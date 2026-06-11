תגובת איראן להפצצות של טראמפ – סגירה הרמטית של הורמוז ופגיעה נוספת בכלכלת המערב

תגובת איראן למתקפת הלילה: סגירה הרמטית של הורמוז בהמשך לאיום להנחית מכה כלכלית אנושה על טראמפ ובכך על העולם המערבי כולו. ומי מרוצה מכך? נחשו.

הטלוויזיה הודיעה כי מפקדת ח’אתם אל־אנביאא, חדר המלחמה העליון של הכוחות המזוינים באיראן, סגרה לחלוטין והרמטית את מצר הורמוז בפני כל סוגי כלי השיט. ההודעה כללה אזהרה לפיה כל ספינה שתנסה לחצות את המצר תיחשב יעד צבאי.

מדובר בצעד הדרמטי ביותר שנקטה איראן מאז תחילת ההסלמה הנוכחית והוא עלול להוביל בתוך ימים ספורים לזינוק במחירי הנפט, לעלייה מחודשת באינפלציה העולמית ולפגיעה קשה בכלכלה האמריקנית.

ההודעה האיראנית אינה מגיעה בחלל ריק. בימים האחרונים השמיעו בכירים בטהרן איום מפורש ולפיו התגובה למתקפות האמריקניות לא תתמקד רק בפעולה צבאית אלא תכוון אל “הכלכלה של טראמפ”. כעת נראה שהאיראנים החלו ליישם את האסטרטגיה שעליה דיברו בגלוי.

מצר הורמוז הוא עורק האנרגיה החשוב ביותר בעולם. חלק עצום מיצוא הנפט והגז של מדינות המפרץ עובר דרכו מדי יום. כל פגיעה בתנועת המכליות באזור יוצרת מיד בהלה בשוקי האנרגיה, מעלה את מחירי הביטוח הימי, מייקרת את ההובלה הימית ומובילה לעלייה במחירי הדלק, החשמל, התחבורה והמזון כמעט בכל מדינה בעולם.

מבחינת האיראנים, מדובר בנקודת התורפה המרכזית של דונלד טראמפ. בעוד שטילים ופצצות משפיעים בעיקר על שדה הקרב, מחירי הדלק והאינפלציה משפיעים ישירות על הבוחר האמריקני. בטהרן מעריכים כי פגיעה בכיסו של האזרח האמריקני תיצור לחץ פוליטי גדול בהרבה מכל עימות צבאי ישיר.

העיתוי רגיש במיוחד מבחינת הבית הלבן. הכלכלה האמריקנית מתמודדת בתקופה האחרונה עם סימני האטה מדאיגים, חזרת לחצים אינפלציוניים וירידות חדות בשוקי ההון. המשקיעים חוששים שהעימות במזרח התיכון עלול להפוך למלחמת התשה ארוכה שתגרור עלויות עצומות ותפגע ביציבות הכלכלית הגלובלית.

בימים האחרונים איבדו שוקי המניות בארצות הברית ערך עצום, ומדדי וול סטריט עברו תנודות חריפות. אם מחירי הנפט ימשיכו לטפס בעקבות המשבר במפרץ, עלול הפדרל ריזרב למצוא את עצמו מתקשה להפחית ריבית, הצריכה הפרטית תיפגע והלחץ הציבורי על הממשל יגדל.

האיראנים מבינים היטב כי הנשיא האמריקני בנה חלק גדול ממעמדו הציבורי על הבטחות לצמיחה, לירידת מחירים ולשגשוג כלכלי. לכן הם מנסים להעביר את המערכה מהזירה הצבאית אל הזירה הכלכלית. מבחינתם, כל דולר נוסף במחיר חבית נפט הוא עוד מכה פוליטית לטראמפ.

במקביל גובר החשש בבירות אירופה ובאסיה. סין, הודו, יפן, דרום קוריאה ומדינות נוספות תלויות במידה רבה באספקת אנרגיה העוברת דרך הורמוז. כל שיבוש ממושך עלול לגרור האטה עולמית, התייקרות סחורות ופגיעה נוספת בשרשראות האספקה העולמיות.

גם מדינות המפרץ עצמן ניצבות בפני דילמה קשה. מצד אחד הן נשענות על היצוא דרך המצר. מצד שני הן חוששות להפוך לזירת קרב ישירה אם ארצות הברית תנסה לשבור בכוח את המצור האיראני.

כעת עיני העולם נשואות לוושינגטון. אם הצי האמריקני יחליט לאתגר צבאית את סגירת המצר, הסיכון להתנגשות ישירה עם איראן יזנק. אם יימנע מעימות, עלולים השווקים לפרש זאת כחולשה ולעודד את טהרן להחריף עוד יותר את הלחץ.

כך או כך, המהלך האיראני משנה את כללי המשחק. המלחמה כבר אינה מתנהלת רק בשמי איראן, לבנון או עיראק. היא עוברת אל תחנות הדלק, אל הבורסות ואל חשבונות הבנק של מיליארדי בני אדם ברחבי העולם.

השאלה הגדולה כעת אינה רק מי ינצח צבאית, אלא האם איראן תצליח לממש את האיום שהשמיעה שוב ושוב בימים האחרונים – להפוך את כלכלת ארצות הברית ואת נשיאותו של טראמפ לחזית המרכזית של המלחמה.

״עניין מרכזי״

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