המונדיאל הכי גרוע בהיסטוריה יוצא הערב לדרך

העולם עוצר הערב: המונדיאל יוצא לדרך בטקס פתיחה ענק ובמשחק הראשון בין מקסיקו לדרום אפריקה. אבל עוד לפני שנספר בהתרגשות של חובב כדורגל מה צפוי ניתן בצניעות אופיינית לנו את התחזית הבאה:

מבחינה מקצועית זה יהיה הטורניר הגרוע בתולדות המונדיאלים הסיבה היחידה: השיטה. 48 נבחרות בטורניר העילית של הכדורגל העולמי זו חארטה בהתגלמותה

אז נכון שהתקשורת תנפח כל גול דרדל׳ה של חלוץ אלמוני בנבחרת קאקא אבל אנחנו נתרגש כי כאלה אנחנו חולים על כדורגל.

אז הערב יחל באופן רשמי מונדיאל 2026, הטורניר הגדול ביותר בתולדות הכדורגל העולמי. לא פחות מ־48 נבחרות, 104 משחקים, שלוש מדינות מארחות ויותר מחודש של כדורגל מסביב לשעון יוצאים לדרך במקסיקו סיטי, שם תפגוש מקסיקו את דרום אפריקה במשחק הפתיחה הרשמי של הטורניר.

עבור הצופים בישראל, משחק הפתיחה יחל בשעה 22:00 בלילה. טקס הפתיחה הגדול צפוי להתחיל כשעה וחצי קודם לכן, בסביבות 20:30 שעון ישראל.

הטורניר הנוכחי הוא הראשון אי פעם המתקיים בשלוש מדינות במקביל – ארצות הברית, מקסיקו וקנדה. הוא גם הראשון בהיסטוריה עם 48 נבחרות במקום 32. בפועל מדובר כמעט בהכפלת היקף האירוע לעומת המונדיאלים של העשורים הקודמים.

טקס הפתיחה: חגיגה מקסיקנית לעיני העולם כולו

טקס הפתיחה ייערך באצטדיון האצטקה המחודש במקסיקו סיטי, אחד האצטדיונים המפורסמים ביותר בעולם, שבו שיחקו בעבר פלה ודייגו מראדונה במשחקי מונדיאל היסטוריים. האצטדיון יהפוך הערב לראשון בהיסטוריה המארח שלושה משחקי פתיחה של גביע העולם.

המופע צפוי לשלב מסורת מקסיקנית, אלמנטים לטיניים מודרניים, מיצגי אור ענקיים, מאות רקדנים ואפקטים ויזואליים שנבנו במשך חודשים. בפיפ”א מבטיחים טקס קצר יחסית אך עוצמתי, שנועד להכניס את העולם כולו לאווירת הטורניר.

בין האמנים שיופיעו: שאקירה, ברנה בוי, ג’יי באלווין, מאנה, אלחנדרו פרננדס, בלינדה, דני אושן, לילה דאונס, לוס אנחלס אסולס והזמרת הדרום אפריקנית טיילה.

מקסיקו מול דרום אפריקה – שחזור פתיחת מונדיאל 2010

יש גם לא מעט סמליות בבחירת היריבות.

במונדיאל 2010 שנערך בדרום אפריקה נפגשו אותן שתי נבחרות במשחק הפתיחה וסיימו בתיקו 1:1 במשחק שנכנס לספרי ההיסטוריה בזכות השער האדיר של סיפיווה טשבלאלה. הערב, 16 שנים מאוחר יותר, הן נפגשות שוב כדי לפתוח מונדיאל נוסף.

מקסיקו נהנית מיתרון הביתיות ומקהל של יותר מ־80 אלף צופים שצפויים למלא את האצטדיון עד אפס מקום. מאמן דרום אפריקה, הוגו ברוס, הודה לקראת המשחק כי האווירה תהיה עצומה אך הבהיר שקבוצתו הגיעה מוכנה ומאמינה ביכולתה להפתיע.

יותר מטורניר כדורגל

בפיפ”א מעריכים כי מיליארדי בני אדם יצפו לפחות בחלק ממשחקי הטורניר. הנשיא ג’אני אינפנטינו הגדיר את המונדיאל החדש כ”אירוע חסר תקדים” וכמקבילה של יותר ממאה משחקי סופרבול בתוך קצת יותר מחודש.

מעבר לכדורגל, מדובר במכונת כסף אדירה. תיירות, פרסום, זכויות שידור, מלונאות, מסחר ותחבורה צפויים לייצר הכנסות של עשרות מיליארדי דולרים בשלוש המדינות המארחות. במקביל נערכות גם פעולות אבטחה חסרות תקדים בשל היקף האירוע והחשש מאיומים שונים.

הכוכבים והפייבוריטיות

אלופת העולם ארגנטינה מגיעה כאחת המועמדות הבכירות להניף שוב את הגביע. לצידה מסומנות גם ברזיל, צרפת, ספרד, גרמניה, אנגליה ופורטוגל כמועמדות מובילות לזכייה.

מעבר למאבק על הגביע, רבים רואים בטורניר הזה את ההזדמנות האחרונה של ליונל מסי וכריסטיאנו רונאלדו להוסיף עוד פרק אחרון ומפואר לקריירות האגדיות שלהם.

הערב מתחיל המסע

48 נבחרות.

104 משחקים.

39 ימים.

שלוש מדינות מארחות.

וגביע אחד בלבד.

החל מהערב העולם יחיה, ינשום וידבר כדורגל. כל ההימורים, התחזיות והוויכוחים מסתיימים עם שריקת הפתיחה באצטקה.

הכדור עומד להתחיל להתגלגל – והמסע אל גמר המונדיאל בניו יורק יוצא לדרך.

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