טראמפ מאיים להכות הלילה שוב באיראן ולהשתלט על אי מרכזי בתעשיית הנפט

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העלה היום את העימות מול איראן לרמה חדשה ודרמטית במיוחד כאשר פרסם הודעה חריפה ברשת החברתית שלו ובה הכריז כי ארצות הברית “תכה באיראן חזק מאוד הלילה” ואף רמז על כוונה להשתלט בעתיד הקרוב על האי ח’ארג ועל תשתיות נפט וגז נוספות של הרפובליקה האיסלאמית.

מדובר באחת ההצהרות החריפות ביותר שנשמעו אי פעם מנשיא אמריקני כלפי איראן. טראמפ טען כי חיל האוויר, מערכות המכ”ם, ההגנה האווירית וחלק ניכר מהיכולות ההתקפיות של איראן כבר הושמדו, והוסיף כי ארצות הברית עומדת להמשיך את הלחץ הצבאי בעוצמה רבה עוד יותר.

החלק הדרמטי ביותר בהודעתו נוגע לאי ח’ארג. זהו הנכס הכלכלי החשוב ביותר של איראן ואחד ממוקדי האנרגיה האסטרטגיים בעולם. במשך שנים עברו דרך האי רוב יצוא הנפט האיראני. פגיעה בו או השתלטות עליו משמעותן מכה כלכלית אדירה למשטר בטהרן ופגיעה ישירה במקור ההכנסה המרכזי שלו.

טראמפ אף הרחיק לכת וטען כי ארצות הברית תוכל לקבל שליטה על שוקי הנפט והגז האיראניים, אמירה שמעוררת הדים עצומים בעולם הדיפלומטי והכלכלי. אם הדברים יתורגמו למעשים, מדובר לא רק במהלך צבאי אלא בשינוי סדרי עולם בתחום האנרגיה הגלובלי.

ההצהרה מגיעה בזמן שבו הכוחות האמריקניים ממשיכים בפעילות צבאית נגד מטרות איראניות, בעוד איראן מצדה ממשיכה לאיים בתגובה על בסיסים אמריקניים ועל נתיבי השיט האסטרטגיים במפרץ. הסיכון להתלקחות רחבה יותר באזור נמצא ברמות שלא נראו זה זמן רב.

בשווקים הפיננסיים כבר מבינים את משמעות הדברים. כל איום על ח’ארג ועל תשתיות האנרגיה האיראניות עלול לגרום לזינוק במחירי הנפט, להאיץ לחצי אינפלציה ברחבי העולם ולהכניס את הבורסות למצב של עצבנות קיצונית. משקיעים ברחבי העולם יעקבו הלילה בדריכות אחר ההתפתחויות בשטח ואחר כל סימן לפעולה אמריקנית נוספת.

המשמעות הפוליטית אינה פחות דרמטית. טראמפ מאותת כי מבחינתו המאבק מול איראן כבר אינו מוגבל לשאלת הגרעין, הטילים או המיליציות הפרו־איראניות. המסר שלו הוא שהמאבק עבר ללב הכלכלה האיראנית עצמה. זהו מעבר מאסטרטגיית הרתעה לאסטרטגיית כפייה.

ההודעה גם מחדדת את הקרע בין הגישה האמריקנית הנוכחית לבין מדיניות הממשלים הקודמים, שניסו בדרך כלל לשלב לחץ כלכלי עם ערוצים דיפלומטיים. טראמפ בוחר בניסוח שאינו מותיר מקום רב לפרשנות: מבחינתו, איראן תידרש לשלם מחיר כבד בהרבה אם לא תיכנע ללחץ האמריקני.

השעות הקרובות עשויות להיות מהחשובות ביותר במזרח התיכון בשנים האחרונות. אם האיום ימומש במלואו, העולם עלול להתעורר מחר למציאות חדשה שבה העימות בין וושינגטון לטהרן אינו עוד סדרת תקיפות מוגבלות אלא מאבק ישיר על השליטה במוקדי האנרגיה החשובים ביותר באזור.

״עניין מרכזי״

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