מינוי מעניין המחזק את העדה הדרוזית המגלה בשנים האחרונות סולידריות מלאה עם מדינת ישראל בתחום הבטחוני. ישראל כץ מינה קצין דרוזי לתפקיד מזכירו הצבאי

*לשכת שר הביטחון:*

שר הביטחון ישראל כ"ץ החליט למנות את תת-אלוף הישאם אבראהים למזכירו הצבאי.

תא"ל אבראהים, בן העדה הדרוזית, מכהן כיום כראש המנהל האזרחי.

לאורך שירותו הצבאי מילא שורת תפקידים בכירים, בין היתר כקצין שריון ראשי, מפקד החטיבות 460 ו-205 וסגן מפקד אוגדה . אבראהים ייכנס לתפקיד באופן מיידי.

״עניין מרכזי״

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