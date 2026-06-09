טראמפ לנתניהו: העניין הזה עם לבנון חייב להיפטר ומייד. שמעת אותי?

הנשיא טראמפ, בהיותו פטפטן חסר תקנה, בסוף תמיד אומר את שלו ונתניהו למד זאת בדרך הקשה. עכשיו הוא מספר על השיחה הקשה ביניהם שבסיומה נמנעה מתקפה אווירית גדולה על איראן דקות לפני שהמטוסים המריאו.

צריך להדגיש: ישראל תלויה בצבא האמריקאי בכל פעולה מתמשכת באיראן ועוד יותר בהגנה על ישראל מערי הטילים. כל מי שכועס על ביבי שאינו מצליח לכפות על העולם להשתולל חייב להבין שבלי ארצות הברית – אין ישראל על ציר הזמן.

מצד שני והאמריקאים הבינו זאת עכשיו בדרך הקשה קיים מרכיב מגבלות הכוח.

טראמפ מגלה את האופן שבו הוא מסכם את שיחתו עם נתניהו:

״הייתה לנו שיחה. הוא נפגע, הוא פגע בחזרה ועכשיו קראנו לזה תיקו.

״אנחנו נעזוב אחד את השני לשבוע הקרוב. אני אמרתי לו שהכל צריך להגמר באופן מיידי, כולל לבנון״.

כלומר: טראמפ אמר לביבי תעזוב לי את הראש לפחות לשבוע ואל תעשה גלים מיותרים כדי שאוכל להמשיך במגעים להסכם. ואם תעשה בעיות – תחטוף!

יודגש שזו הפרשנות החד צדדית של טראמפ ואנחנו כנראה לא נדע מה בדיוק חושב נתניהו על השיחה הזו מכל מקום העובדות בשטח ידברו הרבה יותר מהמילים המוקלדות מירושלים ומהבית הלבן.

״עניין מרכזי״

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