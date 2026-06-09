חידת מסוק הקרב שהתרסק בהורמוז – טראמפ טוען שהופל ומאיים בתגובה – איראן שותקת

חידת האפאצ’י במצר הורמוז: טראמפ מאשים את איראן ומאיים להגיב – אבל מה באמת קרה שם הלילה?

האם איראן הפילה אחד מכלי הנשק המפורסמים והקטלניים בעולם?

האם מדובר בתקלה טכנית?

האם הייתה טעות מבצעית?

והאם טראמפ עומד להגיב על אירוע שאפילו הפנטגון עדיין אינו יודע להסביר בוודאות?

אלו השאלות שמעסיקות היום את העולם בעקבות התקרית המסתורית במצר הורמוז, שבה אבד מסוק קרב אמריקני מסוג אפאצ’י – אותו מסוק המוכר היטב גם לישראלים כאחד מכלי הנשק החשובים, הוותיקים והמזוהים ביותר של חיל האוויר הישראלי.

אבל לפני הכול חשוב להתחיל בעובדה החשובה ביותר:

שני אנשי הצוות ניצלו.

שני הטייסים חולצו בשלום.

אין הרוגים.

אין פצועים.

אין שבויים.

וזה פרט שמשנה לחלוטין את חומרת האירוע.

אילו היו נהרגים אנשי צוות אמריקנים, טראמפ היה ניצב בפני לחץ אדיר להגיב צבאית באופן מיידי. כאשר שני הטייסים חוזרים הביתה בשלום, יש לו מרחב תמרון גדול בהרבה גם אם יתברר שאכן מדובר בהפלה עוינת.

העובדה הזו גם מסבירה מדוע למרות הטון התקיף של טראמפ, וושינגטון עדיין לא מיהרה לתקוף.

אלא שכאן מתחילה התעלומה.

טראמפ כבר הצהיר כי איראן הפילה את המסוק וכי ארצות הברית תצטרך להגיב.

אבל הציבור עדיין לא ראה הוכחה.

לא פורסם סרטון פגיעה.

לא פורסמה תמונת מכ”ם.

לא נחשף סוג הטיל שפגע לכאורה במסוק.

לא פורסמו תמונות של שברי המסוק המצביעות על פגיעת טיל.

במילים אחרות: נשיא ארצות הברית כבר קבע שמדובר בהפלה איראנית, אבל הציבור עדיין אינו יודע על סמך מה.

וזו נקודה מהותית.

מפני שקיים הבדל עצום בין מסוק שהופל לבין מסוק שהתרסק.

אפאצ’י אינו מטוס קל.

זהו כלי קרב שתוכנן לשרוד בתנאי לחימה קשים במיוחד.

הוא מוגן בשריון, מצויד באמצעי התרעה, לוחמה אלקטרונית ואמצעי הגנה מתקדמים.

מדובר באחד המסוקים המתקדמים בעולם.

בישראל הוא נחשב במשך עשרות שנים לאחד הכלים המרכזיים של חיל האוויר. הוא פעל בלבנון, בעזה, ביהודה ושומרון ובאין־ספור מבצעים חשאיים וגלויים. עבור ישראלים רבים, השם “אפאצ’י” אינו סתם מסוק אמריקני אלא סמל של כוח אווירי.

לכן אם אכן מדובר בהפלה – המשמעות חורגת הרבה מעבר לאובדן כלי טיס אחד.

המשמעות היא שמישהו הצליח לפגוע באחד מכלי הקרב המוגנים והמפורסמים ביותר בעולם.

וזה כבר סיפור אחר לגמרי.

הבעיה היא שבשלב הזה קיימים כמה תרחישים אפשריים.

ייתכן שאיראן אכן הפילה את המסוק באמצעות טיל קרקע־אוויר.

ייתכן שנפגע מאש אחרת.

ייתכן שנגרמה תקלה טכנית.

ייתכן שאירע כשל מבצעי.

ואפילו האפשרות של טעות אנוש או אירוע חריג אחר עדיין אינה ניתנת לפסילה מוחלטת.

זו בדיוק הסיבה שהחקירה עדיין נמשכת.

והנה מגיעה נקודה מסקרנת אפילו יותר.

איראן שותקת.

ובמזרח התיכון שתיקה היא לפעמים הכותרת הגדולה ביותר.

אילו משמרות המהפכה היו מפילים באמת אפאצ’י אמריקני ומעוניינים למנף זאת תעמולתית, היינו מצפים לראות חגיגות.

סרטונים.

כרזות ניצחון.

הודעות רשמיות.

הצהרות לוחמניות.

במקום זאת, התגובה האיראנית עד כה הייתה מאופקת להפליא.

לא נרשמה קבלת אחריות חגיגית.

לא נרשמה התפארות חריגה.

לא הוצגו ראיות לפגיעה.

השתיקה הזו מייצרת סימן שאלה גדול.

אם איראן הפילה את המסוק, מדוע אינה רצה לקחת קרדיט?

אם לא הפילה אותו, מדוע אינה ממהרת להכחיש את טראמפ?

יכול להיות שהאיראנים יודעים משהו שהאמריקנים עדיין בודקים.

יכול להיות שהאמריקנים יודעים משהו שהאיראנים אינם רוצים לאשר.

ויכול להיות ששני הצדדים עדיין מנסים להבין מה באמת התרחש מעל מימי הורמוז.

בינתיים חשוב לזכור היכן אירע האירוע.

מצר הורמוז אינו עוד פיסת ים.

זהו אחד המקומות החשובים ביותר בכלכלה העולמית.

חלק עצום מיצוא הנפט והגז של מדינות המפרץ עובר דרכו.

כל תקרית באזור הזה משפיעה מיד על שוקי האנרגיה, על מחירי הביטוח, על הספנות הבינלאומית ועל הכלכלה העולמית.

לכן גם מסוק אחד שנופל לים באזור כזה מסוגל להפוך בתוך שעות למשבר בינלאומי.

וכאן נכנס גם טראמפ.

אם יתברר שאיראן אכן הפילה את המסוק, הנשיא האמריקני יתקשה מאוד להבליג.

אם יתברר שלא הייתה הפלה, הוא יידרש להסביר מדוע מיהר להאשים.

ובינתיים הוא נמצא במקום שהוא שונא יותר מכל:

בין זעם לבין חוסר ודאות.

השורה התחתונה פשוטה.

האירוע החשוב ביותר הלילה אינו שטראמפ כועס.

האירוע החשוב ביותר הוא שאחד ממסוקי הקרב המפורסמים בעולם אבד במצר הורמוז – ושני הטייסים יצאו מזה בחיים.

הטייסים ניצלו.

המסוק אבד.

טראמפ מאשים את איראן.

איראן שותקת.

והעולם כולו ממתין לתשובה לשאלה אחת:

האם מדובר בהפלה איראנית שתצית משבר חדש במזרח התיכון, או בתעלומה מבצעית שהפכה מהר מדי לכותרת בינלאומית?

עד שהתשובה תגיע, חידת האפאצ’י של הורמוז תישאר אחת התעלומות המסקרנות ביותר של היממה האחרונה.

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