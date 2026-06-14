מדהים! מאסק הפך הלילה לטריליוני הראשון בהיסטוריה – בקרוב אצלכם

האיש שלא רצה להיות עשיר אלא לשנות את גורל האנושות: הסיפור המלא של אילון מאסק

כאשר אילון מאסק הפך לאדם הראשון בהיסטוריה שחצה את רף טריליון הדולר, הכסף עצמו היה כנראה הדבר הכי פחות מעניין בסיפור.

מי שמכיר את מאסק יודע שכסף מעולם לא היה המטרה שלו. הוא היה אמצעי. לפעמים אפילו מטרד.

בעולם שבו מיליארדרים קונים יאכטות, איים פרטיים וארמונות, מאסק בנה טילים. בעוד אחרים חיפשו דרכים ליהנות מהחיים, הוא חיפש דרך להציל את האנושות מהכחדה.

וזו אולי הסיבה שהאיש הזה מצליח לעורר בו זמנית הערצה, שנאה, קנאה, השראה וחשש אצל מאות מיליוני בני אדם.

הילד המוזר מדרום אפריקה

אילון ריב מאסק נולד בשנת 1971 בפרטוריה שבדרום אפריקה.

אביו, ארול מאסק, היה מהנדס ואיש עסקים.

אמו, מיי מאסק, דוגמנית ודיאטנית מצליחה.

הילדות שלו לא נראתה כמו התחלה של סיפור הצלחה.

הוא היה ילד בודד, מופנם וחנון קלאסי.

בזמן שילדים אחרים שיחקו כדורגל, הוא קרא אנציקלופדיות.

בזמן שחבריו יצאו לבלות, הוא ישב שעות מול מחשב.

מאסק סיפר לא פעם שהיה קורא ספר שלם ביום.

בגיל צעיר הוא בלע ספרי מדע בדיוני, פיזיקה, הנדסה ופילוסופיה.

הוא הוכה לא פעם בבית הספר.

באחד המקרים נדחף במדרגות ונזקק לאשפוז.

השנים האלה עיצבו אצלו תכונה שמלווה אותו עד היום: אדישות כמעט מוחלטת למה שאנשים חושבים עליו.

הילד שמכר משחק מחשב בגיל 12

בגיל 12 כתב משחק מחשב בשם Blastar.

הוא מכר את הקוד למגזין מחשבים תמורת כ-500 דולר.

רוב הילדים היו קונים אופניים.

מאסק קנה עוד ספרים ועוד מחשבים.

הוא כבר ידע לאן הוא רוצה להגיע.

לא בהכרח איך.

הבריחה מדרום אפריקה

בגיל 17 עזב את דרום אפריקה.

הוא לא רצה לשרת בצבא משטר האפרטהייד.

הוא עבר לקנדה ומשם לארצות הברית.

הוא עבד בכל עבודה אפשרית.

ניקה דוודים.

סחב שקי תבואה.

עבד באתרי בנייה.

חי בצמצום קיצוני.

מאוחר יותר סיפר שאכל לעיתים נקניקיות ופסטה במשך שבועות.

פייפאל – המיליון הראשון

ההצלחה הראשונה הגדולה הגיעה עם Zip2.

לאחר מכן הגיע המיזם שהפך אותו לעשיר באמת: PayPal.

כאשר איביי רכשה את החברה, קיבל מאסק סכום עתק.

רוב האנשים היו פורשים.

הוא החליט להמר על הכל.

תרתי משמע.

כמעט פשט רגל

בשנת 2008 היה על סף קריסה מוחלטת.

טסלה דיממה כסף.

ספייס-אקס חוותה כישלון אחר כישלון.

חשבונות הבנק התרוקנו.

מאסק עצמו סיפר שלא ידע אם יוכל לשלם משכורות.

הוא חילק את הכסף האחרון שלו בין טסלה לספייס-אקס.

עוד כישלון אחד – והכל היה נגמר.

במקום זה הגיע השיגור המוצלח הראשון.

השאר היסטוריה.

“אני לא אוסף דברים”

בניגוד כמעט לכל עשירי העולם, מאסק מחזיק בתפיסה חריגה ביחס לכסף.

לפני שנים נשאל מדוע אינו עונד שעוני יוקרה.

תשובתו הפכה מפורסמת:

שעון של 50 דולר מראה את השעה בדיוק כמו שעון רולקס של עשרות אלפי דולרים.

במילים אחרות:

הפונקציה חשובה יותר מהסטטוס.

גם לגבי מכוניות אמר פעם:

המטרה של רכב היא לקחת אותך מנקודה א’ לנקודה ב’.

זו תפיסה כמעט אנטי-צרכנית מאדם שהפך לאיש העשיר בעולם.

הוא מכר חלק גדול מהנדל”ן שלו.

צמצם את רכושו האישי.

עבר להתגורר לתקופות ארוכות במגורים צנועים יחסית למה שמקובל אצל מולטי-מיליארדרים.

הנישואים והסערות הרומנטיות

חייו האישיים היו סוערים כמעט כמו חייו העסקיים.

נישא מספר פעמים.

אשתו הראשונה הייתה הסופרת ג’סטין וילסון.

לזוג נולדו ילדים רבים.

