מכבי דוהרת לגמר אבל הדאגה הגדולה היא פציעת בלאט

הורד התפוצץ, חולון קרסה: מכבי תל אביב ניצחה 74:84 ועלתה ל-0:2 בחצי הגמר

מכבי תל אביב נמצאת מרחק ניצחון אחד בלבד מהעפלה נוספת לגמר הפלייאוף לאחר שניצחה הערב בחולון 74:84 ועלתה ליתרון 0:2 בסדרת חצי הגמר.

מי שעמד במרכז ההצגה היה ג’יילן הורד, שסיפק את אחד ממשחקיו הגדולים מאז הגיע לישראל. הפורוורד הצרפתי סיים עם 30 נקודות ו-15 ריבאונדים, קבע שיאי קריירה בפלייאוף והיה בלתי עציר לכל אורך הערב. מדד היעילות שלו הגיע ל-45 נקודות – נתון שהשווה את שיא המועדון בפלייאוף שנקבע בעבר בידי ניקולה וויצ’יץ’.

המשחק למעשה הוכרע כבר ברבע הראשון. הורד הוביל פתיחה מוחצת של הצהובים, שחנקו את חולון בהגנה ורצו ל-0:15 בדרך ליתרון 9:23 בתום עשר הדקות הראשונות. חולון לא קלעה סל שדה במשך יותר משש דקות והתקשתה להתמודד עם העוצמה והאגרסיביות של מכבי מתחת לסלים.

ברבע השני ניסתה חולון לחזור למשחק בזכות אדאמה סאנוגו ודארין גרין, אך מכבי שמרה על שליטה וירדה להפסקה ביתרון 32:42. במחצית השנייה כבר לא היה ספק מי הקבוצה הטובה יותר על הפרקט. ריצת 14:2 של הצהובים הגדילה את הפער ל-21 נקודות, ובהמשך הגיע היתרון גם ל-25 הפרש. רק הורדת קצב בדקות האחרונות אפשרה לחולון לצמק מעט את הנזק.

מעבר להורד בלטו אצל מכבי אושיי בריסט עם 13 נקודות, איפה לונדברג עם 12 וג’ון דיברתולומיאו עם 11. מנגד, אדאמה סאנוגו היה כמעט היחיד שתפקד בחולון עם 22 נקודות ו-10 ריבאונדים.

נתון שסיפר את הסיפור כולו היה השליטה המוחלטת של מכבי בריבאונד. הצהובים הורידו 46 כדורים חוזרים לעומת 32 בלבד של חולון, כולל 21 ריבאונדים בהתקפה שהעניקו להם שוב ושוב הזדמנויות נוספות לייצר נקודות. המאמן עודד קטש הגדיר את השליטה בריבאונד כ”נשק מרכזי” של קבוצתו.

החדשות הפחות טובות מבחינת מכבי היו פציעתו של תמיר בלאט בשריר התאומים במהלך הרבע השני. הרכז לא חזר לשחק ויעבור בדיקות, אם כי בצוות המקצועי מקווים שלא מדובר בפציעה שתסיים את העונה עבורו.

כעת הסדרה עוברת להיכל מנורה מבטחים למשחק השלישי. מכבי תל אביב מוליכה 0:2, מחזיקה במומנטום מלא ונראית עדיפה משמעותית כמעט בכל פרמטר. חולון, מנגד, ניצבת עם הגב אל הקיר ויודעת שכל הפסד נוסף יסיים את העונה שלה.

אם לא יתרחש משהו חריג במיוחד, נראה שהשאלה כבר אינה האם מכבי תל אביב תגיע לגמר – אלא מי תהיה היריבה שתנסה למנוע ממנה אליפות נוספת.

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999.

לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!