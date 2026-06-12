דיווח אינטרסנטי: טראמפ אסר על נתניהו לתקוף בכל צורה שהיא באיראן

על פי דיווח בלתי מאושר על ידי האמריקנים, שפורסם בארץ מסיבות פוליטיות ביביסטית – טראמפ אסר על ביבי לבצע תקיפות מכל סוג בשטח איראן. תקיפות כאלה, אם יהיו יבוצעו רק בידי הצבא האמריקני.

סוכנות רויטרס:

צבא ארה״ב יקטין, בהנחיית טראמפ, את היקף הנוכחות הצבאית שלה באירופה.

הנשיא הסתכסך עם מנהיגי אירופה בטענה שלא סייעו במלחמה באיראן.

על פי הדיווח של הניו יורק טיימס מספר המטוסים וספינות המלחמה שהיא מעמידה לרשות פעולות נאט"ו באירופה יצומצם משמעותית.

כתוצאה מכך תוגבל יכולתה של נאט"ו לשגר תקיפות ארוכות טווח ולבצע מעקב. התוכנית האמריקאית כוללת קיצוץ במספר מטוסי הקרב F-16 ו-F-15E מכ-150 ל-100, כמו גם צמצום מטוסי סיור ימי מ-26 ל-15 והסרת כל שמונת מטוסי התדלוק האוויריים שהעמידה לרשות אירופה בעבר, נכתב בדו"ח.

ימוקמו מחדש צוללת משגרי טילים ונושאת מטוסים, יחד עם מספר ספינות מלחמה ועשרות מטוסים המצטרפים למשימות נושאת המטוסים. כמו כן תועבר אחת משתי קבוצות של מפציצים שהוקצו בעבר להגנת אירופה.

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