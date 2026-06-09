ניצחון קל למכבי על חולוניה בפתיחת סדרת חצי הגמר ביניהן

מכבי תל אביב פתחה בסערה את חצי הגמר: 93:107 על חולון ועלתה ל-0:1 בסדרה

מכבי תל אביב עשתה את הצעד הראשון בדרך לגמר הפלייאוף כשגברה בהיכל מנורה מבטחים על הפועל חולון 93:107 ועלתה ליתרון 0:1 בסדרת חצי הגמר. המשחק נערך ללא קהל בשל המצב הביטחוני, אך על הפרקט קיבלנו כדורסל איכותי, אגרסיבי ומהיר, שבסיומו הוכיחה מכבי כי גם בסגל חסר היא עדיין הקבוצה העמוקה והאיכותית ביותר בליגה.

תוצאות הרבעים

רבע ראשון: 23:30 למכבי תל אביב

רבע שני: 30:30

מחצית: 53:60 למכבי תל אביב

רבע שלישי: 19:19

בסיום הרבע השלישי: 72:79 למכבי תל אביב

רבע רביעי: 21:28 למכבי תל אביב

תוצאה סופית: 93:107 למכבי תל אביב

הקלעים

מכבי תל אביב:

רומן סורקין – 21 נקודות, 9 ריבאונדים

גבריאל לונדברג – 21 נקודות, 8 אסיסטים

תמיר בלאט – 20 נקודות, 12 אסיסטים

ג’יילן הורד – 16 נקודות, 10 ריבאונדים

ליוואי רנדולף – 10 נקודות

חולון:

דרין גרין – 21 נקודות

אדאמה סאנוגו – 19 נקודות

קיוויון טיילור – 19 נקודות

זאק הנקינס – 13 נקודות

מהלך המשחק

הפתיחה הייתה כולה של מכבי. עודד קטש ראה את שחקניו עולים מרוכזים למרות כל רעשי הרקע סביב קיום המשחק. הצהובים לחצו בהגנה, רצו למתפרצות ונהנו מפתיחה מצוינת של סורקין ולונדברג.

חולון התקשתה להתמודד עם הקצב. הפער הגיע במהירות לדו-ספרתי והמאמן גיא קפלן נאלץ לעצור את המשחק כדי למנוע בריחה מוקדמת.

ברבע השני הצליחה חולון להתייצב. דרין גרין החל לצלוף מבחוץ, קיוויון טיילור חדר היטב לצבע ואדאמה סאנוגו סיפק דקות טובות מתחת לסל. הסגולים הצליחו לצמצם את ההפרש, אך בכל פעם שהתקרבו הגיעו תשובות מצד תמיר בלאט, שניהל את המשחק בצורה נהדרת.

המחצית הסתיימה ביתרון שבע נקודות בלבד למכבי, תוצאה שהשאירה את חולון בתמונה.

הרבע השלישי היה שקול לחלוטין. שתי הקבוצות החליפו סלים, ההגנות הפכו אגרסיביות יותר והמתח החל לעלות.

בשלב זה נרשם גם האירוע החריג של המשחק. עימות פיזי התפתח בין אדאמה סאנוגו לזאק הנקינס. שחקנים משתי הקבוצות מיהרו להפריד והאווירה התחממה משמעותית. למשך כמה דקות נדמה היה שהמשחק עלול לצאת משליטה.

אלא שמכבי לא איבדה את הראש.

הצהובים שמרו על ריכוז, המשיכו להניע את הכדור והגיעו לרבע האחרון עם יתרון 72:79.

כאן כבר נגמר הסיפור.

לונדברג החל לייצר נקודות מכל מצב, סורקין שלט בריבאונד, בלאט המשיך לחלק אסיסטים והורד סיפק אנרגיות אדירות בשני צדי המגרש.

חולון עוד ניסתה לחזור, אך כל ניסיון כזה נתקל מיד בריצה צהובה נוספת. הפער צמח ל-15 נקודות, אחר כך ל-18, ומשם הדרך לניצחון הייתה קצרה.

הנתון המרשים ביותר מבחינת מכבי היה האיזון. ארבעה שחקנים קלעו לפחות 16 נקודות, הכדור נע היטב, והקבוצה סיימה עם משחק התקפי מגוון שקשה מאוד לעצור.

המשמעות להמשך

מכבי תל אביב מובילה כעת 0:1 בסדרת הטוב מחמישה משחקים וזקוקה לעוד שני ניצחונות בלבד כדי להעפיל לגמר.

עבור חולון, המשחק הבא הופך לקריטי במיוחד. הפסד נוסף יציב אותה בפיגור 0:2 ויותיר לה מרווח טעות אפסי.

מבחינת עודד קטש, זו הייתה כמעט פתיחה מושלמת. בלי לוני ווקר, בלי אושיי בריסט, ללא הקהל הביתי ועם מציאות מורכבת מחוץ למגרש, מכבי סיפקה הצהרת כוונות ברורה.

האלופה לשעבר רוצה לחזור לגמר, ואם לשפוט לפי המשחק הראשון, הדרך לשם עוברת כרגע דרך הצהוב של תל אביב.

״עניין מרכזי״

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