מינוי מעניין המחזק את העדה הדרוזית המגלה בשנים האחרונות סולידריות מלאה עם מדינת ישראל בתחום הבטחוני. ישראל כץ מינה קצין דרוזי לתפקיד מזכירו הצבאי
*לשכת שר הביטחון:*
שר הביטחון ישראל כ"ץ החליט למנות את תת-אלוף הישאם אבראהים למזכירו הצבאי.
תא"ל אבראהים, בן העדה הדרוזית, מכהן כיום כראש המנהל האזרחי.
לאורך שירותו הצבאי מילא שורת תפקידים בכירים, בין היתר כקצין שריון ראשי, מפקד החטיבות 460 ו-205 וסגן מפקד אוגדה . אבראהים ייכנס לתפקיד באופן מיידי.
״עניין מרכזי״
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