בנם הבכור נפטר כתינוק, אירוע שטלטל את חייו.

לאחר מכן נולדו להם תאומים ושלישייה.

הנישואים התפרקו.

מאוחר יותר ניהל מערכת יחסים מפורסמת עם השחקנית טלולה ריילי.

הם נישאו.

התגרשו.

נישאו שוב.

והתגרשו שוב.

בהמשך ניהל מערכות יחסים נוספות שהפכו לכותרות עולמיות.

הסיפור המשפחתי המורכב

אחד הנושאים שהעסיקו אותו יותר מכל בשנים האחרונות הוא הירידה בילודה בעולם.

מאסק טוען שוב ושוב שהאיום הגדול ביותר על האנושות אינו התחממות כדור הארץ אלא קריסת שיעורי הילודה.

לכן גם בחר להביא ילדים רבים.

בעיניו מדובר במשימה כמעט אידיאולוגית.

הקרע עם אחד מילדיו

אחד הסיפורים האישיים הכואבים ביותר בחייו היה הנתק שנוצר בינו לבין אחד מילדיו.

הילד בחר לשנות את שמו ולהתרחק ממנו.

מאסק דיבר על כך לא פעם בכאב.

הוויכוח הפך ציבורי וגרר דיונים עולמיים על משפחה, זהות, חינוך ופוליטיקה.

למרות התדמית הקשוחה שלו, מקורביו מספרים שמדובר באחד הנושאים שמכאיבים לו במיוחד.

האוטיזם והדרך שבה מוחו עובד

מאסק סיפר בפומבי שהוא נמצא על רצף האספרגר.

הוא הציג זאת בעצמו בתוכנית Saturday Night Live.

מבחינתו זו אינה מחלה אלא צורת חשיבה.

היא מסבירה חלק מהתכונות המפורסמות שלו:

אובססיה לפרטים.

עבודה בלתי פוסקת.

קושי בקריאת קודים חברתיים.

חשיבה לוגית קיצונית.

יכולת להתמקד במשך שעות בבעיה אחת.

טוויטר – הרכישה ששינתה הכל

כאשר רכש את טוויטר תמורת 44 מיליארד דולר רבים חשבו שהשתגע.

חלק מהמשקיעים ניסו לעצור אותו.

התקשורת לעגה.

מומחים חזו אסון.

מאסק התעקש.

הוא פיטר אלפי עובדים.

שינה את השם ל-X.

פתח מחדש חשבונות חסומים.

שינה את מדיניות חופש הביטוי.

הפך את הפלטפורמה לזירת הקרב המרכזית של הפוליטיקה העולמית.

בעיני תומכיו הוא הציל את חופש הביטוי.

בעיני מתנגדיו הוא הפך את הרשת למכונת כאוס.

המלחמה עם אירופה

מעטים אנשי העסקים שנכנסו לעימות כה חזיתי עם מוסדות האיחוד האירופי.

מאסק תקף רגולטורים.

רגולטורים תקפו אותו.

האיחוד האירופי איים בקנסות.

מאסק השיב בהתרסה.

העימות הזה הפך לסמל של המאבק הגדול של העידן הדיגיטלי:

מי שולט במידע – ממשלות או פלטפורמות.

מאדים הוא הסיפור האמיתי

מי שחושב שמאסק קם בבוקר כדי להגדיל את שווי המניות שלו מפספס את העיקר.

כבר עשרים שנה הוא חוזר על אותו משפט:

האנושות חייבת להפוך למין רב-פלנטרי.

כלומר:

לחיות ביותר מכוכב אחד.

מבחינתו טסלה, סטארלינק, ניוראלינק, X ואפילו טריליון דולר הם רק כלים.

היעד הסופי נמצא במרחק של עשרות מיליוני קילומטרים מכאן.

מאדים.

האיש שאי אפשר להתעלם ממנו

מעטים האנשים בהיסטוריה שהשפיעו בו זמנית על תעשיית הרכב, החלל, האנרגיה, התקשורת, האינטרנט, הרובוטיקה והבינה המלאכותית.

מעטים עוד יותר עשו זאת בעוד הם מעוררים ויכוחים בלתי פוסקים.

מאסק אינו קדוש.

הוא אינו מושלם.

הוא לעיתים יהיר.

לעיתים פזיז.

לעיתים פרובוקטיבי.

אבל גם מבקריו החריפים ביותר מתקשים להצביע על אדם אחר שהעז לחלום בקנה מידה כזה — והצליח להגשים חלק כה גדול מהחלומות.

הטריליון הראשון הוא אולי שיא כלכלי.

אבל הסיפור האמיתי אינו הכסף.

הסיפור הוא כיצד ילד בודד מדרום אפריקה, שקרא ספרים בזמן שאחרים שיחקו, הפך לאדם המשפיע ביותר על עתיד הטכנולוגיה האנושית.

והיכרות עם אילון מאסק מלמדת דבר אחד:

אם תשאלו אותו היום מהו ההישג הגדול ביותר שלו, סביר להניח שהתשובה לא תהיה טריליון דולר.

סביר יותר שהוא יאמר:

“זה יהיה היום שבו העיר הראשונה על מאדים תהפוך למציאות”.

״עניין מרכזי״

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