכבר ראה כמעט הכול בכדורסל האירופי, לא נזקק לערב של ארבעים נקודות כדי להכריע משחק. הוא עשה את מה שכוכבים גדולים עושים: הופיע בדיוק ברגעים הנכונים. השלשות שלו בדקות ההכרעה היו מכה מוראלית לירושלים. בכל פעם שנדמה היה שהמומנטום עובר לצד המארחת, הגיע מיציץ’ עם סל גדול, החלטה נכונה או מהלך שקירר את ההתלהבות ביציעים.

המשחק עצמו התנהל בקצב גבוה וברמת אינטנסיביות של גמר.

ירושלים נלחמה.

זוסמן, הארפר ושאר שחקני המפתח סירבו להיכנע.

אבל בשורה התחתונה הפועל תל אביב נראתה עמוקה יותר, רגועה יותר ובעיקר כזו שמחזיקה ביותר פתרונות התקפיים בדקות הלחץ.

הנסיבות סביב ירושלים הפכו את המשימה למסובכת עוד יותר.

מאז תחילת ההסלמה הביטחונית והירי האיראני לעבר ישראל נאלצה הקבוצה להתמודד עם אי־ודאות גדולה סביב הסגל. חלק מהשחקנים הזרים העדיפו שלא להישאר בישראל בתקופת המתיחות, מצב שהשפיע על ההכנות ועל הרוטציה. גם אם בירושלים נמנעים מלהשתמש בכך כתירוץ, ברור לחלוטין שהאירועים האחרונים אינם מאפשרים התנהלות מקצועית רגילה ערב סדרת פלייאוף כה חשובה.

וזו אולי הנקודה המעניינת ביותר.

הפועל תל אביב נראתה אמש כמו קבוצה שמאמינה שהיא בדרך לאליפות.

לא רק בגלל הכישרון.

לא רק בגלל התקציב.

אלא בגלל הביטחון.

אחרי הזכייה ביורוקאפ, אחרי המהפך מול מכבי ראשון לציון ברבע הגמר, ואחרי עוד ערב גדול של מדר ומיציץ’, התחושה היא שהקבוצה של איטודיס נכנסת לרגעי ההכרעה של העונה כשהיא משוכנעת שהיא הקבוצה הטובה בישראל.

מנגד, ירושלים נמצאת עכשיו עם הגב לקיר.

הפסד נוסף יקרב אותה מאוד לסיום העונה.

ניצחון יחזיר את הסדרה לנקודת האפס.

וזה בדיוק מה שהופך את המשחק הבא למסקרן כל כך.

כי אם אמש היה קרב כדורסל מצוין, המשחק השני כבר צפוי להיות מלחמה.

לא רק על ניצחון.

על עונה שלמה.

״עניין מרכזי״

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