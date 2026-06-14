מפקד משמרות המהפכה עושה שרירים של הרגע האחרון ומקלקל לטראמפ את היומולדת 80

אחרי חודשים ארוכים של מלחמה, הסלמה, איומים, תקיפות, עימותים עקיפים ומשברים בינלאומיים, נדמה כי השעות הקרובות עשויות להפוך לאחת מנקודות המפנה החשובות ביותר במזרח התיכון בעשורים האחרונים. טראמפ רצה שחגיגת יום הולדת ה-80 שלו תכלול את חתימת ההסכם לסיום המלחמה אבל מפקד משמרות המהפכה יחד עם השליט חמינאי ג’וניור לא רוצים לתת לו את התענוג הזה ומותחים אותו עד לרגע האחרון. להוציא ליריב את הנשמה זו המומחיות של הפרסים זה אלפי שנים.

גורמים דיפלומטיים המעורבים במגעים מדווחים כי ההכנות לקראת חתימת ההסכם בין ארצות הברית לאיראן נמצאות בשלביהן האחרונים. אם לא תחול תפנית של הרגע האחרון, עשויה להתפרסם בקרוב הודעה שתסמן את סיום המלחמה ואת תחילתו של תהליך מדיני חדש, שאמור לכלול הפסקת אש ממושכת, הסדרים ביטחוניים והמשך משא ומתן בנושאים שנותרו במחלוקת.

אלא שככל שמתקרב הרגע המכריע, כך גובר גם המתח הפנימי בתוך איראן. לפי דיווחים שונים, גורמים המזוהים עם המחנה הקיצוני ועם משמרות המהפכה מפעילים לחץ כבד נגד חתימת ההסכם. מבחינתם, כל ויתור לארצות הברית נתפס כפגיעה בעקרונות המהפכה האסלאמית וככניעה ללחץ מערבי.

בימים האחרונים אף התקיימו הפגנות נגד צוות המשא ומתן האיראני ונגד שר החוץ עבאס עראקצ’י. המפגינים קראו שלא להיכנע לאמריקנים והזהירו מפני ויתורים העלולים לפגוע במעמדה האזורי של איראן. במערב מעריכים כי מאחורי חלק מהמחאות עומדים גורמים בעלי השפעה במערכת הביטחון האיראנית המבקשים למנוע את השלמת ההסכם או לפחות לשנות את תנאיו.

החשש המרכזי של המתווכים הוא מפני מהלך של הרגע האחרון שעלול לטרפד את החתימה. די באירוע ביטחוני חריג, הצהרה מתריסה או פרובוקציה צבאית כדי להחזיר את הצדדים לנקודת ההתחלה ולהבעיר מחדש את האזור כולו.

במקביל, גם בוושינגטון מורגשת דריכות רבה. הנשיא דונלד טראמפ קיווה להפוך את היום למעמד חגיגי שיירשם כהישג אישי והיסטורי. בבית הלבן תכננו להציג את סיום המלחמה כהוכחה לכך שמדיניות הלחץ האמריקנית הצליחה להביא את טהרן לשולחן ההסכמות.

אלא שבמקום חגיגות מושלמות נאלץ טראמפ להתמודד גם עם מחאות והפגנות של מתנגדים הטוענים כי ההסכם מעניק לאיראן הישגים משמעותיים מדי. המחלוקת הפוליטית בארצות הברית נמשכת גם ברגעים שבהם נראה שהסכסוך מתקרב לסיומו.

למרות ההתנגדויות משני הצדדים, מרבית ההערכות הן שהנהגות שתי המדינות מבינות היטב את המחיר הכבד של חידוש הלחימה. איראן ספגה פגיעות קשות במערכים צבאיים ובתשתיות אסטרטגיות. ארצות הברית מצידה השקיעה משאבים עצומים במערכה הצבאית ובהגנה על נתיבי השיט הבינלאומיים. הכלכלה העולמית כולה שילמה מחיר כבד בדמות זינוק במחירי האנרגיה, עלויות ביטוח גבוהות ושיבושים במסחר העולמי.

על פי המתווה המסתמן, השלב הראשון יכלול פתיחה מלאה של נתיבי השיט במפרץ, הקלות מסוימות בסנקציות והמשך השיחות בנוגע לתוכנית הגרעין האיראנית. הסוגיות המורכבות ביותר יידחו לשלבים הבאים, מתוך הבנה שהמטרה המיידית היא לייצב את המצב הביטחוני ולמנוע הידרדרות נוספת.

הדרמה כעת מתמקדת בשעות הקרובות. בעולם כולו ממתינים לראות האם הכוחות המתונים יצליחו להשלים את המהלך ההיסטורי או שמא גורמי הקיצון באחד הצדדים יצליחו לעצור אותו ממש על קו הסיום.

אם ההסכם אכן ייחתם, ייתכן שהמזרח התיכון עומד בפתחו של עידן חדש. אם ייכשל, העולם עלול לגלות במהירות עד כמה הייתה קרובה ההזדמנות שנמלטה ברגע האחרון.

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999.

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רמי יצהר | Rami Yitzhar