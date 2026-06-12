סקופ: כל האמת המפורטת על כניעתו המוחלטת טרמאפ ועל ההשלכות מרחיקות הלכת חסרות התקדים בחומרתן על ישראל

ועל עם ישראל כולו.

מאת רמי יצהר

Rami Yitzhar

״עניין מרכזי״

האיראנים מפרסמים את תוכנית 14 הסעיפים שטראמפ הסכים להם לטענתם ועל בסיס זה ניתן להשיג הפוגה מוסכמת של חודשים ארוכים להמשך המו״מ.

סוכנות הידיעות האיראנית "מאהר" מפרטת כדלקמן:

1. הפסקת אש מיידית וקבועה בכל הזירות, כולל לבנון.

2. התחייבות אמריקנית שלא להתערב בענייניה הפנימיים של איראן ולכבד את ריבונותה.

3. הסרה מלאה של המצור הימי בתוך 30 יום.

4. הצבא האמריקני ייסוג מהאזורים הסמוכים לאיראן.

5. מצר הורמוז ייפתח בתוך 30 יום, בהתאם לסידורים והנחיות של משמרות המהפכה הממונים גם על פינוי המוקשים הימיים.

6. ארה״ב תסיר את כל הסנקציות על מכירת נפט, מוצרים פטרוכימיים ונגזרותיהם, ואיראן תקבל חזרה את כל הכספים המוחרמים והמוקפאים.

7. ארצות הברית מתחייבת לתוכנית פיצוי ושיקום של תוצאות ההפצצות באיראן. היקף הפיצוי יעמוד על 300 מיליארד דולר לפחות.

8. הצדדים נכנסים למשא ומתן שיארך 60 יום לפחות לשם גיבוש הסכם סופי שיתבסס על סוגיות הגרעין, הסרה מלאה של הסנקציות האמריקניות הראשיות והמשניות, וכן ביטול ההחלטות והצעדים של מועצת הביטחון של האו"ם ושל מועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.

9. יינתן אישור מחודש למחויבותה של איראן, במסגרת האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני (NPT), שלא לייצר נשק גרעיני.

10. במהלך תקופת המשא ומתן תתחייב ארצות הברית שלא להגדיל את כוחותיה באזור ולא להטיל סנקציות חדשות.

11. ארה״ב תשחרר מיידית 12 מיליארד דולר וכסכום הזה בהמשך החודשיים הראשונים של המו״מ.

12. יוקם מנגנון פיקוח מוסכם ליישום ההסכם.

13. ההסכם הסופי יובא לאישור מועצת הביטחון של האו"ם.

14. המשא ומתן הסופי רק יחל לאחר שחרור מחצית מהכספים המוקפאים, השעיית הסנקציות על הנפט האיראני והסרת המצור הימי.

המקורות האיראניים מדגישים כי נושא הגרעין שיידון במו״מ העתידי יוגבל רק לדיון בסוגיית החומרים המועשרים וההעשרה הגרעינית, להסרת הסנקציות ולתוכנית לשיקום כלכלי של איראן. שני הצדדים לא יציגו תנאים ונושאים נוספים.

משמעות ההסכם אם אכן אלה סעיפיו היא שטראמפ נאלץ לסכים לכל הדרישות האיראניות ללא יוצא מן הכלל.

בנושא הגרעין: במקרה הטוב החומר המועשר יחזור לפיקוח בינלאומי ואפשר שידולל באיראן. והכי חשוב: הסכם הגרעין המקורי שהשיג אובמה ואשר בוטל חד צדדית על ידי טראמפ בקדנציה הראשונה שלו בעקבות שיקולי נתניהו – חוזרת לקדמותה.

שורה תחתונה: ניצחון איראני חד משמעי ומוחלט. כניעה מבישה של טראמפ בניסיון לחלץ עצמו מהפיאסקו שבה יא על ארצות הברית ועל העולם המערבי כולו.

אשר לישראל: נתניהו הוביל את מדינת ישראל ויהודי העולם לתבוסה כפולה ומכופלת:

א. שלטון האייתולות נותר בעינו כשהוא חזק, איתן וקיצוני מתמיד.

ב. תוכנית הגרעין נותרת איתנה מתמיד וחוזרת להסכם הגרעין המקורי שהושג על ידי ברק אובמה.

ג. ישראל הפכה מבודדת, מוחרמת מתמיד וממשלתה מוצעת מחמת מיאוס לאורך ולרוחב העולם המערבי כשגם הטובות שבידידותינו שומרות מרחק מאתנו.

ד. המלחמה הקימה על ישראל יריבויות חדשות שעלולות לצמוח למצב מלחמה של ממש עם טורקיה ומצרים למשל.

ה. החקירות הבינלאומיות בחשדות לביצוע פשעי מלחמה מצד ישראל ובעיקר מצד מנהיגיה יימשכו ויתעצמו.

ו. ארה״ב מתחייבת למנוע מישראל המשך המלחמה בלבנון וברצועה.

ז. איראן לא התחייבה להפסיק פעילות אינטנסיבית, שוטפת, לוחמנית ואכזרית נגד ישראל לא באופן ישיר ולא באמצעות ארגוני טרור קיימים כמו חמאס, החות׳ים וחיזבאללה ואם באמצעות ארגונים דומים שיוקמו על ידי טהרן בעתיד.

ח. יחסי ישראל וארצות הברית מידרדרים לשפל חסר תקדים בגלל התנהלות נתניהו והברית ההסטורית הזו בסכנת קריסה מוחלטת. הדמוקרטים, חלק ניכר מהרפובליקנים ורוב מוחץ של יהודי ארה״ב מתנערים פומבית ומעשית מישראל וההשלכות יהיו מרחיקות לכת.

ט. הכלכלה הישראלית תיאלץ לשאת בעלות של כטריליון שקלים עלות המלחמה והשלכותיה.

י. החברה הישראלית בהתפוררות, מוחות יזוזו מכאן ותהליך שיקום התדמית יהיה ארוך וקשה זאת בתנאי אחד יסודי: ממשלת בן גביר נתניהו תחדל לשלוט ולשכת ראש הממשלה תאויש באנשי תבונה ומעשים טובים שישיבו את ישראל לדרך המלך.

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״עניין מרכזי״

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