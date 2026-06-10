הסלמה מחודשת: הצבא האמריקאי פועל נגד מטרות באיראן

האיראנים נתנו לטראמפ אמתלה חוקית לפתוח במסע תקיפות מוגבלות אך עוצמתיות וזה מה שקורה בשעות האחרונות באיראן.

הטריגר היה הפלת מסוק האפאצ׳י האמריקני בשמי הורמוז. בנוסף, בוצע שיגור כתב״מים לעבר מטרות בעיראק. בעקבות זאת הודיע הלילה פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) כי פתח בתקיפות הגנה עצמית נגד איראן.

נמסר כי מדובר ״בתגובה מידתית לתוקפנות איראנית בלתי מוצדקת שבה הופל מסוק מסוג אפאצ'י״.

ההכרזה על פעולה מוגבלת נועדה לצרכים פנימיים שכן החוק לא מאפשר לטראמפ לחדש את המלחמה בהיקף מלא ללא אישור הקונגרס אלא אם מדובר בתגובה ממוקדת וקצרה הנוגעת להגנה כתוצאה מתקרית ספציפית. במקרה כזה של התקפה בעלת הצדקה הגנתית רשאי הנשיא להורות על ביצועה ללא אישור הקונגרס.

אמש הודתה איראן לראשונה כי הפילה את המסוק הצבאי האמריקאי בטענה שחדר למרחב האווירי האיראני ויצא מהאזור הבינלאומי.

במקביל דווח כי כוחות ארה"ב תקפו מספר מערכות מכ"ם והגנה אווירית איראניים סביב מצר הורמוז. גורם אמריקני הבהיר כי "התקיפות שבוצעו הלילה נועדו לשמש "יריית אזהרה", וכי בוושינגטון מאמינים שהן לא יטרפדו את המשא ומתן שנועד להביא לסיום המלחמה".

מן העבר השני הכריזו האיראנים שהתגובה לתוקפנות תגיע ואכן בוצעו שיגורים לעבר מטרות אמריקניות בכוויית ובבחריין.

גורם במשרד החוץ בטהרן מסר כי לא יהיה הסכם עם ממשל טראמפ ללא מימוש דרישות הבסיס של איראן שלא יהיה עליהן דיון:

החזרת נכסים גנובים,

סיום רצח העם בעזה,

סיום התוקפנות נגד לבנון, הסרת המצור על נמלי איראן,

הסרת הסנקציות.

איראן מדגישה שללא כניעת טראמפ לדרישות אלא איראן תדאג שכלכלת טראמפ תקרוס לחלוטין.

המשמעות ברורה: הצדדים מחופרים בעמדותיהם ואין כלל התקדמות במגעים כפי שרוסיה כבר יותר מחודשיים טראמפ. עוד אומרים האיראנים כי המתקפה האמריקנית הזו לא תעבור ללא תגובה.

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ׳י הודיע כי ״למרות תבוסת הצבא האמריקני בשדה הקרב, ארצות הברית בחרה לבחון את נחישותנו. על כן כוחותינו המזוינים והעוצמתיים לא יותירו שום מתקפה או איום ללא תגובה צבאית״.

השר האיראני הוסיף כי ״אם אתם האמריקנים רוצים להיות בטוחים, תעזבו את אזורנו. להיסטוריה של המפרץ הפרסי פרקים רבים המתארים את גורלם המר של גורמים זרים שהתערבו באזור״.

בישראל עוקבים אחר המתרחש ונערכים לכל אפשרות.

״עניין מרכזי״

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