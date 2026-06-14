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ישראל כץ מינה קצין דרוזי לתפקיד מזכירו הצבאי

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מערכת "עניין מרכזי" 14 ביוני 2026

מינוי מעניין המחזק את העדה הדרוזית המגלה בשנים האחרונות סולידריות מלאה עם מדינת ישראל בתחום הבטחוני. ישראל כץ מינה קצין דרוזי לתפקיד מזכירו הצבאי

*לשכת שר הביטחון:*

שר הביטחון ישראל כ"ץ החליט למנות את תת-אלוף הישאם אבראהים למזכירו הצבאי.

תא"ל אבראהים, בן העדה הדרוזית, מכהן כיום כראש המנהל האזרחי.

לאורך שירותו הצבאי מילא שורת תפקידים בכירים, בין היתר כקצין שריון ראשי, מפקד החטיבות 460 ו-205 וסגן מפקד אוגדה . אבראהים ייכנס לתפקיד באופן מיידי.

״עניין מרכזי״
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