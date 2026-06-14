טראמפ זועם על נתניהו וצפויה הידרדרות מסוכנת ביחסי ארה״ב – ישראל

טראמפ זועם והנקמה בנתניהו מתרקמת ממש עכשיו. ארה״ב לא תעבור לסדר היום על הפרובוקציה המכוונת לדעתם בביירות.

הנשיא טראמפ מודיע:

התקיפה שאירעה הבוקר בביירות לא הייתה צריכה להתרחש, במיוחד ביום מיוחד שבו אנו כה קרובים להסכם שלום עם איראן. לישראל יש הזכות להגן על עצמה מפני איומים, אך התקיפה שעליה היא הגיבה הייתה קטנה וחסרת משמעות; איש לא נפגע, לא נפצע ולא נהרג, ואין לאפשר לה לשבש את התהליך החשוב הזה.

אנו קרובים מאוד להסכם שיביא שלום לאזור, כולל ללבנון, וכל הצדדים צריכים לנהוג באיפוק. לא צריכות להיות עוד תקיפות מצד ישראל בשום מקום בלבנון, אך גם לא צריכות להיות עוד תקיפות מצד כל גורם אחר, כולל חיזבאללה, נגד ישראל.

ייתכן שזהו תחילתו של שלום ארוך ויפהפה — אל תהרסו זאת!

תודה על תשומת הלב לנושא זה.

הנשיא דונלד ג’יי טראמפ.

*☆