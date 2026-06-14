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טראמפ זועם על נתניהו וצפויה הידרדרות מסוכנת ביחסי ארה״ב – ישראל

רמי יצהר 14 ביוני 2026

טראמפ זועם והנקמה בנתניהו מתרקמת ממש עכשיו. ארה״ב לא תעבור לסדר היום על הפרובוקציה המכוונת לדעתם בביירות.

הנשיא טראמפ מודיע:

התקיפה שאירעה הבוקר בביירות לא הייתה צריכה להתרחש, במיוחד ביום מיוחד שבו אנו כה קרובים להסכם שלום עם איראן. לישראל יש הזכות להגן על עצמה מפני איומים, אך התקיפה שעליה היא הגיבה הייתה קטנה וחסרת משמעות; איש לא נפגע, לא נפצע ולא נהרג, ואין לאפשר לה לשבש את התהליך החשוב הזה.

אנו קרובים מאוד להסכם שיביא שלום לאזור, כולל ללבנון, וכל הצדדים צריכים לנהוג באיפוק. לא צריכות להיות עוד תקיפות מצד ישראל בשום מקום בלבנון, אך גם לא צריכות להיות עוד תקיפות מצד כל גורם אחר, כולל חיזבאללה, נגד ישראל.

ייתכן שזהו תחילתו של שלום ארוך ויפהפה — אל תהרסו זאת!

תודה על תשומת הלב לנושא זה.

הנשיא דונלד ג’יי טראמפ.

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רמי יצהר

עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

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