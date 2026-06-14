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כדורגלן מליגה בכירה נעצר בחשד להטיית משחקים בשירות כנופיית מהמרי כדורגל

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פיני זמיר 14 ביוני 2026

במסגרת חקירת פרשיה של כנופייה ממגדל העמק המנוהלת באכ"ל צפון להב 433, הבוקר, שוטרי מפלג הימורים בספורט של יאל"כ להב 433, עצרו שחקן כדורגל מליגה בכירה.*

הבוקר נעצר שחקן כדורגל פעיל בקבוצה בליגת בכירה, בחשד להימורים בלתי חוקיים בהקפים גדולים, חשד להטיות משחקים, עבירות ע"פ חוק איסור הלבנת הון ועבירות מס אותן ביצע ביחד עם אחרים.

המעצר הבוקר מצטרף למעצרים שבוצעו בשבוע שעבר, במסגרת החקירה המנוהלת ביאל"כ להב 433, מפלג שוחד והימורים בספורט – בשת"פ מלא עם ההתאחדות לכדורגל.

במסגרת החקירה עלה, כך ע"פ החשד, שהשחקן הימר באופן שיטתי, לא חוקי , שאינו הולם את היותו שחקן פעיל בקבוצה בכירה.

צפויות חקירות של מעורבים וחשודים נוספים.

יצויין שהאיור כללי ואינו רומז לשום שחקן או קבוצה.

״עניין מרכזי״
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פיני זמיר

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